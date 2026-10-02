Tržby 4,6 miliardy a ztráta 42 miliard. Jak je možné, že Anthropic cílí na valuaci dva biliony dolarů?
Tvůrce nástroje Claude roste, zároveň ale pálí miliardy dolarů za výpočetní výkon. Jeho chystané IPO ukáže, jak moc jsou investoři ochotni ocenit AI.
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Firma stojící za populárním chatbotem Claude se chystá na burzu a zveřejnila čísla, která dobře ukazují, jak drahý je současný závod o umělou inteligenci. Anthropic loni utržil 4,6 miliardy dolarů (zhruba 99,8 miliardy korun), zároveň ale vykázal čistou ztrátu téměř 42 miliard dolarů (911 miliard korun). Při vstupu na burzu se přitom mluví o ocenění přes dva biliony dolarů.
Na první pohled data z uniklého prospektu k připravovanému IPO technologické firmy působí skoro absurdně. Část obří ztráty ale vznikla jen účetně kvůli růstu hodnoty firmy. Samotný provoz Anthropicu skončil ve ztrátě něco přes osm miliard dolarů (173 miliard korun). I to je ovšem skoro dvojnásobek jeho ročních tržeb.
Hlavním důvodem jsou náklady na výpočetní výkon. Trénink a provoz nejmodernějších AI modelů potřebují obrovská datacentra, čipy a elektřinu. Anthropic za ně loni utratil přes sedm miliard dolarů a v dalších letech plánuje násobně větší částky. Firma se už zavázala, že během příští dekády utratí za cloud a výpočetní infrastrukturu nejméně 518 miliard dolarů. To je více než jedenáct bilionů korun. Velkou část těchto závazků přitom nebude možné jednoduše zrušit.
Právě tady se skrývá největší sázka celého příběhu. Anthropic počítá s tím, že používání jeho nástroje Claude poroste tak rychle, že dnešní vysoké náklady časem přestanou být problém. Tržby už loni vzrostly dvanáctinásobně a firma patří mezi několik málo společností, které dokážou soupeřit s OpenAI nebo Googlem.
Pokud bude růst pokračovat, mohou dnešní ztráty za pár let vypadat jako cena za vybudování jednoho z největších technologických byznysů světa. Pokud se ale růst zpomalí nebo začne klesat cena AI služeb, Anthropicu zůstanou obrovské účty za infrastrukturu. Rizikem je i to, že téměř čtvrtinu loňských příjmů vytvořili jen dva zákazníci.
Firma je tak zatím závislá nejen na dalším růstu celého trhu, ale také na relativně malém počtu velkých klientů. Případné IPO Anthropicu proto nebude jen příběhem jedné firmy. Bude zároveň testem toho, jak vysoko jsou investoři ochotni ocenit celý AI boom a jestli firmy jako Anthropic dokážou na umělé inteligenci vydělat víc, než kolik musí utratit za její provoz.