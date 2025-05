Zpátky do noční můry. Netflix ukázal trailer třetí řady Hry na oliheň, v níž půjde o všechno

Uložit 0

Před vydáním druhé řady korejského hitu Hra na oliheň si řada fanoušků kladla otázku – dokáže dystopický seriál i podruhé překvapit tak, jak se mu to s nezvyklým konceptem podařilo s první sezónou? Podařilo, ale trochu jiným způsobem než by si leckdo přál. Tvůrci se rozhodli vyprávění přerušit uprostřed jednoho z nejdramatičtějších momentů celého seriálu, když hrdinu zasáhla další tragédie a nebylo jasné, jak a proč by měl přežít. V první ukázce třetí řady ho bachaři nesou v rakvi…

Scenárista a režisér Hry na oliheň Hwang Dong-hyuk si zjevně libuje v přivádění postav na hranu a ptaní se, co s tím udělají. Třetí a poslední řada tak míří na obrazovky s otázkou, zda hráč 456 Song Ki-hun vůbec má šanci se zotavit a pokračovat dál ve svém boji proti organizátorům her o obří obnos peněz i vlastní život. „Ve třetí řadě s sebou Ki-hun ponese velkou vinu a bude ho zatěžovat pocit selhání,“ řekl Dong-hyuk v dřívějším rozhovoru.

Už teď je každopádně jasné, že hlavního hrdinu i další přeživší čeká další série her, které rozhodnou o jejich osudu. Upoutávka odhaluje jen málo, zaskočí ale záběry na další rozhodování hráčů, zda dobrovolně setrvat, nebo odejít domů. Třetí řada Hry na oliheň na Netflix dorazí 27. června.