Akcie ukázaly, že je první elektrické Ferrari průšvih. Nemá to ale zkušený šéf dobře spočítané?
Ferrari ukázalo první elektromobil Luce a trh znejistěl. Akcie spadly o více než osm procent, jenže právě tady se může lámat zajímavá investiční teze.
Když Ferrari v neděli večer v Itálii odhalilo svůj první čistě elektrický model Luce, bylo jasné, že nepůjde o obyčejné představení nového auta. Automobilka z Maranella totiž neukázala jen další model, ale pokus redefinovat vlastní identitu v době, kdy se celý automobilový průmysl postupně přesouvá od spalovacích motorů k elektřině.
Reakce trhu byla okamžitá. Akcie Ferrari během následujícího dne spadly o více než osm procent a investoři začali zpochybňovat, zda značka dokáže přenést svou exkluzivitu i do elektrické éry. A upřímně, reputační i designové riziko je v tomto případě skutečně obrovské. Ferrari totiž není běžná automobilka. Jeho hodnota stojí na emocích, identitě, nedostupnosti a schopnosti prodávat status s maržemi, o kterých si většina průmyslu může nechat zdát.
Luce je čtyřdveřový, pětimístný model s cenou kolem 550 tisíc eur, tedy více než 13 milionů korun. Ferrari s ním cílí především na novou generaci bohatých zákazníků, technologické podnikatele v Silicon Valley nebo movitou klientelu v Asii, kde prémiová elektromobilita dál roste. Více o autě píšeme zde. Cílový trh je ale právě důležitý detail, který ale velká část veřejné debaty přehlíží.
Zhruba 95 procent lidí, kteří dnes na sociálních sítích píší, že auto nevypadá jako Ferrari, totiž s největší pravděpodobností vůbec nejsou cílová skupina tohoto produktu. Ferrari evidentně necílí na tradiční petrolhead komunitu, ale na velmi úzký segment technologicky orientovaných a extrémně bonitních zákazníků, kteří chtějí elektromobil, ale současně odmítají běžné prémiové značky.
Právě zde se tak láme celá investiční teze. Pokud Ferrari zvládne elektrifikaci bez ztráty exkluzivity, může si otevřít nový vysoce maržový segment prakticky bez reálné konkurence. Pokud ale značka začne působit jako další výrobce drahých elektrických crossoverů, trh bude muset přehodnotit, proč firmě dlouhodobě přiznával tak prémiovou valuaci.
A právě proto dnes část kontrariánských investorů začíná spekulovat, zda současný výprodej není spíše krátkodobou emocí než začátkem strukturálního problému. Ferrari totiž nebude Luce vyrábět masově a celý projekt velmi pravděpodobně stojí na extrémně přesně spočítané práci s omezenou produkcí, maržemi a exkluzivitou.
To souvisí i s člověkem, který za celou strategií stojí. Předseda představenstva John Elkann dlouhodobě patří mezi nejdisciplinovanější manažery v evropském průmyslu a Ferrari pod jeho vedením funguje výrazně více jako datově a finančně řízený luxusní byznys než jako tradiční automobilka posedlá objemy výroby.
Právě proto mám osobně pocit, že Elkann má celý projekt velmi dobře spočítaný. Během premiéry ostatně několikrát zopakoval, že nejde o další elektromobil, ale o první elektrické Ferrari. A je dost možné, že právě v této větě je schovaná celá investiční teze.