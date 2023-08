Značka Botas má nového šéfa. Je jím jednadvacetiletý Vít Staněk, bratr majitele společnosti Vasky

Pětadvacetiletý Václav Staněk si udělal v obuvnickém světě jméno jako zakladatel a šéf značky Vasky, která navazuje na zlínskou tradici a vyrábí dnes již nejen kožené boty. Teď by měl do dění v tuzemském obuvnickém byznysu ještě více promlouvat i další z rodu Staňků. Mladší Václavův bratr Vít totiž přebírá vedení značky Botas, kterou Vasky letos na jaře koupilo a zachránilo. Obě značky se dál budou rozvíjet po vlastní ose, a tak budou mít i jiné šéfy. Na Botas dosud po akvizici dohlížel sám Václav Staněk.

„Jakožto dvě české značky obuvi potřebují Vasky i Botas každá svou pevnou ruku a vlastní směr. I proto jsem se rozhodl předat vedení značky Botas bráchovi. Přebírá kontrolu od vývoje produktu až po marketing. Jsem nadšený, že i on se pustí do naplňování naší vize a těším se na jeho práci. Nový model Iconic a kolekce oblečení vznikaly čistě již pod jeho vedením a musím říct, že jsem pyšným bráchou,“ představuje nového ředitele značky Botas Václav Staněk, který je o tři a půl roku starší než Vít.

Vasky koupilo značku Botas letos na jaře. Výrobce slavných botasek se totiž dostal do likvidace a záchranné lano mu nakonec hodil právě Staněk. Peníze na akvizici, jejíž cena nebyla zveřejněna, Vasky získaly mimo jiné velkým výprodejem a celá transakce se dotáhla začátkem dubna. Tehdy Václav Staněk v rozhovoru pro CzechCrunch říkal, že chce, aby byl Botas ještě letos v plusu. Cílem pro letošní rok prý zároveň je, aby firma prodala více než deset tisíc párů bot. Vít Staněk přitom bude v nové roli využívat zkušenosti, které získal ve Vasky.

„Vítek sice nikdy nebyl za Vaskami vidět, ale už od 15 let vypomáhal v našem prvním showroomu. Vždy při mě stál, ať už v dobách těžkých, či těch veselejších. Před dvěma lety začal pracovat v prodejně Na Příkopech a poslední rok ji měl na starosti jako vedoucí. Prodejna vygeneruje ročně obrat v řádech desítek milionů korun a pod jeho vedením měla růstovou tendenci. Zná velmi dobře našeho zákazníka a jeho potřeby. Tato znalost se mu při řízení značky bude hodit,“ doplňuje Václav Staněk s tím, že strategická rozhodnutí pro Botas budou i nadále konzultovat spolu.

Již pod vedením Víta Staňka měly vznikat první nové kolekce, které znovuzrozený Botas představil. Ožil ikonický střih botasek z 90. let a poprvé pod touto značkou vzniká také kolekce oblečení. „Zkušenosti z dlouholeté tradice výroby obuvi jsme přenesli do světa módy. Do našeho oblečení vkládáme stejnou péči, preciznost a touhu po kvalitě. První kolekce oblečení je vyrobena s láskou a pečlivostí u nás v Česku. Využíváme nejkvalitnějších materiálů, abychom zaručili dlouhou životnost našich produktů a maximální komfort při nošení,“ říká Vít Staněk.

Firma Botas se dostala letos do likvidace, podle jejích zástupců zejména kvůli zdražení energií a materiálů pro výrobu, výpadku exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině i nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. V roce 2021 hospodařila s obratem 62 milionů korun se ziskem po zdanění ve výši 7,6 milionu korun. Rok předtím činil obrat 31 milionů a ztráta se vyšplhala ke třem milionům korun. Vasky odkoupily ochranné známky, domény, užitné vzory a v rámci výrobního zařízení kopyta či nože. Budovy ve Skutči na Chrudimsku, kde se obuv s názvem Botas vyráběla, předmětem prodeje nebyly.

Samotné Vasky loni dosáhly na obrat 260 milionů korun. Byť společnost Václava Staňka původně mířila na 460 milionů, i tak měla být s výsledky spokojena. „Vzhledem k nákupnímu chování v období vstupu Ruska na Ukrajinu, zvyšující se inflaci nebo růstu cen pohonných hmot a energií jsme udělali již v prvním kvartálu rozhodnutí, že větší růst bude muset počkat a důležitá bude stabilita a profitabilita našeho byznysu,“ říkal letos v únoru Staněk pro CzechCrunch.