Znají se ze základky, dnes spolu chodí. A rozjeli firmu, která chce být Airbnb pro kanceláře
Moovin Space spojuje firmy s volnými prostory a ty, kteří potřebují pracovní místa. Za projektem stojí mladý pár, který se nadchl pro kancelářský trh.
Případů, kdy pár založil a následně i společně vedl firmu, je v Česku celá řada – ať už jde o Alca Group manželů Radky Prokopové a Františka Fabičovice, skupinu montessori škol Duhovka Ivany a Tomáše Janečkových nebo třeba JSK Investments Simony a Jaromíra Kijonkových. A pozadu nezůstává ani mladší generace – jako v případě projektu Moovin Space, který se snaží vytěžit volný kancelářský prostor.
Za ním stojí osmadvacátníci Michaela Novotná a Matyáš Mejzr, kteří se znají už od základní školy. Později spolu začali chodit, navíc se nadchli pro podobné obory. Novotná dnes působí jako konzultantka pracovního prostředí – pomáhá firmám s optimalizací jejich prostorů. Mejzr zase pracuje pro developerskou společnost Crestyl, kde mimo jiné vedl projekt na zavedení systému na automatizaci komerčního pronájmu kanceláří.
Jednou si proto řekli, že když už toho mají tolik společného, proč by si k tomu všemu nezaložili i vlastní firmu. A vzhledem k jejich profesnímu zaměření bylo jasné, že zůstanou u kanceláří. Během svých pracovních aktivit si totiž všimli zajímavého paradoxu: některé firmy platí nemalé peníze za nevyužitá místa v officech, zatímco jiné marně hledají prostory, které by jim sedly.
„Provoz vlastního officu je drahý a investice do vybavení rostou. Ale poptávka po kancelářích tady pořád je. A spousta firem chce sídlit tam, kde už je plno,“ líčí Novotná. S přítelem ji proto napadlo propojovat firmy s volnými, ale plně vybavenými kancelářemi, s podnikateli, kteří hledají flexibilní prostory.
Sama si však nebyla úplně jistá, zda jejich nápad dává byznysově smysl, byť podobný projekt již funguje v USA nebo Spojeném království. Oslovila proto Přemysla Rubeše z venture kapitálového fondu Presto Ventures, kterého do té doby ani osobně neznala. „Narazila jsem na spoustu otazníků a potřebovala si je ujasnit s někým zkušeným. Když se mě pak Přemek v rámci mentoringu zeptal, co potřebuji proto, abychom mohli s Moovin Space ihned začít, odpověděla jsem, že hledám kancelář, kde si náš nápad otestujeme,“ vzpomíná.
Rubeš jí na to přímočaře nabídl volné patro v budově, kde sídlí Presto Ventures. „Na tři čtvrtě roku jsme tam vytvořili testovací mini cowork, který se nám podařilo docela dobře zaplnit. Byla to ale jiná klientela než dnes – šlo převážně o jednotlivce nebo startupy. Vyzkoušeli jsme si nicméně, jak vůbec řešit marketing či inzerci,“ popisuje Novotná během rozhovoru pro CzechCrunch. Teď, po zhruba roce ostrého provozu, už cílí na firmy v různých fázích vývoje. Vedle jednotlivců a startupů se dnes více zaměřuje na již zavedené společnosti s prokazatelným track recordem.
Spolupráci s partnerem si zatím pochvaluje. „Hezky se doplňujeme. Já jsem mnohem větší extrovert, ráda chodím na schůzky s klienty, vyjednávám. Matyáš zase dobře zná trh a čísla, je lepší v řízení operativy. Samozřejmě to není vždycky jednoduché, je prostě potřeba najít balanc mezi vztahem a prací,“ tvrdí s tím, že klíčem je jasné rozdělení rolí. Zatímco ona je CEO firmy, její přítel je COO, tedy provozním ředitelem.
Věříme v kanceláře. Lidi se potřebují potkávat. Kdyby byli jen doma na home office, zblázní se.
A jak dnes byznysový model jejich projektu funguje? Sedmičlenný tým propojuje firmy s volnými prostory a ty, které potřebují pracovní místa. Když se obě strany dohodnou, Moovin Space nastaví podmínky a převezme administrativu – připraví smlouvy, vystavuje faktury, vybírá nájemné a řeší případné upomínky či stížnosti. Za to si účtuje fixní měsíční provizi, přičemž nájemné se obvykle pohybuje mezi dvěma a devíti tisíci korunami za místo.
Zároveň dohlíží na hladký provoz sdílených kanceláří. Pravidelně komunikuje s pronajímatelem, nastavuje základní pravidla pro sdílení zasedaček, kuchyněk nebo kávovarů a podle potřeby průběžně doplňuje nájemce, aby se kapacita co nejlépe využila. „Firmy tím mohou ze zbytečných fixních nákladů udělat příjem, zatímco druhá strana získá kancelář bez velkých vstupních investic. A pro oba zúčastněné jde o příležitost, jak se byznysově propojit,“ říká Mejzr.
Moovin Space, který vznikl loni v lednu, už propojuje více než 50 firem. Dalších 30 jich má rozjednaných. Teď navíc míří do větších prostor. „V Brně budeme podepisovat pro nás zatím největší kanceláře: kolem 700 metrů čtverečních a 90 pracovních míst. Jméno klienta zatím nemůžeme prozradit, cíleně však směřujeme k tomu, abychom oslovovali investiční skupiny a vlastníky administrativních budov. A časem bychom rádi spravovali celé kancelářské objekty složené z menších nájemců,“ přibližuje Mejzr, kam chtějí dorůst.
S partnerkou prý projekt táhnou z vlastních zdrojů, o externím financování zatím neuvažují. „Pokud ovšem budeme řešit větší expanzi, investice může dávat smysl,“ pokračuje Novotná. Moovin Space by se v příštích letech – pokud se naskytne vhodná příležitost – rád podíval například do slovenské Bratislavy, polské Vratislavi nebo do menších českých měst jako Ostrava či Plzeň. Aktuálně působí v Praze a Brně.
Dvojice však upozorňuje, že jejich služba není pro každého. Přirovnávají ji k Airbnb – spousta lidí má volný byt, třeba investiční, přesto by ho na Airbnb nikdy nedala. „Nejčastěji funguje model, kdy je pro podnájem vyčleněný oddělený prostor – buď část openspacu, nebo vlastní místnost ‚za příčkou‘. Sdílí se kuchyňky a toalety, ale pracovní část musí zůstat klidná,“ vysvětluje Mejzr.
Díky akceleračnímu programu Start it má Moovin Space aktuálně kanceláře v sídle ČSOB. Do budoucna by se ale tým rád přesunul do vlastního, jím spravovaného prostoru. „Věříme v kanceláře. Lidi se potřebují potkávat. Kdyby byli jen doma na home office, zblázní se. Ale mění se očekávání – firmy už často nechtějí vlastní nábytek nebo office manažerku,“ uzavírá dvojice.