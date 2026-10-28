Apple představil převratný model MacBooku. Nově má dotykovou obrazovku a vrátil se i jeden oblíbený prvek
Apple představil zbrusu nový MacBook Pro. Poprvé má dotykový displej, k tomu i výkonné čipy a po letech opět ikonické svítící logo.
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Apple představil nové MacBooky Pro a přichází s velkou změnou: vůbec poprvé mají dotykový displej. Ten se také pyšní výraznějším kontrastem a na zadní stranu obrazovky se po letech vrací svítící logo Applu, které z ní v minulosti zmizelo. Výdrž baterie má dosahovat až 24 hodin, cena začíná na 84 990 korunách.
Pro běžného uživatele ale bude největší novinkou onen dotykový displej. Apple dosud zastával názor, že notebookům stačí klávesnice a touchpad. Nový MacBook ovšem umožňuje procházet webové stránky přejetím prstu po obrazovce, přibližovat fotografie gestem dvou prstů nebo přímo na displeji kreslit či hrát na virtuální hudební nástroje.
Dotykové senzory jsou navíc zabudované přímo do panelu, což podle Applu zajišťuje rychlou odezvu a přirozenější kontakt s obsahem. Aby byl notebook při dotycích stabilní, dostal také nově navržené panty.
Velkou změnou je také samotná obrazovka, jelikož Apple vyměnil dosavadní displej za nový typ. Co to znamená v praxi? Černá je opravdu černá, protože obrazovka dokáže jednotlivé body úplně vypnout. Díky tomu mají barvy větší hloubku a obraz působí výrazněji. Displej dokáže svítit velmi silně, takže na něm dobře uvidíte i v prosvětleném prostředí. Odlesky pomáhá omezovat speciální úprava skla s nanotexturou, kterou si lze zvolit jako příplatkovou variantu.
Další novinkou je Dynamic Island, který se z iPhonů přesouvá také na Mac. Jde o černý prvek v horní části displeje, jenž slouží k zobrazování důležitých informací a umožňuje s nimi přímo pracovat. Uživatelé přes něj mohou například sledovat přehrávanou hudbu, přijímat hovory nebo kontrolovat aktuální upozornění.
I přes všechny novinky je nový MacBook Pro tenčí a lehčí než předchozí generace. Čtrnáctipalcový model váží přibližně 1,36 kilogramu, šestnáctipalcový zhruba 1,81 kilogramu. O výkon se starají nové čipy M5 Pro a M5 Max, které zvládnou i náročné úkoly, jako je střih videa v rozlišení 8K, tvorba propracované 3D grafiky nebo práce s umělou inteligencí přímo v počítači. Přesto notebook vydrží na jedno nabití až 24 hodin a za 30 minut se nabije na 50 procent kapacity.
A to nejdůležitější nakonec. Nové MacBooky Pro si mohou zákazníci předobjednat od dnešního dne, tedy 28. října, na oficiálním webu Applu nebo v aplikaci Apple Store. První kusy se začnou doručovat od 6. listopadu, kdy se dostanou také do prodejen Applu a k autorizovaným prodejcům.
Základní čtrnáctipalcový model s čipem M5 Pro stojí 84 990 korun, větší šestnáctipalcová verze začíná na 99 990 korunách. Pro náročnější uživatele jsou k dispozici také konfigurace s výkonnějším čipem M5 Max. Jejich ceny začínají na 131 990 korunách u čtrnáctipalcového modelu a na 141 990 korunách u šestnáctipalcového.