Akcie padlé firmy vyletěly přes noc o 700 %. K šílenství na burze jim stačilo svézt se na vlně AI
Zatímco boty dál prodává nový majitel, původní firma se pod změněným jménem vrhá na pronájem výkonu pro AI. Na první pohled trefila jackpot.
Minulý týden zarezonovala zpráva, jak kdysi slavná značka tenisek Allbirds tvrdě narazila na dno. Firma, jejíž boty z ovčí vlny milovaly i celebrity, skončila a to, co z ní zbylo, prodala za zlomek původní hodnoty. Zdálo se, že je konec. Jenže uběhlo pár dní a všechno je úplně jinak. Společnost totiž z ničeho nic vyslovila slovní spojení, které dnes na finančních trzích funguje naprosto spolehlivě: umělá inteligence. A to investorům stačilo k tomu, aby zbystřili. Akcie firmy, které se ještě v úterý krčily pod hranicí tří dolarů, vystřelily o neuvěřitelných více než 700 procent.
Když Allbirds oznámili prodej za 39 milionů dolarů (804 milionů korun), svůj svět vlastně rozdělili vedví. Nový kupec, firma American Exchange Group, si vzal jen samotnou značku, designy bot a právo je dál vyrábět. Nekoupil ale celou firmu, protože nechtěl převzít její obří dluhy a platit drahý provoz veřejně obchodované společnosti. Původním majitelům a akcionářům tak po výprodeji zůstala v ruce jen prázdná právní schránka na burze. Ačkoliv se zdála bezcenná, ve skutečnosti posloužila jako exkluzivní zkratka pro rychlý rozjezd nového byznysu.
Tržní hodnota firmy sice nejprve spadla na pouhých 21 milionů dolarů (432 milionů korun), jenže pak chytla druhý dech. Vedení oznámilo, že sehnalo investora, který firmě pošle injekci ve výši 50 milionů dolarů, tedy v přepočtu něco přes miliardu korun. S těmito penězi přichází naprostý restart. Schránka se přejmenuje na NewBird AI a definitivně dává sbohem módnímu průmyslu. Místo ovčí vlny a recyklovaných plastů se vrhá do jednoho z nejžhavějších byznysů současnosti, a sice do budování infrastruktury pro umělou inteligenci.
Chytré systémy, jako je populární ChatGPT nebo různé generátory obrázků, potřebují ke svému trénování a fungování neuvěřitelné množství výpočetní síly. Tuto sílu obstarávají speciální počítačové čipy, takzvané grafické procesory. Těch je ale na světě v současnosti nedostatek, stojí se na ně pomyslné fronty a menší firmy nemají šanci se k nim přes technologické giganty dostat.
A tady na scénu nastupuje NewBird AI. Firma chce za získaných 50 milionů dolarů tyto vzácné a výkonné procesory nakoupit a následně fungovat jako takový „virtuální pan domácí“. Znamená to, že NewBird AI pronajme svůj obří výpočetní výkon na dlouhodobé smlouvy startupům, výzkumníkům a dalším vývojářům, kteří chtějí stavět umělou inteligenci, ale vlastní hardware si koupit nemohou. Stačilo, aby firma oznámila nákup čipů a přidala si do názvu zkratku AI, a její hodnota okamžitě vystřelila do nebes. Cena jedné akcie během chvíle vyletěla z necelých tří dolarů až za hranici dvaceti dolarů a hodnota se z 21 milionů dolarů přiblížila ke 180 milionům.
Celý tento příběh má ale jistý nádech ironie. Značka Allbirds vyrostla na tom, že miluje přírodu. Šila boty z obnovitelných materiálů a hlídala si, aby její uhlíková stopa byla co nejmenší. Jenže obří datová centra plná hučících procesorů, která pohání umělou inteligenci, patří k těm vůbec největším žroutům energie na světě.
Vedení firmy to samozřejmě ví, ale k celé věci přistoupilo s naprosto chladnou byznysovou logikou. V oficiálních dokumentech přiznává, že nový směr podnikání už zkrátka nebude tolik dbát na životní prostředí. Na schůzi akcionářů se tak bude hlasovat o tom, aby se z firemních stanov rovnou vyškrtly veškeré body, které firmu zavazují k ochraně přírody a veřejnému prospěchu. Ekologie zkrátka musela potichu vyklidit pole vidině obřích zisků z technologií.
Není to však nic revolučního, historie už podobný příklad nabídla. V roce 2017 byl bitcoin na vzestupu, a tak se jeden obyčejný výrobce ledových čajů přejmenoval na „Long Blockchain“ a oznámil, že jde těžit kryptoměny. Jeho akcie tehdy také vyskočily o stovky procent. Bublina ale rychle splaskla, nový byznys se nikdy pořádně nerozjel a firma nakonec z burzy s obrovskou ostudou zmizela.