Po Grouponu další český nájezd na americkou legendu. Mladý investor koupil za 300 milionů kus Xeroxu
František Bostl a jeho fond Starteepo se dosud zaměřovali hlavně na firmy na české burze. Teď zkouší velkou hru se sázkou na Xerox.
Zatímco investiční skupina Pale Fire Capital se od roku 2023 pokouší oživit kdysi slavný americký slevový portál Groupon, pražský fond Starteepo Invest zamířil svým způsobem ještě výš. Koupil více než pětiprocentní podíl v Xeroxu, firmě, která stála u zrodu osobního počítače i laserové tiskárny a jejíž akcie jsou dnes na historických minimech.
Starteepo Invest, fond kvalifikovaných investorů vedený mladým finančníkem Františkem Bostlem, oznámil, že spolu s přidruženými subjekty drží 6,6 milionu akcií Xerox Holdings Corporation, což odpovídá zhruba 5,05 procenta vydaných kmenových akcií. Informaci podal u americké Komise pro cenné papíry a burzy formou formuláře Schedule 13D, který slouží k povinné notifikaci při překročení pětiprocentního podílu v americké veřejně obchodované společnosti. Bostl a spol. by měli být čtvrtým největším akcionářem, větší podíly ve firmě drží už jen velké fondy jako BlackRock nebo Vanguard.
Xerox je v technologickém světě pojmem, jehož váhu si málokdo plně uvědomuje. Výzkumné centrum Xerox PARC vyvinulo v 70. letech technologie, bez nichž si dnes nedokážeme představit počítače – grafické uživatelské rozhraní, počítačovou myš nebo ethernet. Na jejich základě vybudovali svá impéria Steve Jobs s Applem i Bill Gates s Microsoftem. Přesto firma samotná postupně ztrácela tah na branku a dnes obchoduje své akcie na Nasdaqu za přibližně dva a půl dolaru, celkem nedávno spadly dokonce na dohled jednoho dolaru.
Důvod pro investici Starteepo vidí v tom, že trh prý hodnotu Xeroxu systematicky podceňuje. Firma v prvním čtvrtletí roku 2026 vykázala tržby ve výši 1,85 miliardy dolarů, což bylo meziročně o 27 procent víc, byť z velké části díky loňské akvizici značky Lexmark, která vyrábí tiskárny.
Xerox zároveň spustil novou platformu ITaaS, cloudovou službu postavenou na technologii společnosti ServiceNow, jež má z firmy udělat poskytovatele IT řešení poháněných umělou inteligencí a odtrhnout ji od závislosti na upadajícím trhu tiskáren a kopírek. Transformace ale zatím bolí, čistá ztráta za první kvartál dosáhla 105 milionů dolarů a firma se potýká s restrukturalizačními náklady i vysokým dluhem.
Bostl, který skupinu Starteepo založil v roce 2017, byl dosud znám hlavně jako člověk pomáhající středním českým firmám na trh Start pražské burzy. Přivedl tam výrobce luxusních dveřních klik M&T 1997 exfotbalisty Iva Ulicha, kosmetický e-shop Bezvavlasy nebo zlínský mobiliářový podnik mmcité.
Investice do Xeroxu proto znamená výrazný skok do jiné ligy: místo stamilionových či miliardových českých firem jde o amerického korporátního giganta, který v roce 2025 utržil téměř sedm miliard dolarů (150 miliard korun) a obsluhuje více než 200 tisíc klientů ve 170 zemích.
Samotný Bostl situaci komentoval slovy: „Xerox vnímáme pro náš fond jako deep value příležitost a dnes představuje jednu z největších pozic v našem portfoliu. To odráží naše silné přesvědčení o dlouhodobém potenciálu společnosti. Je nám ctí stát se součástí historie této ikonické technologické společnosti.“
Bostlovu přesvědčení odpovídá i výše finanční sázky – skupina získala 6,6 milionu akcií s průměrnou nákupní cenou 2,16 dolaru, což odpovídá celkem 14,2 milionu dolarů, a tedy při nynějším kurzu zhruba 300 milionům korun. Fond chce podle tiskové zprávy působit jako konstruktivní dlouhodobý akcionář a nevylučuje, že zahájí diskuse s vedením i představenstvem o strategii firmy a příležitostech ke zvýšení její hodnoty.
Bude to nicméně náročná cesta, což ani František Bostl nepopírá: „Je to pro nás velká sázka, ale s vysokým přesvědčením.“ Akcie Xeroxu jsou pod tlakem dlouhodobě, za posledních pět let ztratily 90 procent hodnoty. Pro srovnání například japonský Canon, který působí v témže odvětví kancelářské techniky, za stejnou dobu vyrostl o 67 procent.
Paralela s Pale Fire Capital a Grouponem se nabízí sama. Investiční skupina Dušana Šenkypla a Jana Barty vsadila na obrodu kdysi slavného slevového portálu ve chvíli, kdy ho málokdo bral vážně – a zatím to vypadá, že se jí sázka vyplatí. Bostl teď zkouší totéž s technologickou legendou, jejíž akcie ztratily za poslední rok více než polovinu hodnoty. Jestli mu vyjde, ukáže čas, ale jedno je jisté: české fondy si v poslední době zvykají hledat příležitosti tam, kde ostatní vidí jen trosky.