Zuckerberg mu na Harvardu rozmluvil práva, a tak šel dělat byznys. Teď chce vládnout Kalifornii
Starosta San Jose Matt Mahan s miliony dolarů od šéfů technologických gigantů v zádech usiluje o post guvernéra Kalifornie.
Když před zhruba dvaceti lety studoval na Harvardu, potkal tam jistého Marka Zuckerberga. Ten mu tehdy poradil, ať se vykašle na práva a raději zamíří do technologického byznysu, protože jedině tak může změnit svět. Matt Mahan si vzal radu k srdci a následně byl v čele hned dvou úspěšných startupů. Nyní, ve svých třiačtyřiceti letech, chce tento muž přenést startupové myšlení do nejvyšších pater americké politiky. Jako současný demokratický starosta San Jose kandiduje na guvernéra Kalifornie, nejlidnatějšího státu USA, jehož ekonomika je tak velká, že by sama patřila mezi pět největších na světě.
Matt Mahan, syn učitelky a pošťáka, vyrůstal v kalifornském městečku Watsonville, které je známé pěstováním jahod. Vždycky se ale dobře učil, takže se postupně dostal až na zmíněný Harvard, kde vystudoval společenské vědy s vyznamenáním. Právě tam se protnula jeho cesta se Zuckerbergem. Zatímco ten kódoval první verzi Facebooku, Mahan se věnoval studentské politice a dotáhl to až na prezidenta tamní studentské rady. Když pak uvažoval o právech a Zuckerberg ho přesvědčil, ať raději naskočí do světa technologií, vrátil se do Kalifornie.
Jeho první velkou štací byla v roce 2008 platforma Causes. Šlo o jednu z úplně prvních aplikací, které na Facebooku vznikly, a její ambicí bylo propojit sociální sítě s filantropií. Causes umožňovala lidem objevovat neziskové organizace a přímo jim posílat peníze. Mahan na tento úspěch později navázal projektem Brigade, který se zase zaměřoval na to, jak technologie mohou zvýšit občanskou angažovanost.
Do aktivní politiky ale naplno naskočil až v roce 2020, přičemž od roku 2023 vede jako starosta San Jose, milionové město, které je třetím největším v Kalifornii. Právě tady se rozhodl naplno propojovat svět politiky a technologií. Prosadil například využití umělé inteligence k synchronizaci semaforů tak, aby autobusy městské hromadné dopravy nezůstávaly zbytečně stát na červené. Zároveň ale začal razit politiku, která ho výrazně odlišuje od tradičního demokratického establishmentu.
Kalifornii už dlouho trápí řada problémů: astronomické životní náklady, které vyhánějí rodiny i firmy do levnějších států, kriminalita a neutěšená situace lidí bez domova. Mnoho kalifornských politiků slibuje výstavbu trvalého bydlení pro lidi na ulici, jenže to trvá roky a stojí stovky milionů dolarů. Mahan na to šel jinak: San Jose zaplavil levnými, malými buňkami pro rychlé ubytování. Výsledek se dostavil, počet lidí přežívajících v San Jose na ulici klesl podle serveru Politico o více než 20 procent.
Zároveň ovšem prosadil, že pokud člověk na ulici třikrát po sobě odmítne nabídku přístřeší a pomoci, policie ho může zatknout za neoprávněný vstup na cizí pozemek. Proti srsti mnoha spolustraníků šel i v otázce kriminality, když podpořil opatření, které vrací přísnější tresty za drogové delikty a krádeže a umožňuje nařídit povinnou léčbu závislostí.
Jeho snaha narušit status quo a zavést do zkostnatělého systému manažerské řízení nicméně silně rezonuje mezi podnikateli ze Silicon Valley. Roli v tom hraje i fakt, že Mahan (na rozdíl od jiných demokratů) odmítá navrhovanou jednorázovou pětiprocentní daň pro miliardáře s argumentem, že by to z Kalifornie definitivně vyhnalo kapitál. Na kampaň na kalifornského guvernéra, na jejíž spot se můžete podívat výše, mu tak přispěli lidé jako spoluzakladatel Googlu Sergey Brin, spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings nebo investor Michael Moritz.
Mahan ale bariéru vlastní neviditelnosti mimo svůj domovský region zatím moc neprolomil, v průzkumech mezi voliči se drží kolem pěti procent. Do čela se mezitím se 17 procenty vyhoupl republikán Steve Hilton, kterému k raketovému růstu pomohla podpora od prezidenta Donalda Trumpa.
Mahan tak nyní čelí tlaku ze dvou stran. Zprava mu utíká Hilton a zleva ho válcuje miliardář Tom Steyer, který už před lety neúspěšně usiloval o demokratickou nominaci na prezidenta USA. Ten do aktuální guvernérské kampaně poslal už 137 milionů dolarů (necelých 2,9 miliardy korun). Na Mahana pak útočí s tím, že jeho kampaň platí lidé, kteří vydělávají na datech lidí a sypou peníze do sledovacích technologií. Primárky se však už blíží a Mahanovi zbývá jen necelý měsíc na to ukázat, proč by právě jeho si měli demokraté vybrat jako svého kandidáta.