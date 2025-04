Snape bude mít ghanské kořeny, Brumbála ztvární John Lithgow. HBO potvrdilo herce seriálu Harry Potter

Uložit 0

Po měsících spekulací je to oficiální! Blíží se totiž začátek produkce ambiciózního seriálu, který má dopodrobna adaptovat všech sedm knih o Harrym Potterovi. HBO, které za jeho vznikem stojí, tak nyní potvrdilo jména některých herců. Sice pořád nic nevíme o tom, kdo ztvární hlavní trojici čarodějnických učňů, už ale můžeme debatovat nad tím, jací budou jejich učitelé.

V roli Albuse Brumbála se opravdu předvede šestinásobný držitel mnoha televizních a divadelních cen John Lithgow. Janet McTeerová se ukáže jako Minerva McGonagallová. Paapa Essiedu – o jehož ghanských kořenech toho bylo napsáno už dost – si zahraje Severuse Snapea. A komik Nick Frost ztvární Rubeuse Hagrida. Mezi nově ohlášené herce patří Luke Thallon jako Quirinus Quirrell a Paul Whitehouse jako Argus Filch.

Chystaný seriál má být opět zpracováním oblíbené knižní ságy, přičemž každá série byla měla co nejvěrněji kopírovat děj jedné knihy. HBO ho bude vysílat exkluzivně na Maxu, jeho hlavní tvůrkyní je Francesca Gardinerová a mezi producentky patří i autorka knižní předlohy J. K. Rowlingová. Natáčení by mělo začít letos v létě a do té doby bychom se měli dozvědět i jména hlavních dětských herců.