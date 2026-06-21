22 hodin v letadle? Nejdelší lety historie se blíží, Qantas kvůli nim vytvořily i wellness zónu
Cestující čeká řízený spánek, speciální strava i světelné scénáře proti jet lagu. Letadlo se má stát prostředím, ve kterém vydržíte téměř celý den.
Pro někoho nepředstavitelná věc. Nastoupíte do letadla v australském Sydney, zavřou se dveře a vy víte, že pevnou půdu pod nohama ucítíte až za přibližně 22 hodin na úplně opačném konci planety. Projekt Sunrise australské aerolinky Qantas, který má odstartovat v říjnu 2027 a propojit Austrálii s Londýnem a New Yorkem přímou linkou, nicméně neposouvá jen inženýrské limity letadel. Zkouší především to, co dokáže v komerčním letectví snést lidské tělo a psychika. Být zavřený téměř celý den v jednom prostoru je totiž extrém, který si vyžádal úplně nový pohled na to, jak vůbec dálkové lety vypadají.
Hlavní výzvou je překonat všechna časová pásma – tedy devět až jedenáct pásem do Londýna a čtrnáct až šestnáct do New Yorku. Aerolinky proto musely překopat všechno, na co jsou cestující zvyklí. Klasický servis, kdy letuška hned po vzletu naservíruje večeři, je pryč. Vše se podřizuje vědě.
Jídla se podávají ve specifických časech tak, aby se tělo zbytečně nezatížilo hned na začátku a mohlo si vytvořit takzvané ochranné spánkové okno. Do toho se zapojuje čtrnáct unikátních světelných scénářů inspirovaných australskou přírodou. Ty se nepozorovaně mění a nutí vnitřní rytmus přeladit se na časové pásmo cílové destinace mnohem dřív, než tam vůbec přistanete.
Designér kabiny David Caon dostal za úkol navrhnout interiér s vědomím, že pasažéři v něm stráví podstatnou část svého života. Přiznal dokonce, že si zpočátku pohrával s myšlenkou umístit do letadla rotopedy nebo podložky na jógu. To sice neprošlo, ale Qantas přesto vybudoval něco, čemu říká wellness zóna. Jde o speciální prostor mezi třídami s madly na protahování a pítky pro pravidelnou hydrataci, který je zalitý tlumeným světlem.
Aby stroj vůbec doletěl tak daleko, upravil pro něj Airbus svůj model A350-1000ULR přidáním gigantické zadní nádrže na dalších dvacet tisíc litrů paliva. Další úprava přišla uvnitř stroje, Qantas musel radikálně omezit počet sedaček. Zatímco do standardní verze tohoto Airbusu se dostane klidně přes čtyři sta lidí, tady jich poletí pouhých 238.
Šestice cestujících v první třídě zažije to, co Qantas označuje za létající butikový hotel. Sedadla už se nesklápějí do postele, mají rovnou obojí. Široké relaxační křeslo stojí vedle samostatné, dva metry dlouhé postele s paměťovou pěnou. Nechybí osobní šatní skříň a obří obrazovka. Byznys třída s dvaapadesáti místy pak dostala vůbec poprvé v historii australského dopravce posuvné dveře, které z vaší kóje udělají naprosto soukromou zónu.
I přes veškerou snahu o lidský přístup je to ale stále byznys a let o tak malém počtu cestujících se musí finančně vyplatit. Ekonomická třída sice slibuje komfortnější a prodyšnější materiály, ale aerolinka z její části udělala economy plus, aby vytěžila maximum z těch, kteří jsou ochotni si připlatit za trochu místa navíc. Očekává se totiž, že za ušetřený čas oproti letům s přestupem si zákazníci připlatí zhruba o dvacet procent víc.
Zdá se tak, že vysněný projekt konečně dospěje do svého cíle. Qantas totiž tento záměr oznámil už v roce 2017, jenže pak čelil rokům bolestivých odkladů, pandemii a globální nejistotě. Teď už je ale jasné, že ostrý start se opravdu blíží, protože letadla se již vyrábí a blíží se k finálním fázím.
První letoun už ve Francii absolvoval testovací let, druhý kus právě prochází osmitýdenní certifikací. „Od října 2027 se tento slib stane realitou,“ je si jistá šéfka Qantasu Vanessa Hudsonová.