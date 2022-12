Znalosti, strategie a trpělivost. Odborníci radí, jak naskočit na krypto a neprodělat na něm

Kdo nemá alespoň nějaké krypto, jako by nebyl. Možná to zní nadneseně, ale minimálně ve světě startupů a nadšenců do nových technologií to platí. Ostatně to potvrdil i plný sál během naší investiční konference Money Maker, kam o investování do kryptoměn přišli promluvit Juraj Forgacs, zakladatel platformy Fumbi, Jan Hlavenka, spoluzakladatel kryptotěžařské firmy 2Bminer, a Petr Hotovec, hlavní analytik SoftVision.

Tak trochu divoký západ, ale i obrovská příležitost a ukázka toho, že platební systém nemusí být centralizovaný. Přesně to je svět kryptoměn, který v posledních letech přilákal velké množství více či méně zkušených investorů a ukázal jim, jak sladká, ale i trpká může scéna investování být. Možností, jak se do tohoto světa plného adrenalinu i velkých příběhů zapojit, je několik.

Například Fumbi Juraje Forgacse může být ideální pro každého, kdo chce do kryptoměn investovat v dlouhodobém horizontu. Fumbi na to jde skrze kryptoměny se silným fundamentem, kdy nabízí možnost investice do poklesu či nárůstu trhu. Jako akciové indexy tak sleduje celý sektor a umožňuje investovat do většího portfolia kryptoměn, které je spravováno algoritmem. „Snažíme se, aby to bylo velmi jednoduché, bezpečné a nevyžadovalo to nějaké větší vědomosti,“ popsal výhody své služby Forgacs.

Algoritmus hraje zásadní roli také ve společnosti SoftVision, která je ovšem opakem Fumbi. Je určena pro hráče, kteří v kryptoměnách nehledají žádný fundament, ale jde jim čistě o princip koupit za levněji a prodat – pokud možno – co nejdráž. Přesto se i SoftVision opírá o fundamentálně stabilní měny, jako je bitcoin nebo ethereum.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Juraj Forgacs, zakladatel kryptoinvestiční platformy Fumbi

„Máme predikční model, do kterého dáváme velké množství dat. Podle toho jsme schopni identifikovat vzory lidského chování a určit s více jak padesátiprocentní pravděpodobností, zda ten trh půjde nahoru, nebo dolů,“ vysvětlil základní úlohu SoftVision Petr Hotovec s tím, že další úlohou je určit strategii, kdy do trhu vstoupit, v jaké velikosti pozic, kdy vystoupit a jak to všechno zrealizovat.

A pak je tu 2Bminer, díky kterému může jít každý přímo ke zdroji a kryptoměny začít těžit. 2Bminer zprostředkuje nákup kvalitního hardwaru, ale především hosting na místě, kde cena energií a politická situace nahrává k efektivnímu těžení kryptoměn. V případě společnosti Jakuba Hlavenky jsou to Spojené státy či Arabské emiráty.

Při takové konstelaci jsou pak stroje schopny generovat zisk i v časech, kdy těžba nedává smysl. „Aktuálně máme stroje určené na těžbu altcoinů, ale ty jsou automaticky směněné do bitcoinu,“ popsal princip těžby Hlavenka s tím, že zákazník může veškerá data sledovat prostřednictvím aplikace, kterou v 2Bminer vyvinuli.

Jak již bylo řečeno, svět kryptoinvestic umí být sladký, ale čas od času i pořádně trpký, jak se přesvědčila řada klientů nedávno zkrachovalé kryptoburzy FTX. Právě riziko protistrany je jedním z rizik, se kterými musí počítat v SoftVision, kde se snaží prostřednictvím detailních analýz vyhledávat ty takzvaně shnilá jablka a od nich držet ruce co nejdál.

Ve světě kryptoměn jsou však i bezpečné přístavy vystavené na silném fundamentu, na které se dá spolehnout i v těch nejrozbouřenějších vodách. Tím největším je právě bitcoin, který je ukázkou původní filozofie kryptoměn. Ty nevznikly primárně za účelem investic a spekulování, ale coby alternativní platební systém, který se bude podle Forgacse časem jen rozrůstat, a proto je dobré držet kryptoměny dlouhodobě.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Vzdělání, trpělivost a strategie jsou podle expertů cesty, jak na kryptu neprodělat

„Doporučuji každému vyzkoušet, jak to funguje. Ten pocit, kdy zaplatíte za kávu kryptoměnou, bez jakýchkoliv složitých ekonomických pohybů na pozadí, je prostě skvělý,“ řekl Forgacs, podle kterého je právě to důvod, proč mohou být i kryptoměny dlouhodobou investicí.

Co se těžby týče, zde je největším rizikem fakt, že jednoho dne přijde někdo se samopalem v ruce a řekne vám, že už nic není vaše. „Proto si vybíráme politicky stabilní místa, kde uvítají, že odeberete elektřinu. Hosting nedává moc smysl u velkého města. Pokud je ale v místech, kde široko daleko nic není a elektrárna vyrábí více energie, než je okolí schopné spotřebovat, pak je zde dlouhodobě vítán,“ vysvětlil Hlavenka.

Jak neprodělat?

Jak na kryptu neprodělat, byla hlavní otázka celé diskuze – a recept je podle odborníků celkem jednoduchý. „Na to, jak neprodělat minimálně na začátku, je nutné se trochu dovzdělat. Investovat jen to, co můžete ztratit a být věrný strategii, nepanikařit a nebýt nucený okolnostmi panikařit,“ přidal svou radu Hotovec.

Hlavenka navázal doporučením nezačínat od úplné nuly, ale do první investice jít s alespoň částečným vzděláním. „To by měl být domácí úkol pro každého, kdo chce investovat peníze. Nikdy není dobré investovat do něčeho, čemu nerozumíme.“

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Jan Hlavenka, spoluzakladatel kryptotěžařské společnosti 2Bminer

A svou radu přidal i Forgacs. „Strategie, jak neprodělat, je jednoduchá. Negamblit, pokud nejste odborníci, případně využít služeb odborníků. Mít na mysli dlouhodobost a brát vše jako dlouhodobou investici, která přinese nějaký fundamentální vývoj. Cestou může být právě index,“ uzavírá Forgacs.

***

Zajímá vás víc? Už teď připravujeme další vydání akce Money Maker – velké konference o tom kdy, kam a jak vložit peníze a vydělat. Druhý ročník se uskuteční v listopadu 2023. Zatím si budete moci na CzechCrunchi číst sérii článků o tom právě skončeném.

