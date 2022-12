Zemřel šéfkuchař, který svět obohatil o kuře tikka masala. Recept vymyslel v 70. letech v Glasgow

Ve věku 77 let zemřel Ali Ahmed Aslam, šéfkuchař, který pravděpodobně vymyslel recept na indické kuře tikka masala. Specialita, kterou si zamilovali lidé po celém světě, vznikla v sedmdesátých letech v jeho restauraci ve skotském Glasgow poté, co si jeden zákazník stěžoval na to, že klasické kuře tikka je příliš suché.

Smrt Ali Ahmeda Aslama, o níž mezi prvními informoval britský server The Guardian, oznámila restaurace Shish Mahal v pondělí 19. prosince a poté byla na osmačtyřicet hodin uzavřena na znamení úcty. Restauraci založil Brit pákistánského původu v roce 1964 v Glasgow, kam se přestěhoval se svou rodinou už jako malý chlapec. Působil v ní téměř šedesát let.

Navázal přitom na tradici svého otce Noora Mohammeda, který ve městě v roce 1959 otevřel historicky první autentickou indickou restauraci Green Gates. Indická kuchyně zde měla vzhledem k historii města dobrý základ. Glasgow totiž mnoho let představovalo obchodní spojku s indickým subkontitentem, exotické koření a chutě tak byly jeho obyvatelům dobře známé.

Ulice, ve které otevřel svůj podnik Ali Ahmed Aslam, byla později známá jako „glasgowský kari kaňon“ – postupně v ní totiž otevřela další čtveřice indických podniků.

Foto: Shish Mahal Zakladatel restaurace Shish Mahal, Ali Ahmed Aslam

V rozhovoru pro agenturu AFP šéfkuchař kdysi vysvětlil, jak recept, kterému se ve Velké Británii přezdívá „anglické nejoblíbenější kari“, v sedmdesátých letech vznikl: „Dělali jsme kuře tikka a jednoho dne nám zákazník řekl, že by si k tomu dal nějakou omáčku, že je tohle trochu suché. Tak jsme si řekli, že bychom měli kuře raději připravit s omáčkou.“

V restauraci tak vynalezli krémový rajčatový základ, jehož součástí byl jogurt, smetana a koření. Podle slov Ali Ahmeda Aslama šlo o jídlo vytvořené na míru chuti jeho zákazníkům, kteří si neradi dávali ostré kari, ale preferovali něco jemnějšího.

Původní restaurace Shish Mahal zavřela své dveře v osmdesátých letech kvůli špatnému stavu zástavby. Několik budov se zde totiž začalo propadat a dům, v němž se nacházel konkurenční indický podnik Koh I Noor, se dokonce zhroutil do řeky Kelvin. Aslamova restaurace se tak musela přesunout do ulice Park Road, kde se nachází dodnes.

V roce 2009 někdejší labouristický poslanec Mohammad Sarwar vyzval k tomu, aby bylo Glasgow oficiálně uznáno jako domov kuřete tikka masala. Zasazoval se o to, aby město získalo status evropsky chráněného zeměpisného označení (CHZO) pro toto kari, a předložil v Dolní sněmovně návrh na předčasné schválení. Žádost však byla neúspěšná, protože k vynálezu tohoto oblíbeného pokrmu se hlásí i řada dalších podniků ve Spojeném království.

S přispěním ČTK