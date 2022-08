Zatímco Blesk McQueen vynikal svou rychlostí na trati a Burák byl se svým tažným zařízením nápomocen tam, kde bylo potřeba, Sally především dbala na svou krásu a profesionalitu. Ostatně byla původem právničkou. Teď se ovšem její pohádkový osud změnil. Porsche se z jednoho z nejslavnějších vozů z animovaného filmu Auta rozhodlo udělat funkční model a poslat ho do aukce, kde se nyní vydražil za téměř 90 milionů korun. Získané peníze jdou na charitu.

„Vozidla potřebují tvář a příběh. V animovaném filmu Auta od Pixaru je obojí. Přivedl automobily k životu na velkých plátnech. A to v příběhu o hodnotách, jako je přátelství, láska a vzájemná podpora. Uprostřed toho všeho je Porsche – Sally Carrera,“ prohlásil tiskový mluvčí německé automobilky Porsche Sebastian Rudolph, když byla spolupráce mezi Porsche a legendárním studiem Pixar oznámena.

Jak už její jméno napovídá, pohádková Sally z oblíbeného animáku je Porsche Carrera 911. Ta skutečná – vyrobená podle ní – je stejně krásně metalicky modrá. Vychází z nejrychlejší varianty modelu, konkrétně 911 Carrery GTS. Auto má manuální převodovku, která má sedm stupňů. A je jedno jediné na světě.

Jedinečný sportovní vůz ovšem nešel automaticky do běžného prodeje. Vzhledem k tomu, že jde o exkluzivní exemplář, zkusily to Porsche a Pixar v dražební síni Sotheby’s s tím, že výtěžek půjde na charitu. Konkrétně na dva projekty – Girls Inc., organizaci pro podporu mladých dívek, a Agenturu pro uprchlíky při Organizaci spojených národů. Respektive na pomoc běžencům z Ukrajiny.

Aukce proběhla 20. srpna a pomyslné kladívko nakonec u Sally Special, jak je vůz pojmenován, finálně odkleplo příhoz ve výši 3,6 milionů dolarů, tedy v přepočtu skoro 90 milionů korun. Má jít o vůbec nejdražší nové auto značky Porsche, které se kdy vydražilo.

Za uvedený obnos obdrží neznámý majitel nejen auto jako takové, ale i několik bonusových doplňků, mezi kterými jsou na zakázku vyrobené hodinky od značky Porsche, potah vozu „Sally Special“, druhá sada kol či kniha, která převypráví proces vzniku samotného auta.