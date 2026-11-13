Akcie Xeroxu spadla pod dolar a čeští investoři krvácí. Z papírového zisku jsou minus 300 milionů
Fond Starteepo Františka Bostla čekal od Xeroxu kroky k odemčení hodnoty. Firma místo toho snížila výhled, zastavila dividendy a dává akcie věřitelům.
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Ještě v srpnu by František Bostl při prodeji svého balíku akcií Xeroxu odcházel se ziskem kolem dvou set milionů korun. Dnes je jeho sázka na americkou ikonickou značku kopírek zhruba 13,5 milionu dolarů (300 milionů korun) pod nákupní cenou, zatím jen na papíře. Akcie Xeroxu se po říjnových výsledcích za třetí čtvrtletí propadly během jediného dne o 40 procent. Od té doby dál klesaly a ve čtvrtek se dokonce podívaly pod hranici jednoho dolaru, tedy o více než 60 procent níž než před výsledky.
Bostlův pražský fond Starteepo podle zářijového hlášení drží osm milionů akcií Xeroxu, sám Bostl dalších 1,5 milionu a opce na 140 tisíc akcií. Dohromady jde o 7,34 procenta firmy. Za akcie zaplatili přes 500 milionů korun, při čtvrteční ceně 0,99 dolaru mají hodnotu kolem 210 milionů. „V současné chvíli nemáme možnost nic komentovat,“ reaguje Bostl na aktuální dění pro CzechCrunch. Xerox je přitom podle Starteepa jednou z největších pozic v portfoliu fondu.
Spolu s Bostlem je Starteepo třetím největším držitelem kmenových akcií americké firmy, víc jich mají jen investiční giganti BlackRock a Vanguard. Ještě větší podíl včetně prioritních akcií ale drží rodinný trust zesnulého texaského miliardáře Darwina Deasona. Xerox, jehož jméno se kdysi stalo synonymem kopírování, se po letech poklesu snaží o obrat a loni koupil konkurenční Lexmark. To mu ale přidalo další dluh a jeho výsledky ani výhledy nyní nejsou příliš pozitivní.
František Bostl, který je známou tváří pražské burzy, na jejíž trh Start přivedl několik firem, začal nakupovat akcie Xeroxu v listopadu 2025 a v květnu oznámil podíl přes pět procent za zhruba 300 milionů korun. V září se pak jeho Starteepo stalo z tichého akcionáře takzvaným aktivistickým investorem, tedy tím, kdo veřejně tlačí na vedení, aby změnilo strategii.
Bostlova sázka stojí na tom, že trh Xerox kvůli dluhu podceňuje a přehlíží hodnotu jeho finanční divize Xerox Financial Services (XFS). Ta funguje podobně jako leasingovka a zákazníkům financuje nákup tiskáren. Od roku 2025 ale firma její výsledky nevykazuje samostatně, takže investoři nevidí, kolik vydělává. Starteepo XFS oceňuje na 7,69 dolaru na akcii, tedy na víc, než dnes stojí celý Xerox. Kdyby ji firma ukázala nebo zčásti či úplně prodala, mohla by podle fondu rychleji splatit dluh a akcie by se přecenily.
Ještě před posledními výsledky Bostl veřejně oslovil vedení. V dopise představenstvu z 19. října napsal, že rozhovory s managementem jsou povzbudivé, a od výsledků čekal tři věci: víc informací o XFS, formální posouzení jejího možného prodeje a další snižování dluhu před splatnostmi v roce 2028. Xerox místo toho přišel se ztrátou. Tržby za třetí čtvrtletí klesly meziročně o 4,7 procenta na 1,87 miliardy dolarů a čistá ztráta dosáhla 1,015 miliardy dolarů, z velké části kvůli odpisu goodwillu za 959 milionů.
Goodwill je účetní položka, o kterou cena zaplacená za dřívější akvizice převyšovala hodnotu majetku převzatých firem. Odpisem Xerox přiznává, že tyto akvizice dnes mají menší hodnotu, hotovost ho to ale nestojí. Pro investory byl nicméně důležitější výhled. Firma snížila celoroční odhad upraveného provozního zisku z 555 až 605 na 450 až 475 milionů dolarů a volného cash flow, tedy peněz, které jí zbydou po provozu a investicích třeba na splácení dluhu, z 250 milionů na 50 až 100 milionů.
„Nepříznivé vlivy na náš výhled zesílily a vytvářejí větší krátkodobý tlak, než jsme čekali,“ uvedl šéf Xeroxu Louie Pastor. Firma zároveň zastavila výplatu dividend. Výměnu části dluhu za akcie, kterou podle Seznam Zpráv navrhovalo i Starteepo, Xerox nakonec udělal. Týká se ale jen dluhopisů splatných v roce 2028 za 174 milionů dolarů (3,8 miliardy korun) a celkový dluh se tím podle firmy sníží zhruba o 53 milionů.
Za každých tisíc dolarů dostanou věřitelé 690 dolarů v nových zajištěných dluhopisech s úrokem 10,25 procenta a akcie v hodnotě 60 dolarů, které vycházejí zhruba na 2,4 dolaru za kus. Věřitelé, kteří akcie držet nesmějí, dostanou místo nich další dluhopisy, takže celkem jde o 3,9 milionu akcií pro fondy jako Rokos, Millennium nebo Blackstone a Xerox je registruje k volnému prodeji. Bostlův podíl se tím naředí zhruba na sedm procent.
Celý Xerox má při ceně pod jedním dolarem na burze hodnotu přibližně 135 milionů dolarů, v srpnu to bylo zhruba 400 milionů. Dluh firmy na konci září přesahoval 4,2 miliardy dolarů a hotovost činila 412 milionů. Pokud akcie zůstane pod jedním dolarem třicet obchodních dní po sobě, dostane Xerox od burzy Nasdaq upozornění a na nápravu bude mít 180 dní. K 30. listopadu navíc z firmy odchází hlavní účetní William Twomey, podle Xeroxu nejde o neshodu s vedením.
Starteepo do Xeroxu nepřivedlo jen vlastní peníze. Bostl v říjnu v podcastu The Deal popisoval, že zprostředkoval šéfovi firmy Pastorovi v Praze setkání s českými investory, z nichž někteří pak akcie koupili. Investoři, kteří prošli těmito setkáními, podle jeho odhadu drží zhruba 15 procent Xeroxu. Z oficiálních hlášení a dokumentů to není možné ověřit.
V srpnu v rozhovoru pro CzechCrunch Bostl popisoval, kudy podle něj vede cesta nahoru: „Potřebují dostat akcii nad čtyři dolary, což jim umožní refinancovat a sníží dluh o další tři až čtyři stovky milionů.“ Sám si tehdy dal cíl patnáct dolarů za akcii do konce roku 2028. Den po říjnovém propadu akcií svou pozici potvrdil. „Naše investice do Xeroxu je dlouhodobá. S managementem jsme nyní v kontaktu a řešíme naše další kroky, jak pomoci firmě zvýšit hodnotu pro akcionáře,“ řekl tehdy Seznam Zprávám.