Apple představil chytrý displej HomeView. Češi se majordoma budoucnosti ale nedočkají
Nový asistent řídí chytrou domácnost a rozpoznává její členy. Podle Applu se k jejich soukromým datům ovšem nedostane ani samotná firma.
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Apple rozšiřuje svůj ekosystém o první chytrý domácí displej HomeView. Zařízení se sedmipalcovou obrazovkou kombinuje ovládání chytré domácnosti, přehrávání médií a hlasovou asistentku Siri AI. Pomocí kamery dokáže rozpoznat až šest členů domácnosti a každému přizpůsobit obsah na obrazovce. Novinka stojí 299 dolarů (zhruba 6 500 korun) a k prvním zákazníkům dorazí 13. listopadu. Česko mezi úvodními trhy není, na uvedení v Evropě si zákazníci zatím musí počkat. HomeView totiž spoléhá na novou Siri AI, která je kvůli sporu Applu s evropskými regulátory v EU na iPhonech a iPadech nedostupná. Termín evropského uvedení výrobce neoznámil.
Apple klade důraz na ochranu soukromí. Data z mikrofonu a kamery zpracovávají bezpečnostní prostředí Secure Exclaves přímo na čipu A18, odděleně od zbytku systému. Podle společnosti k nim nemá přístup ani samotný Apple, ani operační systém či nainstalované aplikace. Hlasové požadavky se zpracovávají přímo v zařízení nebo prostřednictvím zabezpečené cloudové služby Private Cloud Compute.
Rozpoznávání tváří umožňuje HomeView přepínat mezi sdílenou obrazovkou a osobními profily. Uživatelům tak může zobrazit například jejich zprávy nebo kalendář. Samotná tvář ale k přístupu k citlivému obsahu nestačí. Uživatel musí mít spárovaný iPhone nebo iPad, který byl nedávno odemčený. HomeView podporuje také videohovory přes FaceTime a funguje jako řídicí centrum chytré domácnosti.
Displej má podobu tabletu připevněného k hliníkové základně s reproduktory pomocí nastavitelného ramene z nerezové oceli. Vedle stolní varianty Apple nabídne také verzi pro montáž na zeď. Zvuk zajišťují dva měniče v displeji a basový reproduktor v základně. HomeView podporuje standard Matter, který umožňuje propojení s kompatibilními zařízeními i od jiných výrobců.
Společně s displejem Apple představil také řadu chytrého příslušenství Home Collection, vyvinutou ve spolupráci s LG Electronics a Schneider Electric. Zahrnuje bezpečnostní kamery, dveřní zvonek s kamerou, chytrý zámek, termostaty a teplotní senzory. Ceny začínají na 199,95 dolaru za vnitřní kameru a chytré termostaty. Dveřní zvonek stojí 249,95 dolaru, venkovní kamera bez reflektoru 299,95 dolaru a chytrý zámek 349,95 dolaru. Nejdražší je venkovní kamera s reflektorem za 399,95 dolaru.
Zařízení se ovládají prostřednictvím aplikace Apple Home a nevyžadují samostatné aplikace ani zdlouhavé registrace na stránkách a v aplikacích výrobců. Apple navíc tvrdí, že komunikace a osobní data v systému jsou koncově šifrovaná. Vnitřní kamera se navíc může po příchodu uživatele automaticky sklopit k podlaze a přestat pořizovat záznam. Chytrý zámek využívá technologii ultraširokého pásma, díky níž dokáže automaticky odemknout dveře, když se k nim majitel s kompatibilním zařízením, tedy třeba svým chytrým telefonem, přiblíží.
Samotný HomeView má ale háček, na který si fanoušci už nejspíš zvykli. Apple výslovně uvádí, že displej nebude v Evropské unii k dispozici, protože Siri AI zatím není v unijním prostoru dostupná v systému iOS. Společnost podle vlastního vyjádření s evropskými orgány spolupracuje na nalezení řešení, termín případného uvedení na český trh ale neoznámila. Příslušenství Home Collection se začne prodávat od prosince, některé produkty dorazí až začátkem roku 2027. Nabídka se navíc bude lišit podle země: kamery a dveřní zvonek Apple plánuje nabídnout v USA, Kanadě a Velké Británii, zatímco chytrý zámek, termostaty a senzory budou zpočátku určené pro USA a Kanadu.