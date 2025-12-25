Značku založili před patnácti lety na liberecké univerzitě. Dnes nosí jejich oblečení Lady Gaga i Cher
Československá Laformela prošla vnitřními změnami a dnes je k dostání i v losangeleském butiku H. Lorenzo, kde nakupují světové celebrity.
Když si americká zpěvačka Lady Gaga oblékla vestu z umělé kůže od československé značky Laformela, byla z toho v místních kruzích oprávněná radost. Značka se v posledních letech dostala taky do hledáčku stylistů Cher nebo slovenské hudební hvězdy Sary Rikas, za posunem mimo Česko ale stojí i řada vnitřních změn. „Co se žádostí o výpůjčky pro stylisty týče, jedná se o běžnou praxi v rámci fungujícího zahraničního PR, nikoliv o náhodu,“ říká teď v rozhovoru pro CzechCrunch spolumajitelka Francesca Kolowrat.
Když se před pár týdny objevily první snímky Lady Gaga v kožené vestě od tuzemské značky Laformela, málokdo se při pohledu na ně nepousmál. Za tím, co většina veřejnosti viděla jako jasný úspěch, ale prý stojí mnohem víc. „Pokud se stane, že celebrita, která si vyžádá konkrétní look, je v souladu s DNA značky a po fittingu si outfit skutečně vybere – což se nestává pokaždé –, je to silná motivace pro celý tým,“ říká Francesca Kolowrat.
Laformelu založili v roce 2010 designéři Antonín Soukup a Miroslava Kohutiarová, tehdy ještě jako spolužáci na Technické univerzitě v Liberci. Od začátku stavěli na nositelném ready-to-wear oblečení, které se neuzavírá jen do módní bubliny a je připraveno být hned nošeno v každodenním životě. Značka se postupně etablovala na české scéně, v roce 2014 pak získala ocenění Czech Grand Design za nejlepší kolekci a zároveň se její tvorba objevila v zahraničních i domácích módních médiích, jako třeba ve Vogue Korea nebo španělském Harper’s Bazaar.
Laformela od začátku pracuje s minimalistickou siluetou a tlumenou barevností, ve které se opakují černá, šedá, hnědá nebo třeba denimová modř. Typické jsou pro ni oversized střihy, nízký pas, rovné nebo široké nohavice, vrstvení a práce s kontrastem mezi strukturovanými a měkčími materiály. V kolekcích se objevují kožené kabáty, vesty, saka, ale i jednoduché topy, dlouhé sukně a doplňky, jako jsou pásky nebo velké tašky. Výsledkem jsou funkční, nositelné modely, které kombinují prvky městské estetiky s odkazem na módu 80. a 90. let.
S růstem značky se postupně ustálil i její výrobní model. Laformela dnes vyrábí v Česku a na Slovensku a spolupracuje s externími krejčovými, které se podílí i na výrobě jednotlivých kolekcí. Kromě nich se ale značka zapojuje také do vybraných spoluprací, naposledy třeba s českou obuvnickou firmou Botas
I přes dlouhodobé úspěchy ale přišel v roce 2024 čas na změnu, která byla pro Laformelu organizačně zásadní. Vznikla z ní společnost s ručením omezeným, značka zároveň představila novou vizuální identitu a spustila nový web.
V červnu 2025 navíc po založení s.r.o. vstoupila do Laformely jako spolumajitelka podnikatelka Francesca Kolowrat, čemuž předcházelo několikaleté neformální zapojení do fungování značky. „Ten proces nezačal v momentě, kdy jsem se stala spolumajitelkou. Intenzivně se na něm pracovalo už od léta minulého roku,“ říká Kolowrat. Do značky vstoupila nejprve jako klientka, později se začala podílet na debatách o jejím směřování.
Pro nás je důležité dál vyrábět nositelné oblečení.
Zatímco Soukup a Kohutiarová se tak nadále věnují kreativě a designu, Kolowrat má teď v Laformele na starosti strategii, obchodní rozvoj a komunikaci se zahraničními partnery, ale v kontextu menší značky se její role dotýká také samotného provozu, administrativy nebo nastavování procesů.
Právě zahraničí je nyní hlavním směrem růstu. Laformela navázala spolupráci s pařížskou PR agenturou, která ji zajišťuje zázemí přímo ve městě módy. V něm se značka účastní i místního fashion weeku a jeho doprovodných eventů a následně nechává v pařížském showroomu k vidění i veškeré své kolekce. Ty jsou po letech budování zaoceánských vztahů dostupné také ve světoznámém butiku H. Lorenzo v Los Angeles, odkud si oblečení vybírají stylisté světových interpretů a herců.
Díky tomu se už modely Laformely objevily na veřejnosti na celebritách jako je Lady Gaga, Sharon Stone, Cher, Tate McRae nebo SZA. Podle Kolowrat ale nejde o systematické oslovování. „Zájem ze strany celebrit je ve chvíli, kdy se pohybujete na zahraniční scéně, poměrně běžnou součástí fungování módního průmyslu,“ popisuje.
Právě zahraniční PR zázemí umožňuje značce mimo jiné reagovat na poptávky rychleji. „Pokud někdo potřebuje oblečení během několika dní v USA, z Prahy to logisticky není reálné. Pařížský showroom tohle řeší,“ říká Kolowrat. Z Paříže se pak oblečení přesouvá na focení, koncerty nebo vystoupení.
I přesto ale značka zatím ponechává výrobu lokální. Podle Kolowrat to souvisí nejen s udržitelností, ale i s kontrolou nad procesem a možností reagovat na specifické zakázky. Do budoucna však připouští rozšíření výroby, pokud by objemy výrazně vzrostly.
Na otázku, kde by měla být Laformela za pět let, Kolowrat nechce mluvit o konkrétních číslech nebo obratech. „Pro nás je důležité dál vyrábět nositelné oblečení a postupně rozšiřovat jeho dosah. Chceme dělat druhým radost z nošení našich věcí, dál oslavovat ženy a jejich krásu a zároveň rozvíjet i naši unisex nabídku,“ uzavírá Kolowrat, která vedle své role v Laformela studuje neurovědy na King’s College v Londýně, pohybuje se v oblasti nemovitostí a v uplynulých letech se věnovala i gastronomickým projektům. Zkušenosti sbírala také v módních médiích a PR agenturách, mimo jiné v londýnské pobočce agentury Karly Otto.