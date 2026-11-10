Dvouletý startup Ondřeje Vlčka se prodal za 7,6 miliardy. A z desítek lidí udělal díky akciím milionáře
Společnost Aisle, kterou Ondřej Vlček založil se Stanislavem Fortem a Jayou Baloo po svém odchodu z někdejšího Avastu, kupuje kanadsko-německé Cohere.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Letošní rok je pro českou technologickou scénu velkou vzpruhou a důkazem, že i z Prahy se dají budovat globálně úspěšné firmy – a že za ně jsou zahraniční hráči ochotní platit velkorysé částky. Nejčerstvěji je to vidět na příběhu startupu Aisle, který míří do náruče kanadsko-německé skupiny Cohere. A přestože detaily transakce zůstávají neveřejné, podle propočtů CzechCrunche, který hovořil s řadou lidí blízkých transakci, jde o obchod za 7,6 miliardy korun. Jde zřejmě o největší prodej startupu v české historii.
Na úvod je třeba říct, že teď už je hotovo – Aisle a Cohere v polovině října podepsali dohodu o záměru spojit se, která se až nyní naplnila a obě strany ji finálně podepsaly. Zároveň se dohodly, že finanční aspekty dealu nebudou zveřejňovat. Při odhadech je proto třeba vycházet z kontextu toho, jak bývají takové obchody strukturované a v jakých finančních řádech se pohybují. Klíčové byly ale výpovědi lidí, kteří byli transakci blízko a s nimiž se CzechCrunchi podařilo hovořit, byť s příslibem anonymity.
Ondřej Vlček Aisle začal budovat v roce 2024 po svém odchodu z veřejně obchodované kyberbezpečnostní firmy Gen (někdejšího Avastu). Spolu s ním firmu založili ještě AI vědec Stanislav Fort se zkušenostmi z Google Deepmind či Anthropicu a bývalá Vlčkova kolegyně z nejužšího vedení Genu Jaya Baloo.
Aisle od začátku financoval primárně Ondřej Vlček, který si coby dlouholetý lídr Avastu a také jeho výrazný akcionář vytvořil jmění v řádu miliard korun. Ostatně je stabilním členem žebříčku nejbohatších Čechů podle časopisu Forbes a se svou manželkou Kateřinou také vložili přes miliardu korun do nadace, která buduje v Praze dětský hospic.
Kromě toho získali spoluzakladatelé Aisle na svou stranu zvučná jména v pozici andělských investorů. Jsou mezi nimi lidé jako Jeff Dean, někdejší hlavní vědec Googlu, nebo Thomas Wolf, spoluzakladatel multimiliardového AI startupu Hugging Face. Právě tohle firmě spolu s track-recordem jejích hlavních tváří dodává v očích zájemců na relevanci a posouvá cenovku směrem nahoru.
Jelikož Aisle vzniklo teprve v roce 2024 a Vlček se s tím, co dělají, pochlubil dokonce až loni touto dobou, o jejich byznysovém výtlaku se toho ví málo. Nicméně už loni se v neformálních rozhovorech s lidmi z tuzemského startupového ekosystému netajil tím, že valuaci firmy vnímá minimálně ve vyšších desítkách milionů dolarů a že cílí mnohem výš. O svých ambicích hovořil i v našem podcastu Money Maker.
Pražský startup velmi zjednodušeně dělá to, že vyvíjí AI, která prohledává různé softwary a nachází v nich slabiny a chyby, které by potenciální útočníci mohli zneužít. A rovnou navrhuje i jejich opravy. Týmu Aisle, který nyní čítá pět desítek lidí, proto hodně nahrála kyberbezpečnostní situace. A stejně tak pomohla i jejich valuaci.
Jde o to, že globálně v posledních měsících akcelerovaly obavy z kybernetické bezpečnosti. Během jara a léta se objevily zprávy o tom, že pokročilé jazykové modely od Anthropicu a OpenAI samy od sebe napadaly jiné firmy (včetně zmíněné společnosti Hugging Face, kterou koupila před pár týdny Nvidia za 13 miliard dolarů). I proto jsou ti, kteří pomáhají s pokročilou a rychlou ochranou, teď žhavým zbožím.
Aisle patří v tomto segmentu podle několika metrik a mezinárodních srovnání k absolutní špičce. Ve vyhledávání zranitelností je mnohem účinnější než to, co produkují v Anthropicu, OpenAI či Googlu. Třeba v žebříčku, který sestavuje univerzita v Berkeley, se Aisle umístil jako nejlepší na světě.
Takže za kolik se prodal? Podle hlasů a propočtů, které jsme shromáždili – samozřejmě i s využitím umělé inteligence –, šlo o transakci v objemu 350 milionů dolarů, tedy 7,6 miliardy korun. Jednalo se primárně o akciový obchod: tedy že Cohere za Aisle zaplatilo svými cennými papíry, nikoli hotovostí. Nicméně zhruba šest procent částky, což je v přepočtu asi 450 milionů korun, bylo v cashi.
