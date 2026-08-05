Hvězda Kingdom Come otevírá hospodu na Vinohradech. Je to moje vyznání lásky k Česku, říká miláček fanoušků
Videohra mu zajistila slávu a desítky tisíc sledujících, ale další herecké zakázky už ne. Tak se Luke Dale rozhodl otevřít vlastní hospodu Nobleman.
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Čeští fanoušci si ho zamilovali díky jeho roli v herním hitu Kingdom: Come Deliverance. A on si na oplátku zamiloval Česko. Anglický herec Luke Dale tu už několik let žije, má českou přítelkyni, můžete ho potkat se psem na vodítku v ulicích Prahy – a teď na Vinohradech otevírá vlastní hospodu. Ani obří úspěch české videohry mu totiž další herecké zakázky nepřihrál.
„Je to ta nejhloupější věc, co jsem kdy udělal? Konkurence je teda pořádná, tak možná že jo,“ říká Luke Dale o svém smělém plánu. A protože nejvýznamnější kus herecké kariéry věnoval postavě urozeného drzouna pana Ptáčka v obou dílech videohry Kingdom Come: Deliverance, ponese jeho podnik stylové jméno. Nobleman, tedy Šlechtic. A vznikne na místě, kde se ve středověku pěstovala vinná réva. Dnes bychom řekli na rohu ulic Korunní a Chorvatská, hned u zastávky Perunova.
Na podzim plánuje anglický herec start hospody, v níž se bude míchat česká kuchyně s tou anglickou. A samozřejmě s pivem. „Odjakživa to byl můj sen. Původně jsem se do toho chtěl pustit až za rok nebo dva, ale pak jsem narazil na dokonalý prostor a prostě jsem si to nemohl nechat ujít. Herectví a streamování jsou sice úžasné, ale pořád mi chybělo něco skutečného,“ popisuje Dale pro CzechCrunch. A taky mu chyběly nabídky na zopakování výkonu, kvůli kterému ho hráči zbožňují ještě víc než hlavního hrdinu Kingdom Come.
Luke Dale a jeho Jan Ptáček se totiž rychle stali miláčky fanoušků, a dokonce výraznější tváří hry od Warhorse Studios než další anglický herec Tom McKay s protagonistou Jindřichem. Jenže start hvězdné kariéry to nebyl. „Kéž bych mohl říct, že Kingdom Come 2 a fakt, že ho hrály miliony lidí, mi přinesly další práci. Doufal jsem v to, ale tahle branže ke mně nebyla úplně přívětivá. Vlastně jí to bylo celkem u zadku,“ prozradil v dřívějším rozhovoru. Ale ani coby hospodský na herectví nezanevře.
„Hospoda bude obrovský projekt, ale určitě budu dál chodit na konkurzy a streamovat. Na internetu jsem si vybudoval úžasnou komunitu, která mi přináší až moc velkou radost, abych od ní odešel,“ dodává s odkazem na to, že po Kingdom Come rozjel solidní streamerskou kariéru. Na YouTube ho sleduje 179 tisíc lidí, na Twitchi 73 tisíc. A ti teď mohli v nově zveřejněném videu pozorovat, jak se Dale a jeho parťáci pouští do gastronomické renovace.
Prostory někdejší pivnice Pubble vlastními silami mění do podoby inspirované středověkem. Ale pozor, nemá jít o žádný tematický bar připomínající turistickou past. Bude to tak trochu pocta tomu, co mladého herce přivedlo do Prahy. „Od té doby, co jsem se sem přestěhoval, cítím obrovskou pokoru a vděčnost. Tuhle hospodu beru jako své vyznání lásky k Praze a Česku, které miluju a které mi toho tak moc daly,“ přidává slůvka, jež jeho popularitu u místních – české fanynky mu doslova skáčou do náruče – nejspíš ještě navýší.
Bar Nobleman se lidem dychtícím po dobrém pivu nebo anglické nedělní pečeni otevře počátkem října. A když už zaznělo to jídlo, co anglický herec žijící v Česku říká na místní kuchyni, třeba na smažený sýr? „Mám ho rád! I když se teď snažím jíst víc salátů. Po měsících ládování se svíčkovou, což je dost možná moje nejoblíbenější české jídlo, totiž moje linie dostala docela zabrat,“ uzavírá se smíchem Luke Dale.