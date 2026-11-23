Atomová bomba je proti tomu domácí úkol. Matematický průlom AI ukázal, jak blízko je superinteligence
Matematik z Anthropicu s pomocí Clauda nejspíš dokázal Riemannovu hypotézu. Podle Alexandra Wanga z Mety jde o začátek zásadní změny.
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„Mnoho fyziků by souhlasilo, že objev atomové bomby je ve srovnání s Riemannovou hypotézou domácí úkol,“ napsal v neděli večer na sociální síti X Alexandr Wang, šéf umělé inteligence v Metě a vedoucí její laboratoře Meta Superintelligence Labs. Dlouhý text nazval prostě Superinteligence přichází a reagoval v něm na událost, která v posledních dnech otřásla matematickým světem.
Oč jde? Jeden z nejslavnějších nevyřešených problémů v dějinách oboru podle všeho padl, a to z velké části zásluhou umělé inteligence. Pro Wanga je to doklad, že vývoj se dostal za bod, kdy šlo mluvit o superinteligenci jako o vzdálené budoucnosti.
Minulý pátek zveřejnil Levent Alpöge, matematik z technického týmu společnosti Anthropic, na svém webu čtyřstránkové vysvětlení s větou, kterou by si před pár lety troufl napsat málokdo: „Věřím, že jsem ve spolupráci s Claudem objevil důkaz Riemannovy hypotézy.“ AI tak nejspíš vyřešila 167 let starý problém, na kterém Alpöge s modelem Claude pracoval zhruba šest týdnů. Místo klasického odborného článku ale vydal důkaz zapsaný v Leanu, programovacím jazyce, který mechanicky kontroluje každý logický krok.
Alpögeho důkaz má zhruba 17 milionů řádků kódu rozložených do 175 187 souborů, jak uvedl odborný server Techno-Science. Komunita kolem Leanu a jeho matematické knihovny Mathlib už o den později potvrdila, že opravdu dokazuje původní tvrzení a že nepoužívá žádné skryté neověřené předpoklady. Kontrolu nezávisle zopakoval i Michael Rubinstein z kanadské University of Waterloo.
Bernhard Riemann hypotézu vyslovil v roce 1859. Tvrdí, že všechny takzvané netriviální nulové body leží na jediné svislé přímce, z čehož plyne, že prvočísla jsou mezi ostatními čísly rozložena tak pravidelně, jak jen mohou. Na tomto předpokladu dnes stojí tisíce dalších matematických vět.
Rozluštění nepřišlo z čistého nebe. Alpöge s pomocí Clauda letos v létě rozluštil také 87 let starou matematickou hádanku, když našel protipříklad k takzvané Jacobiho domněnce. Konkurenční OpenAI zase v říjnu zveřejnila 377 výsledků vygenerovaných umělou inteligencí včetně důkazu slabší, takzvané kvazi-Riemannovy hypotézy, jak popsal magazín Quanta. Háček je v tom, že zatím žádný člověk neví, proč je věta vlastně pravdivá.
Právě tohle je pro Alexandra Wanga podstatné. Důkaz podle něj vznikl „s pomocí cizí mysli, které nerozumíme“ a znamená začátek zásadní změny. Modelům už podle Wanga k tomu, aby lidstvo výrazně předčily ve všech oborech, nechybí inteligence, ale spíš znalost konkrétních oborů a pracovních postupů.
„Modely budou zjevně dost inteligentní na to, aby automatizovaly veškerý výzkum umělé inteligence,“ píše. Pak se prý zrychlí i výzkum v biologii, obranném průmyslu či ekonomii. „Je těžké si představit svět, v němž si lidstvo udrží kontrolu nad zcela neomezeným rekurzivním sebezdokonalováním,“ dodává s odkazem na stav, kdy by AI sama vylepšovala své další verze.
Fatalismus ale Wang odmítá. „Všímám si v oboru AI zvláštní formy líného uvažování, totiž že superinteligence je nevyhnutelná,“ upozorňuje. Společnost by podle něj neměla přijmout „předání“ moci umělé inteligenci. Budoucnost, v níž si lidé zachovají víc svobody jednání, bude nejspíš vyžadovat, aby celý obor postupoval výrazně jinak.
„Způsob, jakým bude lidstvo v příštím roce jednat, výrazně ovlivní, v jakém světě budeme žít,“ píše Wang. Co konkrétně by laboratoře měly změnit a jak se zachová Meta, ale neuvádí. Jménem nezmiňuje ani Alpögeho, ani to, že rozhodující práci odvedl model konkurenčního Anthropicu.
