Apple už příští týden odhalí novinky. Představit by měl nejtenčí iPhone i špičkové displeje pro všechny
Očekávání jsou obrovská. Nejtenčí iPhone, lepší displeje i nové Apple Watch – 9. září se ukáže, co je pravda a co jen fáma.
Každý rok na podzim přijde chvíle, kdy se svět technologií zastaví a všichni čekají, co odhalí Apple. Ten sice nikdy předem neprozradí, co přesně ukáže, ale díky únikům a odhadům insiderů je možné udělat si poměrně jasnou představu. Nejinak je tomu letos. Apple pořádá svou akci 9. září a podle informací Marka Gurmana z Bloombergu přijde čas na velké změny: nový supertenký iPhone 17 Air, vylepšené displeje, chytřejší fotoaparáty a k tomu nové Apple Watch i AirPods. Je ale potřeba dodat, že Apple zatím nic z následujícího výčtu oficiálně nepotvrdil.
Nový ultratenký model iPhone 17 Air
Apple má podle všeho představit celou novou řadu iPhonů 17. Kromě základního modelu také verze Pro a Pro Max a k tomu úplnou novinku v podobě iPhonu 17 Air. Právě Air budí nejvíc pozornosti, protože má jít o první „supertenký“ iPhone, který má nahradit dosavadní variantu Plus. Tloušťka má být rekordně malá, kolem 5,5 až 6 milimetrů, což by z něj udělalo nejtenčí iPhone v historii. S displejem o velikosti přibližně 6,6 palce by se zařadil mezi klasický iPhone 17 a velký Pro Max.
Určen má být pro uživatele, kteří hledají styl a pohodlí zároveň. Telefon by měl být lehký, snadno se vejít do kapsy a designově má navazovat na filozofii MacBooku Air nebo iPadu Air, tedy zařízení, která kombinují výkon a štíhlé provedení. Na druhou stranu právě kvůli své konstrukci zřejmě nabídne menší baterii a omezenější fotoaparát (pouze jeden zadní objektiv). To ale nemusí být problém pro ty, kdo ocení minimalistické provedení víc než všechny funkce navíc.
iPhone 17 Air model hands-on ☁️
🤏 Ultra-slim chassis
📸 Single lens camera bar
🕹️ Camera Control button
🔊 Fewer speaker cutouts
⚡️ Off-center USB-C port
Will you be buying one in September? pic.twitter.com/lMY3LUbqYp
— AppleTrack (@appltrack) April 29, 2025
Displeje a fotoaparáty pro každého
Apple má podle všeho konečně rozšířit displeje s vyšší obnovovací frekvencí do všech modelů. Dosud byla technologie ProMotion vyhrazena jen pro varianty Pro, letos by ji ale měly dostat i základní verze. Znamená to, že nová obrazovka dokáže překreslovat obraz dvakrát rychleji než ta dosavadní. Výsledkem má být plynulejší posouvání textů, jemnější animace a celkově svižnější dojem při používání telefonu.
V praxi si toho všimnete třeba při rychlém scrollování na sociálních sítích, hraní her nebo sledování videí. Obraz u takových frekvencí působí klidněji a ostřeji, bez trhání. V kombinaci s novými OLED panely mají obrazovky nabídnout vyšší jas, lepší kontrast a delší životnost.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM
— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Zásadní upgrade prý čeká také přední kameru. Ta se po letech posune z 12 Mpx na 24 Mpx a dostane nový objektiv. Výsledkem mají být ostřejší selfie, kvalitnější videohovory i možnost více ořezávat snímky bez ztráty detailu.
Největší rozdíl mezi jednotlivými modely by měl být na zadní straně. Základní iPhone 17 zůstane u osvědčené dvojice objektivů, tedy širokoúhlého a ultraširokoúhlého. Model iPhone 17 Air má mít jen jediný hlavní 48Mpx snímač, což odpovídá jeho zaměření na lehkost a jednoduchost. Pro a Pro Max pak mají mířit na náročnější uživatele a nadšence do fotek – čeká je přepracovaný modul s větším senzorem a u nejvyššího modelu Pro Max se dokonce hovoří o podpoře 8K videa.
Výkon a technologie v pozadí
Pod kapotou se Apple opět posouvá vpřed. Nový čip pro mobily má být rychlejší a zároveň úspornější. U modelů Pro se očekává verze doplněná o více jader grafiky a podporu až 12 GB RAM. To je důležité nejen pro hry a náročné aplikace, ale i pro nové funkce umělé inteligence, které Apple postupně začleňuje do systému iOS.
Z pohledu konektivity by měla dorazit wi-fi 7, což znamená vyšší rychlost a stabilnější připojení, a u modelu Air má Apple vůbec poprvé použít svůj vlastní 5G modem. To je velký krok směrem k nezávislosti na dodavatelích. Změny se chystají i v oblasti baterií, Apple údajně pracuje na jednodušším systému jejich výměny a telefony by měly zvládnout rychlejší bezdrátové nabíjení. Pro běžného uživatele to vše znamená, že telefon bude reagovat svižněji, bude se méně přehřívat a lépe zvládne multitasking i delší zátěž.
Co dál? Možná hodinky, sluchátka a AirTagy
I když hlavní hvězdou budou iPhony, Apple dle všeho přinese i další produkty. Letos se očekává celá řada nových hodinek – Apple Watch Series 11, vylepšená sportovní Ultra 3 i dostupnější SE 3. Změny pravděpodobně nebudou revoluční, ale můžeme čekat rychlejší čip, delší výdrž a možná i nové zdravotní funkce.
EVERYTHING we know about Apple Watch Series 11 and SE 3
pic.twitter.com/aXF5hl3FCb
— Apple Design (@TheAppleDesign)
August 30, 2025
Vedle hodinek se hovoří také o AirPodech Pro 3. Sluchátka by měla dostat vylepšené potlačení hluku a nové chytré funkce, například překládání v reálném čase. To by mohlo být něco, co rozšíří využití sluchátek i mimo hudbu a hovory. A zapomenout bychom neměli ani na drobnosti, spekuluje se třeba o AirTagu druhé generace, který by mohl nabídnout lepší dosah a přesnější lokalizaci.
Nový operační systém
Spolu s iPhony prý tradičně dorazí i nová verze systému iOS. Letos půjde o iOS 26, který dle uniklých informací přinese viditelné změny v ovládání i vzhledu. Hlavní novinkou má být vizuální styl nazývaný Liquid Glass. Prostředí působí průhledněji, ikony i widgety mají „skleněný“ efekt a celek je sjednocený a modernější.
Apple taky měl přepracovat aplikaci Zprávy, nově bude možné nastavit vlastní pozadí v konverzacích, zakládat skupinové ankety nebo lépe organizovat chaty. Aplikace Fotky na tom má být obdobně: už nebude složitá záplava složek, ale jen dvě hlavní karty – Knihovna a Sbírky, kde najdete svá alba přehledněji než dosud.