Tzv. all-stocks deal je ve startupovém světě poměrně standardní finanční struktura, která má svá pro a proti. Pro kupujícího má tu výhodu, že nemusí shánět peníze, „stačí mu“ se vzdát části vlastní equity. Pro kupovaného je pozitivem to, že akcie, které v době transakce mají hodnotu X, mohou za pár let mít cenu násobně vyšší. Anebo násobně nižší, to je ta riziková stránka.
Právě hodnota akcií Cohere je něco, co může být dost proměnlivé. Kanadský list Globe And Mail před časem uvedl, že tamní AI šampion, který se předtím propojil s německým startupem Aleph Alpha, vyjednává o investici ve výši dvou až tří miliard dolarů při celkové valuaci 20 miliard dolarů. Rok zpět se jeho cena odhadovala na sedm miliard dolarů.
Před pár dny ale Cohere oznámilo, že od investorů, mezi nimiž se objevila třeba Nvidia nebo kanadská vláda, nakonec vybralo přes čtyři miliardy dolarů (zhruba 85 miliard korun) při celkové valuaci na úrovni 25 miliard dolarů.
Při posuzování akciové transakce, jakou je ta s Aisle, pak logicky záleží, z jaké hodnoty cenných papírů se vychází při stanovování ceny akvírovaného startupu: zda z minulé, či té aktuální po posledním investičním kole. Podle informací CzechCrunche se ale při vyjednáváních, která trvala několik měsíců, operovalo s valuací Cohere přesahující 20 miliard dolarů a s closingem, tedy uzavřením obchodu, se čekalo právě na výsledek investičního kola.
Jinak Cohere v poslední době udělal tři velké nákupy: pohltil startupy Ottogrid, Reliant AI a také Aleph Alpha. U toho posledního, který stojí například za nedávno ohlášeným evropským jazykovým modelem Kolibri, zaplatil v akciích zhruba dvě miliardy dolarů.
Všichni spoluzakladatelé Aisle se mají zapojit do struktur Cohere a to na hodně vysoká místa: Vlček bude viceprezidentem a povede nově budovanou divizi Cohere Cyber, Jaya Baloo bude CIO celé skupiny a Fort se stane šéfem výzkumu v oblasti bezpečnosti. Právě cybersecurity je téma, s nímž má Cohere značné ambice a v případě Aisle zafungovalo jako určitá prémie právě to, že dělají něco, po čem je poptávka. A jako bonus paradoxně vyšlo i to, že Vlček a spol. jsou z EU. Cohere se totiž netají tím, že se chce podílet na budování evropské AI suverenity.
„Omlouvám se, ale nemůžu ani naznačovat,“ odmítl CzechCrunchi sdělit cokoli bližšího Ondřej Vlček. Tomu se před pár dny dostalo i jedné společenské, nikoli byznysové pocty: s manželkou Kateřinou je za jejich filantropické úsilí vyznamenal český prezident Petr Pavel.
Celý příběh má ještě jeden pozoruhodný rozměr – může fungovat jako další reklama na smysl zaměstnaneckých akcií. K těm se během dvouleté existence Aisle dostaly podle informací CzechCrunche střední desítky lidí, kteří ve firmě působili aspoň rok (a to včetně dnes už bývalých zaměstnanců). Ondřej Vlček jim minoritní podíly dával jako kompenzaci a motivaci pro zvýšené úsilí. Ostatně i on sám se nijak netají tím, že nebýt akcií Avastu, které mu dali jeho zakladatelé Pavel Baudiš a Eduard Kučera, nebyl by dnes členem elitního žebříčku českých miliardářů.
Každopádně s ohledem na to, že u začínajících startupů bývá na zaměstnanecké akcie vyčleněna zhruba desetina firemního podílu, tak při odhadem 40 lidech, kterých se to v případě Aisle týká, to dělá necelých 20 milionů na člověka. V naprosté většině to dostali formou akcií Cohere, které ale budou moct časem a za přesně daných podmínek odprodávat na sekundárním trhu, například investorům.
A konečně je příběh Aisle také dokladem, že v Česku se opravdu mohou rodit skvělé projekty a že Evropa není takovou bažinou, jak to někdy může z médií vypadat. Letošní prodej cyklistické aplikace Rouvy za čtyři miliardy nebo vstup fondu CVC do společnosti CDN77 Zdeňka Cendry při celkové valuaci přes 40 miliard korun jsou toho taktéž jasným důkazem. Pro českou startupovou scénu jde navíc o mimořádně inspirativní příběh: takhle mladá firma a za tolik peněz se tu dosud neprodala.