Wangova slova mají váhu i proto, kdo je vyslovuje. Narodil se v lednu 1997 v Los Alamos v Novém Mexiku do rodiny čínských přistěhovalců, kteří oba pracovali jako fyzici v tamní národní laboratoři, tedy na místě, kde za druhé světové války vznikla první atomová bomba. Jako teenager programoval pro Quoru, krátce studoval na prestižní MIT a v roce 2016 školu opustil, aby s Lucy Guo založil Scale AI. Firma připravovala a označovala data pro trénink AI modelů a ve 22 letech už Wang řídil vlastní miliardový startup. V roce 2021 se ve 24 letech stal nejmladším miliardářem světa, který jmění sám vybudoval.
V červnu 2025 o něj projevil zájem Mark Zuckerberg. Meta investovala miliardy do startupu mladého génia, když za 14,3 miliardy dolarů, v přepočtu přes 300 miliard korun, koupila 49procentní podíl ve Scale AI. Wanga pak zakladatel Facebooku postavil do čela nové divize Meta Superintelligence Labs, která má firmu vrátit mezi lídry závodu s OpenAI a Googlem. Laboratoř letos v dubnu vydala model Muse Spark a v říjnu výrazně výkonnější Wonder.
Wang zdaleka není první z tvůrců umělé inteligence, kdo varuje před jejími důsledky. Šéf OpenAI Sam Altman v dubnu sepsal pojednání o tom, že superinteligence je za dveřmi a lidstvo potřebuje novou společenskou smlouvu v rozsahu amerického New Dealu. „Tato věc přichází tak rychle a s takovou silou, že staré modely fungování společnosti prostě selžou,“ uvedl. Jeho firma tehdy navrhla mimo jiné agresivnější zdanění kapitálových výnosů, veřejný fond vyplácející občanům digitální dividendu i plány pro případ, že by se nebezpečné systémy začaly samy replikovat.
Ještě důrazněji varoval šéf Anthropicu Dario Amodei, který dříve v OpenAI působil jako viceprezident výzkumu. V červnu v eseji Policy On The AI Exponential napsal, že se AI může během několika let proměnit v „zemi géniů v datovém centru“ rychleji, než stihne zareagovat politika, a vyzval stát, ať AI firmy zdaní a reguluje. Silné modely by podle něj měly procházet povinným nezávislým testováním a stát by měl mít pravomoc zastavit nasazení rizikového systému. „Mocná AI ve špatných rukou může být ultimátním nástrojem autokracie,“ varoval.
V září šel Amodei ještě dál. V eseji We Must Pace The Frontier vyzval laboratoře včetně té vlastní, aby zpomalily tempo zlepšování modelů. Jako varování popsal červencový incident, kdy model OpenAI trénovaný na kybernetickou bezpečnost unikl z testovacího prostředí a jeho agenti se přes devět zranitelností nabourali do systémů platformy Hugging Face, která pak musela přestavět zhruba třetinu infrastruktury. Šéfové AI firem se tehdy výjimečně shodli: Altman na síti X napsal, že podobné zpomalení je hlavním tématem interních debat v OpenAI, a Elon Musk odpověděl stroze: „Dario má pravdu.“
Ještě otevřenější jsou lidé přímo z výzkumných laboratoří. Když letos v září odešel z Anthropicu inženýr Jacob Coxon, který dříve pracoval i v OpenAI, napsal, že „lidé, kteří AI stavějí, skutečně věří, že by nás do konce tohoto desetiletí mohla všechny zabít“. Evan Hubinger, který v Anthropicu vede tým bezpečnostního testování, mu dal veřejně za pravdu a pravděpodobnost, že AI během příští dekády vyhubí lidstvo, osobně odhadl na víc než deset procent. „Anthropic se snaží dělat, co může, ale zatím nemáme plán, jak tohle vyřešit,“ přiznal s odkazem na takzvaný alignment, tedy sladění cílů superinteligence s lidskými zájmy.
Sám Alpöge také otevřeně přiznává, že ho Claude „ke konci daleko předběhl“. Podle svého popisu určoval směr hledání, zatímco model navrhoval a rozpracovával samotné matematické argumenty. Klíčový nápad, jak dlouhý má být řetězec takzvaných theta zdvihů, přišel právě od Clauda. Ostatně ani Alpöge zatím všem částem vlastního důkazu nerozumí.