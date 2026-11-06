Čeští investoři nakupují v propadu. Do Coursery a německé TUI poslali za pár týdnů přes dvě miliardy
Do Coursery už skupina Pale Fire Capital Jana Barty a spol. vložila přes čtyři miliardy korun. V cestovním koncernu TUI přeskočila pět procent.
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Akcie americké vzdělávací platformy Coursera v pátek 30. října ztratily čtvrtinu hodnoty a spadly na 3,5 dolaru, nejníž od vstupu firmy na burzu v roce 2021. A investiční skupina Pale Fire Capital kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla toho využila. Od úterý do čtvrtka následujícího týdne dokoupila podle hlášení americké Komise pro cenné papíry (SEC) 8,4 milionu akcií za zhruba 31,5 milionu dolarů (v přepočtu 680 milionů korun). Platila v průměru 3,72 až 3,85 dolaru za akcii.
Skupina teď drží 37,2 milionu akcií Coursery. Při 253,3 milionu akcií v oběhu, které firma uvádí ke konci října, to dělá téměř 15 procent. Podíl navíc roste, i když skupina nenakupuje: Coursera od května skupuje vlastní akcie a utratila za ně přes 215 milionů dolarů (4,6 miliardy korun). Počet akcií v oběhu tak klesá, na konci července to bylo ještě 264,4 milionu.
Propad ceny akcie přišel po výsledcích za třetí čtvrtletí, které bylo poprvé celé po spojení s konkurenční platformou Udemy. Tržby díky fúzi meziročně vzrostly o 94 procent na 376,7 milionu dolarů (8,2 miliardy korun) a upravený provozní zisk EBITDA na 61,5 milionu dolarů. Obojí překonalo odhady analytiků, na čtvrté čtvrtletí ale Coursera čeká tržby jen 358 až 366 milionů dolarů, tedy méně, než trh počítal. Banka JPMorgan poté snížila doporučení na neutrální a cílovou cenu z osmi na pět dolarů. Od začátku roku, kdy akcie stála 7,4 dolaru, tak ztratila zhruba polovinu.
Do Coursery vložila česká skupina podle propočtů CzechCrunche od začátku roku kolem 198 milionů dolarů (4,3 miliardy korun), v průměru zhruba 5,30 dolaru za akcii. Při ceně 3,72 dolaru, za kterou nakupovala ve čtvrtek, má podíl hodnotu asi 138 milionů dolarů (tři miliardy korun). Papírová ztráta tak dosahuje přibližně 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun), což je něco kolem 30 procent, zatímco na konci září to byla zhruba pětina. „Naše teze je jednoduchá: Coursera se obchoduje na nízkém násobku EBITDA,“ řekl v březnu Barta Hospodářským novinám.
Pale Fire Capital dál přikupuje i v Evropě. V německém cestovním koncernu TUI překročila 27. října pět procent hlasovacích práv, vyplývá z hlášení, které firma zveřejnila. Drží přes 26 milionů akcií, tedy 5,15 procenta. Přitom ještě na konci září, kdy přeskočila tři procenta, jich měla 15,2 milionu. Ceny hlášení neuvádí. Cena akcie TUI se v říjnu držela kolem 6,6 až 6,9 eura, nákup tedy podle odhadů CzechCrunche vyšel zhruba na 72 až 75 milionů eur (1,7 až 1,8 miliardy korun).
U TUI zatím vývoj kurzu skupině přeje. Akcie od začátku října posílila a 2. listopadu zavřela na 7,3 eura, celý podíl Pale Fire Capital má tak hodnotu kolem 190 milionů eur (4,6 miliardy korun). Proti začátku roku, kdy stála přes devět eur, je ale pořád zhruba o pětinu níž. Celoroční výsledky TUI zveřejní 9. prosince. Další povinné hlášení v Německu přijde až při překročení deseti procent.
TUI přitom není jedinou evropskou sázkou skupiny. Na začátku října Pale Fire Capital nahlásila také 3,04 procenta v německé bytové společnosti LEG Immobilien, jejíž akcie od ledna do 8. října ztratila 28 procent, přičemž burza firmu oceňuje hluboko pod hodnotou majetku. Od loňského prosince drží přes pět procent francouzského stravenkového koncernu Edenred. Ten zatím vychází nejlépe: akcie od překročení hranice do 8. října posílila o 53 procent. Ještě před navýšením v TUI měla skupina v evropských akciích, o kterých se ví, podle propočtu redakce 13 až 16 miliard korun.