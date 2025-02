Zemřela Michelle Trachtenberg, hvězda seriálů Buffy, přemožitelka upírů a Gossip Girl

Uložit 0

Seriálový svět dnes zasáhla smutná zpráva. Ve věku 39 let zemřela americká herečka Michelle Trachtenberg, jedna ze známých postav z ikonických televizních seriálů Buffy, přemožitelka upírů a Gossip Girl (v překladu Super drbna), které formovaly mládí dětí osmdesátých a devadesátých let. Příčina smrti se zatím s jistotou neví, mluví se ale o problémech po transplantaci jater.

I když rodačka z New Yorku na hereckou dráhu naskočila už jako dítě, kdy získala roli v rodinném televizním seriálu The Adventures of Pete & Pete, podstatně známější se stala až ve svých patnácti. Tehdy poprvé ztvárnila Dawn Summers, mladší sestru Buffy v kultovní sérii Buffy, přemožitelka upírů, která patří ke stěžejním televizním dílů minimálně u generace mileniálů.

Poprvé se objevila až v páté sérii, v seriálu ale vydržela až do série sedmé, tedy poslední, a stala se důležitou součástí celého příběhu. Diváci ji ale mohou znát i ze Super drbny, respektive neméně ikonického seriálu Gossip Girl, do kterého naskočila v roce 2008 s rolí Georginy Sparks, manipulativní a vypočítavé holky, která před kamerou vnášela chaos mezi všechny ostatní postavy.

michelle trachtenberg you will always be iconic pic.twitter.com/UGyLT4iqXl — 2000s (@PopCulture2000s) February 26, 2025

Jen o seriálech ale její profesní dráha nebyla. Výrazná byla i ve filmech, obzvlášť pak v komedii pro náctileté Eurotrip, kde hrála hlavní ženskou roli Jenny, která se svým dvojčetem a kamarády vyrazila na roadtripové dobrodružství po Evropě. Právě role v Eurotripu byla podle mnohých jejím nejlepším výkonem v kariéře.

Objevila se ale také ve Znovu 17 se Zacem Efronem nebo romantické komedii Princezna ledu. Byla mimo jiné zvažována i do role Belly ze série Stmívání, která se stala instantním hitem, opět zejména mezi mladými. Nakonec ale konkurz vyhrála Kristen Stewart, které upírská romantika prakticky postavila kariéru.

Připravujeme podrobnosti…