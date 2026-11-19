Akcie se zřítila, Barta a Šenkypl nakupují. Do Tripadvisoru za pár týdnů poslali skoro 1,5 miliardy
Skupina Pale Fire Capital ještě v září držela jen půl procenta firmy. Většinu akcií koupila až v týdnech po výsledcích, které stáhly cenu o pětinu.
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Když online cestovní platforma Tripadvisor na začátku listopadu zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí a oznámila odchod generálního i finančního ředitele, její akcie se během jednoho dne propadly zhruba o pětinu. Investiční skupina Pale Fire Capital kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla toho využila. Za necelé dva týdny skoupila přes sedm milionů akcií a k 18. listopadu jí patřilo 8,76 milionu kusů, tedy 7,4 procenta firmy. Vyplývá to z hlášení, které skupina podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).
Celkem za akcie zaplatila zhruba 66 milionů dolarů (1,5 miliardy korun), v průměru asi 7,5 dolaru za kus. Ještě ke konci září přitom měla jen 628 tisíc akcií za 5,3 milionu dolarů, jak ukázal čtvrtletní výkaz, podle kterého jsme sestavili přehled amerického portfolia skupiny. Den před výsledky přikoupila další zhruba 790 tisíc akcií po deseti dolarech. Přes 80 procent podílu ale získala až od 5. listopadu a platila za ni v průměru 7,2 dolaru. Hranici pěti procent překročila 11. listopadu.
Tripadvisor v posledním čtvrtletí utržil 436,4 milionu dolarů (9,7 miliardy korun), podle vedení o 11 procent méně než před rokem. Rezervace na platformě Viator, která prodává výlety a zážitky a na kterou firma vsadila svou budoucnost, rostly jen o čtyři procenta. Firma navíc odepsala 369,5 milionu dolarů goodwillu (části ceny dřívějších akvizic nad hodnotou majetku) v byznysu s hotely, kterému ubývá návštěvnost z vyhledávačů. V něm chce zrušit 425 míst. Při ceně kolem 7,5 dolaru za akcii burza celou firmu oceňuje asi na 880 milionů dolarů (19,6 miliardy korun).
Pale Fire Capital tentokrát podala takzvané hlášení 13D. Investor jím dává najevo, že si nechává otevřenou možnost firmu ovlivňovat. Takovou roli si skupina vzala v Grouponu, kde Barta a Šenkypl zamířili do představenstva a Šenkypl firmu od roku 2023 sám řídí. U řady jiných amerických sázek, například v Courseře nebo Cars.com, skupina naopak podává pasivní hlášení 13G, v němž potvrzuje, že akcie nedrží s cílem ovlivnit kontrolu nad firmou.
V Tripadvisoru podle hlášení nakupovala, protože akcie považuje za podhodnocené. Konkrétní plány zatím nemá, s vedením, boardem a akcionáři ale může jednat třeba o složení boardu, kapitálové struktuře nebo chodu firmy. Do firmy pod tlakem přitom Češi vstupují vedle aktivistického fondu Starboard Value, který drží přes devět procent.
V únoru po Tripadvisoru žádal prodej celé firmy a chtěl většinu míst v boardu. V březnu se s firmou dohodl na čtyřech nových členech. Tripadvisor od té doby prodal restaurační rezervační platformu TheFork společnosti American Express a za čistý výnos kolem 685 milionů dolarů (15 miliard korun) předplatil většinu dlouhodobého úvěru.
Pale Fire Capital takhle nenakupuje poprvé. Nedávno ve velkém přikupovala v propadu akcie Coursery a v německém cestovním koncernu TUI přeskočila pět procent. V Tripadvisoru je zatím zhruba na nule: za poslední balík akcií z 18. listopadu platila 7,45 dolaru. Pokud skupina změní podíl aspoň o procentní bod nebo upřesní své záměry, musí to SEC znovu ohlásit.