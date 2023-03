Žena, která stojí v pozadí ChatGPT a DALL·E. Mira Murati tvoří budoucnost umělé inteligence

Reprofoto: The Daily Show/YouTube

O sofistikovaném chatbotu ChatGPT a tvořivé umělé inteligenci DALL·E toho byla v posledních měsících napsána už spousta. Nástroje, které se již stávají součástí mnoha kreativních odvětví a pomáhají i s rutinními pracovními záležitostmi, se zrodily ve společnosti OpenAI, kterou v roce 2015 spoluzaložil Elon Musk. Pozornost by se ale měla upírat spíše na současnou technickou ředitelku firmy Miru Murati. Pětatřicetiletá Američanka je totiž vzhledem k pokrokům, které OpenAI dělá, jednou z nejvýznamnějších hráček na poli umělé inteligence.

Mira Murati se narodila v San Francisku, vysokou školu se ale vydala studovat na druhý konec Spojených států, konkrétně do New Hampshiru, kde absolvovala obor mechanický inženýring na uznávané Dartmouth College. Ze své první pracovní zkušenosti v bankovní společnosti Goldman Sachs, kde působila jako analytička, rychle přeskočila do francouzské firmy Zodiac Aerospace zaměřené na vývoj v leteckém průmyslu.

V roce 2013 začala pracovat v Tesle, automobilce Elona Muska, kde stála v čele týmu, jenž vyvíjel Model X. Dva roky působila i ve společnosti Leap Motion – z automobilového průmyslu tak přešla do více virtuální sféry, jelikož se věnovala technologii zaměřené na ovládání digitálních objektů pomocí pohybů rukama. Během doby, kdy v Leap Motion pracovala, představila firma nový software navržený pro sledování pohybů rukou.

Už v době, kdy se podílela na vývoji nového elektromobilu v Tesle, se Murati zajímala o umělou inteligenci. Tehdy firma představila ranou verzi autopilota, který byl poháněný asistencí postavenou právě na umělé inteligenci, zároveň technologii stále více zapojovala také přímo ve výrobě aut, kde poháněla roboty. Murati se tak začala zabývat tím, v jakých dalších odvětvích by se dala umělá inteligence využívat.

Foto: DALL·E Takto si CTO OpenAI představuje generátor obrázků DALL·E

Magazínu Fast Company Murati řekla, že další pokrok v této technologii bude hrát zásadní roli v tom, jak se vypořádáme s největšími světovými výzvami. V roce 2018 tak nastoupila do společnosti OpenAI, aby se mohla na řešení zmíněných výzev přímo podílet. V té době už se moduly ChatGPT a DALL·E 2 rýsovaly a Murati se dostala do čela jejich výzkumu a vývoje.

Důležitý krok, na kterém trvala, bylo testování produktů napříč širokou veřejností. Na využívání umělé inteligence intenzivně pracuje i Google, který představil vlastní textový generátor Bard. Jenže Google na rozdíl od OpenAI dlouho držel svou technologii pod pokličkou. Murati ale byla od začátku přesvědčená o tom, že lze schopnosti umělé inteligence posouvat jedině tehdy, když se dostane do kontaktu se světem lidí.

„Určitě můžete udělat technologický pokrok ve vakuu, bez kontaktu se skutečným světem. Ale pak se nabízí otázka, jestli se hýbete tím správným směrem,“ řekla pro Fast Company. Podle ní může být vývoj obecné umělé inteligence, ke kterému dochází bez zapojení veřejnosti v laboratoři, velmi problematický, jelikož po jeho představení světu může nastat jakýsi kulturní šok. Navíc se velké jazykové modely mnohem lépe „učí“, když staví na lidské zpětné vazbě.

Murati v průběhu čtyř let vystoupala až na pozici technické ředitelky OpenAI. Od té doby se nejprve DALL·E 2 a poté i ChatGPT dostaly plně do rukou uživatelů po celém světě. S tím se začalo více mluvit o tom, jak mohou být společnosti prospěšné, ale také vzedmuly vlnu strachu. Není potřeba hned vzpomínat na Terminátora, ale i když se držíme realisticky při zemi, nejvíce se začne nabízet jejich zneužití pro šíření dezinformací. Ty se navíc nyní mohou vytvářet v mnohem větší rychlosti a intenzitě, než na které jsme byli dosud zvyklí.

„Chceme, aby se modely řídily našimi explicitními instrukcemi, ale zároveň aby sledovaly instrukce, které nejsou zcela vyřčené. Potřebujeme totiž zabránit tomu, aby generovaly stereotypy nebo obsah, který by mohl někomu uškodit. Musí dobře porozumět tomu, co po nich chceme a co máme na mysli, což může být ale trochu nejasné. Modely tak potřebují zpětnou vazbu přímo od lidí, protože jedině tak snáze pochopí, jaký má při zadání člověk úmysl,“ zmínila na diskusním panelu technologického festivalu CogX.

Technická šéfka OpenAI se ale ani ze své pozice nebojí mluvit o tom, že takzvaný AI průmysl potřebuje regulace. „Je důležité, aby OpenAI a další podobné firmy dávaly veřejnosti jasně najevo, že nové technologie uvádí na trh kontrolovaně a zodpovědně. Je nás ale jen hrstka a potřebujeme, aby se do systému zapojilo mnohem více lidí, kteří se nacházejí mimo technologickou sféru. A rozhodně také nějací regulátoři a vlády,“ uvedla v rozhovoru pro magazín Time. A opakovaně také zmiňuje, že je nutná spolupráce technologických firem s filosofy, odborníky na etiku, sociology a také s umělci.

Zároveň podotýká, že zatím nelze s určitostí říct, jak moc technologie napojené na umělou inteligenci ovlivní trh práce – jestli lidi v budoucnu obecná umělá inteligence zcela nahradí, nebo bude stále fungovat jako nástroj, který rozšíří pole našich stávajících dovedností. Murati se ale spíše přiklání ke druhé variantě a věří, že nám mohou pomoci vyřešit problémy, s nimiž si nevíme rady, jako je klimatická změna nebo prevence a léčba některých onemocnění.

V současnosti pod vedením Murati vzniká nová verze jazykového modulu GPT-4, který slibuje současnou technologii posunout o další úroveň výš. Na internetu se objevuje spousta spekulací, jelikož technologičtí nadšenci mají od nového produktu velká očekávání. Jistého toho ale zatím příliš není – ani datum zveřejnění, ani to, jestli půjde o takzvaný multimodální model, který dokáže generovat text, obrázky i video.

Murati přitom ani nečekala, že by kolem technologií, které OpenAI postupně pouští do světa, byl takový humbuk. Podle analýzy společnosti Similarweb už dva měsíce po představení měl modul ChatGPT asi 100 milionů aktivních uživatelů, což z něj udělalo nejrychleji rostoucí aplikaci v historii. Lze tedy očekávat, že podobné pozdvižení způsobí i nový GPT-4. A jisté je také to, že o ženě, která stojí za jedněmi z nejpokrokovějších technologií současnosti, ještě hodně uslyšíme.