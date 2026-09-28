Její rodiče jsou hollywoodské legendy, první roli ale dostala až ve 23 letech. A září v ní jako vražedkyně
Ella Beatty s herectvím počkala až po absolvování školy. Teď ztvárňuje Lizzie Borden v nové řadě netflixového seriálu Monstrum.
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Ještě před několika lety neměla na kontě jedinou profesionální hereckou roli. Teď Ella Beatty stojí v čele čtvrté řady seriálu Monstrum od Netflixu a ztvárňuje v ní Lizzie Borden, Američanku obviněnou na konci 19. století z vraždy svého otce a nevlastní matky. Pro Beatty je to dosud největší televizní role, ke které se navíc dostala poměrně krátce po začátku kariéry.
Hereckému prostředí přitom byla blízko prakticky od narození. Pochází z Los Angeles a jejími rodiči jsou Warren Beatty, známý mimo jiné z filmu Bonnie a Clyde, a Annette Bening, která hrála například v oscarové Americké kráse. Sama Beatty v jednom z rozhovorů vzpomínala na to, jak jako dítě sedávala matce na klíně v maskérně, později zase navštěvovala otce při natáčení filmu Pravidla neplatí.
Už odmala věděla, že se chce sama do herectví ponořit, před kameru se ale profesionálně nehrnula. Nejprve se rozhodla herectví vystudovat a v roce 2018 proto nastoupila na newyorskou Juilliard School, kde studovala drama. Až po jejím absolvování začala chodit na profesionální konkurzy. První větší příležitost pak přišla poměrně rychle: v roce 2024, ve svých 23 letech, debutovala před kamerou v seriálu Feud: Capote vs. The Swans od Ryana Murphyho.
Zahrála si v něm Kerry O’Shea, postavu inspirovanou Kate Harrington, dcerou někdejšího partnera spisovatele Trumana Capoteho, která se později stala jeho chráněnkyní. Beatty tehdy byla na profesionálním place poprvé a podle svých slov na natáčení chodila i ve dnech, kdy sama nehrála, aby mohla sledovat zkušenější kolegy. Spolupracovala tehdy například s režisérem Gusem Van Santem nebo hercem Tomem Hollanderem.
První televizní zkušenost navíc rychle doplnila tou divadelní. Ještě téhož roku zamířila na Broadway, kde v inscenaci Appropriate dramatika Brandena Jacobse-Jenkinse převzala po herečce Elle Fanning roli River a hrála po boku Sarah Paulson a Michaela Espera. Právě Appropriate později označila za zkušenost, která jí změnila život. Do už rozehrané inscenace totiž nastupovala s krátkou dobou na přípravu a zároveň se poprvé po studiích podílela na vytváření divadelní postavy v profesionálním prostředí.
U divadla následně zůstala. Zahrála si například ve Ghosts a později také po boku Hugha Jackmana ve hře Sexual Misconduct of the Middle Classes, postavené na vztahu profesora a jeho studentky. Mezitím se objevila také ve filmu Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Během několika let od dokončení školy tak vystřídala televizi, film i newyorská divadelní pódia.
Teď se ale Beatty vrací tam, kde její profesionální kariéra začala: k Ryanu Murphymu. V Monstrum: Příběh Lizzie Borden už nehraje vedlejší postavu, nýbrž samotnou Lizzie Borden. Jde o stejnou antologii, která začala příběhem sériového vraha Jeffreyho Dahmera a v dalších řadách se zaměřila na bratry Menendezovy a Eda Geina.
Příběh Lizzie Borden, který je u nás na Netflixu dostupný od 17. září, teď zavádí diváky do Massachusetts na konec 19. století a Borden představuje jako mladou dědičku svázanou očekáváními vlastní rodiny a společenskými pravidly své doby. Důležitou součástí příběhu je také její vztah s hospodyní Bridget Sullivan v podání herečky Vicky Krieps. Beatty při přípravě role podle svých slov vycházela mimo jiné i z tehdejšího postavení žen. „Být v té době v Americe ženou podle mě znamenalo cítit se omezená sexuálně, duchovně i emocionálně,“ uvedla.
Pro sérii je její obsazení změnou i v dalším ohledu. Předchozí řady Monstra se soustředily na mužské ústřední postavy, zatímco Borden je první ženou v centru celé antologie. Tvůrce samotné prý zajímalo, proč ženy zabíjejí a nakolik jejich jednání ovlivňuje prostředí, ve kterém žijí. Seriál tak příběh Lizzie Borden využívá také k otázce, ke které se Monstrum vrací napříč jednotlivými řadami: co člověka k násilí přivede.
V seriálu se Beatty navíc znovu potkala se Sarah Paulson, se kterou hrála už v Appropriate. Ta tentokrát ztvárňuje sériovou vražedkyni Aileen Wuornos, jejíž příběh seriál propojuje s odkazem Lizzie Borden o zhruba sto let později. V dalších rolích se objevují například Charlie Hunnam, Rebecca Hall nebo Billie Lourd.
Beatty se přitom od začátku kariéry nevyhýbá ani otázkám spojeným se svým původem. Sama připouští, že vyrůstat se dvěma známými herci jí přineslo privilegium a kontakt s prostředím, do kterého se jiní začínající herci teprve snaží dostat. Od rodinného jména se ale distancovat nechce: podle svých slov ho vnímá spíš jako umělecký odkaz, ke kterému má respekt, a doufá, že její vlastní práce bude postupně mluvit sama za sebe.