Změnil zákony i náš pohled na svět. Legendární přírodovědec Sir David Attenborough slaví 100 let

Stovky milionů diváků po celém světě znají jeho hlas. Na pátek připadají 100. narozeniny britského přírodovědce a legendy dokumentaristiky.

Britský přírodovědec a dokumentarista David Attenborough slaví dnes, v pátek 8. května, 100. narozeniny. Ačkoliv podle svých slov původně plánoval tiché a klidné oslavy, obrovská vlna gratulací od dětí z mateřských škol i seniorů ho přiměla změnit názor. „Jsem narozeninovými přáními naprosto ohromen,“ uvedl ve zvukové zprávě, ze které cituje britská stanice BBC. Hlavním bodem oslav se stane páteční devadesátiminutový koncert v londýnské Royal Albert Hall.

Jeho kariéra je s britským veřejnoprávním vysílatelem spojena už přes sedmdesát let. Attenborough, narozený v roce 1926 v západním Londýně, nastoupil do BBC v roce 1952. Do širšího povědomí se dostal o dva roky později díky pořadu Zoo Quest, v němž cestoval do odlehlých částí světa a přivážel zvířata pro londýnskou zoo. V sedmdesátých letech se sice vypracoval na pozici programového ředitele stanice, nakonec se ale rozhodl vrátit k natáčení v terénu.

Tento krok mu definitivně zajistil celosvětové uznání. V roce 1979 představil třináctihodinový seriál Život na Zemi, na kterém pracoval tři roky a pro který napsal kompletní scénář. Snímek obsahoval mimo jiné dnes již zlidovělé záběry jeho setkání s mláďaty goril horských a přilákal k obrazovkám stovky milionů diváků. Následovaly další úspěšné série jako Modrá planeta či Zmrzlá planeta.

V pozdějších fázích své kariéry se Attenborough stále více soustředil na ochranu životního prostředí. Jak připomíná agentura Reuters, jeho série Modrá planeta 2 z roku 2017, která detailně ukázala problém znečištění oceánů plasty, vedla k reálným změnám v politice britské vlády i velkých obchodních řetězců. „Jak bych se mohl podívat svým vnoučatům do očí a říct jim, že jsem věděl, co se se světem děje, a nic jsem neudělal?“ vysvětloval tehdy svou motivaci dokumentarista.

Ačkoliv patří mezi nejobdivovanější britské osobnosti a mezi jeho fanoušky se řadila zesnulá královna Alžběta II. nebo bývalý americký prezident Barack Obama, označení za národní poklad spíše odmítá. „Cítí se být především zaměstnancem veřejné služby. Vnímá to tak, že dostal unikátní příležitost propůjčit přírodě svůj hlas,“ uvedl pro Reuters televizní producent Mike Gunton. Pracovní tempo navíc nezvolňuje ani těsně před stovkou, nedávno například pro BBC připravil novou sérii Tajná zahrada.

