Kolik pohybu stačí ke dlouhověkosti? Vědci sbírali 30 let data a sestavili poměrně přesný návod, co dělat
Ideální silový trénink by měl trvat 90 až 120 minut týdně, vše navíc je už zbytečné. Ukázala to třicetiletá studie na 147 tisících lidech.
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Tým vědců z Harvardu strávil třicet let sledováním téměř sto padesát tisíc lidí, aby zjistil, kolik minut posilování týdně má na naše zdraví největší dopad. Výsledek, který publikovali letos v červnu v odborném časopise British Journal of Sports Medicine, se dost liší od představy, podle které víc hodin strávených v posilovně automaticky znamená i lepší dopad na naše tělo.
Výzkum vychází ze tří velkých dlouhodobých amerických studií (s názvy Health Professionals Follow-up Study, Nurses‘ Health Study a Nurses‘ Health Study II). Účastníci každé z nich dva roky vyplňovali dotazník o tom, kolik času věnují posilování a kolik kardiu. Sledování probíhalo od devadesátých let až do roku 2022, u nejstarší ze tří studií tedy celých třicet let.
„Je důležité věnovat se aerobnímu cvičení, které zvyšuje srdeční tep. Tato nová studie ale ukazuje, že dalším důležitým aspektem cvičení je i silový trénink, ať už s volnými váhami, na strojích, nebo jen s vlastní vahou,“ okomentovala pro americký zdravotnický web Healthline Clarinda Hougen, lékařka specializující se na sportovní medicínu ve zdravotnickém centru Cedars-Sinai Orthopedics v Los Angeles.
Hlavním zjištěním ale nebyla pouze důležitost posilování jako takového – přínos studie spočívá v tom, že podle ní stačí zhruba dva tréninky týdně po jedné hodině. Lidé, kteří tímto způsobem pravidelně cvičili, měli o 13 procent nižší riziko úmrtí ze všech příčin než ti, kteří neposilovali vůbec. U nemocí srdce a cév byl rozdíl ještě větší, riziko kleslo o 19 procent a u neurologických onemocnění, jako je demence, dokonce o 27 procent. Jakmile se ale lidé dostali přes dvě hodiny silového tréninku týdně, další benefit pro zdraví už nepřicházel.
„Tato studie potvrzuje už existující poznatky o benefitech silového tréninku, jen s konkrétnějším doporučeným rozsahem,“ řekla webu Healthline kardioložka Mary Greene z newyorské kliniky Manhattan Cardiology, která se na výzkumu nepodílela.
Pro maximální přínos pro zdraví je ale ideální nezůstávat jen u jednoho typu pohybu. Nasbíraná data také ukázala, že kombinace silového tréninku s kardiem přináší výhody, kterých ani jedno z cvičení nedosáhne samostatně. Je tak vhodné na jednu stranu cvičit s činkami, s vlastní vahou a dělat dřepy, kliky nebo výpady. A současně k tomu přidat svižnou chůzi, běh, plavání, jízdu na kole, tenis nebo třeba squash.
Zajímavé je, že v kombinaci s vyšším objemem kardia stačilo silového tréninku méně, klidně jen hodina týdně, aby došlo k nejvýraznějšímu poklesu rizika úmrtí – konkrétně o 45 procent oproti lidem, kteří dělali jen minimum obojího.
Kombinace silového tréninku s kardiem může přinést ještě větší benefit.
Při ještě vyšším objemu kardia, tedy u lidí s opravdu intenzivním a pravidelným tréninkem, kleslo riziko úmrtí o 53 až 58 procent bez ohledu na to, kolik silového tréninku k tomu přidali. To ale neznamená, že posilování je v takovém případě zbytečné, jen že u tak vysoké dávky kardia už další minuty v posilovně statisticky nic navíc nepřidají. Pro drtivou většinu lidí, kteří většího objemu kardia nedosahují, zůstává kombinace obojího nejúčinnější cestou.
Vědci se otázkou, kolik posilování stačí, zabývají déle. Například v roce 2022 publikoval tým z japonské Tohoku University ve stejném časopise metaanalýzu složenou z 16 studií, která ukázala, že už 30 až 60 minut posilování týdně snižuje riziko úmrtí o 10 až 20 procent a že nad hodinu týdně další benefit nepřibývá. Aktuální studie s mnohem větším a jednotněji sledovaným vzorkem lidí posouvá tuhle hranici výš.
Praktický týdenní plán
|Typ pohybu
|Doporučená dávka týdně
|Snížení rizika úmrtí
|Jen silový trénink
|45–60 minut, 2× týdně
|13 %
|Jen kardio
|Nad 150 minut týdně střední intenzity
|26 až 43 %
|Kombinace obojího
|30–60 minut posilování 2× týdně + vyšší objem kardia
|až 45 %
Střední intenzitou kardia se rozumí tempo, při kterém se zadýcháte, ale pořád zvládáte mluvit, typicky svižná chůze. 150 minut týdně je oficiální doporučení WHO, čím víc kardia nad touto hranicí člověk dělal, tím větší byl pokles rizika, až k 43 procentům.
Světová zdravotnická organizace dospělým radí zařadit silový trénink alespoň dvakrát týdně, aniž by udávala konkrétní počet minut. „Kombinace silového tréninku s kardiem může přinést ještě větší benefit. Lidem, kteří už cvičí kardio, bych doporučil přidat do běžného života i posilování,“ řekl tehdy vedoucí autor studie Haruki Momma serveru TCTMD.
Je ale třeba mít na paměti, že nová studie je pouze observační, což i sami autoři zdůrazňují. Ukázala souvislost mezi pohybem a delším životem, nikoliv to, že by jedno mělo vliv na druhé. Údaje o cvičení navíc účastníci sami reportovali, a tak nemuseli být přesné. I s těmito limity jde ale o jednu z nejrozsáhlejších a nejdéle prováděných studií svého druhu.