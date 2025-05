Alfa Romeo božského Káji i sedmilitrový Plymouth. Na výstavě Legendy 2025 zazáří žihadla i úplné rarity

Uložit 0

Splněné sny, filmové hvězdy, stateční veteráni i lamači nejen dívčích srdcí. Přesně taková legendární auta se silným příběhem se letos představí na Výstavišti Praha Holešovice. Chybět nebudou kultovní sportovní vozy značek Ferrari a Lamborghini, prostor ale dostanou i vzácné vozy Alfa Romeo, nejinteligentnější Mercedes-Benz nebo burácející americké klasiky. Třináctý ročník automobilové výstavy Legendy 2025 se ponese v rytmu rychlosti a vášně.

„Od první výstavy Legendy v roce 2013 mám jediný cíl: přinášet lidem radost z techniky, designu a možnosti vidět unikátní vozy na vlastní oči. Dnes jsme zvyklí je vídat na displejích mobilů, ale chci věřit, že naživo je to vždycky lepší a hodnotnější,“ říká Lubor Kos, zakladatel automobilové výstavy. Jako každý rok i letos se osobně podílel na výběru partnerů, návrhu pavilonů i fotogenického osvětlení nejvzácnějších kousků, které poslední květnový víkend přijde na výstavu Legendy 2025 obdivovat přes 50 tisíc návštěvníků.

Unikátní česká výstava se snaží být především kulturní akcí, kterou si má užít každý bez jakékoliv přípravy, nejen auto-moto znalci. „Když jdu na koncert klasické hudby, nepotřebuji se připravovat, abych odcházel příjemně překvapen a rozšiřoval si obzory. To platí i pro slavnost Legendy. Každý rok máme nové vozy, zajímavé majitele, nadšené vystavovatele. Je možné diskutovat, seznamovat se a objevovat novinky či vzpomínat na časy dávno minulé. Každá doba má totiž své legendy a každý máme nějakou tu svou,“ popisuje Kos, jehož legendou je vzácné Porsche 911 v úpravě RUF z 80. let.

Foto: Vendula Grabaczová Lubor Kos založil automobilovou slavnost Legendy v roce 2013

Radost budou mít ti, kterým chybí burácení velkých motorů a vůně benzínu, ale své zastoupení na výstavě najdou i moderní hybridní a čistě elektrické vozy. Ty ukážou například vystavovatelé Mercedes-Benz, Subaru nebo mladoboleslavská Škoda Auto, která zde oslaví své 130. výročí. Podle zakladatele akce mají oba směry na Legendách své místo, protože přináší jiný zážitek. „Ticho a výkon elektroauta jsou úchvatné. Není to pro každého, ale nastane doba, kdy většina vozů bude elektro,“ dodává Kos.

Ve fotogalerii níže jsme pro vás vybrali sedm vozů, které udělají radost automobilovým znalcům i těm z nás, kdo auta vídáme maximálně tak na parkovišti před domem.

Vozů značky Alfa Romeo se na Legendách objeví třináct. A to včetně vzácného kusu Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Touring Superleggera z roku 1946, který přiveze sběratel unikátních vozů z Monaka. Autem spojeným s českou legendou je potom Alfa Romeo 2000 GT Veloce, která patřila Karlu Gottovi. V roce 1973 s ní při cestě na koncert do Karlových Varů Gott havaroval a zajímavostí je, že červená barva není původní, tou byla zelená.

Foto: Legendy Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Touring Superleggera

Milovníky amerických klasik a velkých motorů potěší soukromá sbírka rodiny Klomínků, která bude vystavena v pavilonu Dad’s Garage. Chystají několik výstavních premiér z vlastní dílny, filmový Ford Mustang Shelby Eleanor nebo Plymouth GTX s motorem o objemu 7,2 litru.

Foto: Dad’s Garage Plymouth GTX V8 7.2 L

Pavilon Lamborghini ukáže průřez automobily od traktoru po závodní speciály, jako jsou ikonické modely Countach a Diablo, nové vozy Huracán, Aventador i speciální limitovaný a ultra vzácný kus Lamborghini Essenza SCV12.

Foto: Lamborghini Lamborghini Essenza SCV12

Největší přehlídka až 25 vozů Ferrari nabídne vozy jako nejmocnější model Ferrari LaFerrari i poctu prototypům 60. let Ferrari Daytona SP3, které vznikly v limitované edici.

Foto: Ferrari Limitované Ferrari Daytona SP3

Škoda Auto, která na Legendách oslaví 130 let od svého vzniku, připravuje rozsáhlou expozici a speciální program nejen pro dospělé návštěvníky. Domácímu publiku pak automobilka představí elektrickou Škodu Elroq RS, která je prvním modelem vycházejícím z nového designového jazyka Modern Solid.

Foto: Škoda Auto Škoda Elroq RS

Dakarské závodní stroje představí profesionální tým MM Technology, několikanásobný mistr v rally Vojtěch Štajf a dakarskou motorku přiveze závodník David Pabiška, který má za sebou přes deset startů jednoho z nejtěžších závodů na světě.

Foto: David Pabiška Dakarská motorka Davida Pabišky

Poprvé se na veřejné výstavě v ČR představí i čistě elektrické pětimístné kupé Mercedes-Benz CLA s dojezdem téměř 800 kilometrů na jedno nabití. Výrobce ho tituluje jako „nejinteligentnější Mercedes-Benz všech dob“, protože využívá novou technologii rekuperace energie při brzdění a umělou inteligencí poháněný operační systém

Foto: Mercedes-Benz AG Elektrický Mercedes-Benz CLA

„Doporučuji si na Legendy udělat celý den a nikam nespěchat. Jsme pro velké i malé fanoušky automobilů, na své si přijdou jednotlivci i celé rodiny. Máme rozsáhlý areál a bohatý program, klidové zóny, občerstvení a spoustu možností si sednout a užívat si. Přece nejsme veletrh, ale v první řadě slavnost,“ říká Kos, který na akci zve jak automobilové znalce, tak děti, pro které bude v neděli 1. června připraven speciální program spojený se Dnem dětí.

Letošní Legendy 2025 se konají od 30. května do 1. června v prostorách Výstaviště v pražských Holešovicích. Jednodenní vstupenka stojí od 690 korun. Pro mladší 15 let, starší 65 let, studenty a držitele průkazu ZTP vyjde vstupné na 390 korun, pro děti staré 6 až 12 let na 200 korun.