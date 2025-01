Akcie, miliardy, auta a rodina. Jak spolu otec a syn Semotanovi investují a učí se jeden od druhého

Uložit 0

Tak co, vezmeš si auto? zeptá se trochu odevzdaně Michal Semotan svého dvacetiletého syna Daniela, když odcházejí z kavárny v centrále finanční skupiny J&T. „Jasně!“ usměje se junior. „Já holt pojedu tramvají. To jsem mohl tušit, že to takhle dopadne, je to autíčkář jako já,“ mávne rukou známý investor. Láska k řízení ale není to jediné, co po něm starší potomek zdědil – stejné je to s vášní pro investování.

Michal Semotan je stálicí zdejší investiční scény – na sociální síti X jeho postřehy sleduje bezmála 20 tisíc lidí, coby portfolio manažer trojice fondů J&T Investiční společnosti spravuje přes pět miliard korun, pravidelně se účastní konferencí a odborných seminářů… Že světu akcií propadne i jeho syn, je proto logické. Nebo snad ne?

„Já bych řekl, že spíš ne, protože nejsem ten typ, co přijde domů a hodně mluví o práci. A klukům jsme s manželkou vždycky dávali prostor, aby si vybrali svou cestu. Je to tak, Dane?“ ptá se Michal Semotan a syn mu přitakává: „Asi to byl spíš takový podprahový vliv. Věděl jsem, co táta dělá, a postupně mě to začalo samotného zajímat.“

Žádné speciální proinvestiční triky na své syny (kromě staršího Dana má ještě šestnáctiletého Patrika) nezkoušel ani pro ně nevymýšlel domácí burzovní úkoly. V určitou chvíli si ale začali povídat o akciích, a dokonce vytvořili portfolio, ve kterém v začátku dominovaly tituly podle otcova gusta – ČEZ, Volkswagen či Moneta… „Trochu jsem to časem upravil,“ směje se Daniel s tím, že sázel na technologické akcie a třeba u Tesly jej dodnes štve, že ji prodal moc brzy.