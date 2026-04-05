Měly miliardovou hodnotu a nosili je Obama i DiCaprio. Teď kdysi hvězdná značka bot dopadla na dno
Průsvitné legíny i drahé nájmy. Série chyb se stala osudnou pro firmu Allbirds, která měla našlápnuto k velkému úspěchu.
Ještě před pár lety si boty Allbirds obouval snad každý, kdo se mihnul v Silicon Valley. K džínům a tričku tam inženýři i miliardáři nosili nenápadné, ale pohodlné tenisky z ovčí vlny. Své páry hrdě ukazovali i bývalý americký prezident Barack Obama či hollywoodský herec Leonardo DiCaprio. Když firma v roce 2021 vstupovala na burzu, investoři se mohli přetrhnout a její hodnota během prvního dne vyletěla na čtyři miliardy dolarů (85 miliard korun). Dnes z tohoto zářivého snu nezbylo skoro nic a kdysi opěvovaný startup se potichu prodává za 39 milionů dolarů, v přepočtu 824 milionů korun.
Příběh, jenž na svém vrcholu připomínal dokonalou ukázku pohádkového vzestupu, přitom začal poměrně nenápadně. Bývalý profesionální fotbalista Tim Brown po konci sportovní kariéry studoval na univerzitě a napadlo jej při tom, že vytvoří botu, která bude jednoduchá, udržitelná a z tradiční merino vlny. Ta je známá jemnými a měkkými vlákny, jež jsou přirozeně prodyšná, dobře odvádí vlhkost a regulují teplotu.
Brown svůj nápad nejdříve úspěšně otestoval na internetu přes crowdfunding. Právě tam si ho všiml Joey Zwillinger, expert na biotechnologie a obnovitelné materiály, který viděl v udržitelném konceptu obrovský potenciál. Slovo dalo slovo a zrodilo se oficiální partnerství. Společně v roce 2016 představili světu model Wool Runner. Využili na něj nejen zmíněnou merino vlnu, ale i tkaničky z recyklovaných plastových lahví a odlehčenou podrážku. Úspěch se dostavil doslova bleskově, třeba časopis Time nové boty označil za nejpohodlnější na světě. Tím se strhla naprostá lavina.
Nápad se totiž trefil přesně do doby, kdy do inovativních startupů proudily miliardy dolarů od investorů. Z Allbirds se rychle stal fenomén a firma prodávala miliony párů. Tento raketový vzestup vyvrcholil na podzim roku 2021, kdy Allbirds vstoupily na burzu. Pro firmu to znamenalo přiliv stovek milionů dolarů čerstvého kapitálu od nových investorů, nečekalo se tedy nic jiného než agresivní a neustálý růst.
Což byl vlastně začátek konce. Začalo se totiž masivně expandovat a z patnácti poboček, které firma měla v roce 2019, jich do konce roku 2023 vybudovala šedesát. Drahé adresy v nejlukrativnějších nákupních čtvrtích od USA až po Čínu s sebou ale nesly obří náklady, které v kombinaci s klesajícím zájmem zákazníků začaly značku finančně vyčerpávat. K tomu se zakladatelé rozhodli, že nezůstanou jen u bot. Chtěli lidi naučit nosit i jejich udržitelné oblečení. Znělo to logicky: pokud lidé milují naši vlnu na nohou, budou ji milovat i na těle. Jenže to, co skvěle fungovalo u lehkých tenisek, v šatníku tvrdě narazilo.
Snaha o překotné rozkročení se do jiných vod přinesla sérii drahých a místy až komických přešlapů. Firma například vyrobila sportovní oblečení z vlny, ve kterém se ale lidé při cvičení extrémně potili. Úplným fiaskem pak byly vlněné legíny. Až po spuštění jejich výroby a distribuce se totiž zjistilo, že látka je průsvitná a odhaluje spodní prádlo. Značka tak musela odepsat desítky tisíc neprodejných kusů, což ji stálo obrovské peníze i reputaci.
Aby toho nebylo málo, kvůli roztříštěné pozornosti se začalo drolit i to hlavní, co z Allbirds kdysi udělalo hit, tedy samotné boty. Firma se pokusila prorazit s modely určenými přímo na běhání, ale běžci jsou nároční zákazníci a udržitelné materiály v tomto případě zkrátka nestačily a zákazníci si začali stěžovat, že boty nic nevydrží.
Sám spoluzakladatel Tim Brown později musel hořce přiznat, že tento extrémně rychlý růst stál firmu část její vlastní DNA. Značka ztratila kontakt se svým původním zákazníkem, svět se zkrátka posunul dál. Trh s obuví dnes do velké míry diktuje mladá generace, u které Allbirds zaspaly. Firma se sice snažila zachránit situaci třeba novými barvami, ale zákazníci už dávno přesedlali na jiné, vysoce funkční a techničtější značky jako Hoka, On nebo New Balance, které trh sebevědomě ovládly.
Výsledek tohoto tápání byl neúprosný. Od svého vstupu na burzu nebyla firma ani jednou v ročním zisku. Její tržby se dramaticky propadaly a jen za rok 2025 prodělala dalších více než 77 milionů dolarů. Počátkem letošního roku už musela zavřít drtivou většinu svých amerických obchodů a její pád dospěl na jaře 2026 k definitivní tečce. Představenstvo odsouhlasilo, že to, co z firmy zbylo, tedy její jméno, designy a duševní vlastnictví, prodá za 39 milionů dolarů společnosti American Exchange Group.