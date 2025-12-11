Aukro se několik let potácelo, po převzetí Bartou a spol. zase jede. A poprvé vyrazilo na nákupy
Jeden z největších českých aukčních portálů míří hlavně do států bývalého Rakouska-Uherska. Zářez má teď ale v Chorvatsku, kde kupuje další platformu.
Investiční skupina Pale Fire Capital, za níž stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl, Jiří Ponrt, Petr Krajíček a David Holý, má bohaté zkušenosti s ordinováním ozdravných kúr. Aktuálně tak například křísí praotce slevových portálů Groupon – a v minulosti se jí podařilo zachránit také Aukro. Jeden z největších tuzemských aukčních serverů se několik let potácel a jeho byznys se propadal. Když do něj vstoupilo PFC, zavelelo k zásadní transformaci celé firmy. Díky tomu ji během krátké doby vrátilo do černých čísel. Teď Aukro zahájilo expanzi.
Letos totiž vstoupilo do pěti nových zemí, aby nabídlo své služby i dalším lidem v regionu střední a východní Evropy. V první vlně míří především do států, které byly součástí Rakouska-Uherska, protože právě tehdy se zde formovaly silné sběratelské komunity. Segmenty sběratelství a umění jsou pro Aukro klíčové, byť paralelně s tím sází i na svůj bazar, kde nabízí vše od elektroniky a módy až po doplňky pro domácnost či hudební nástroje.
Zatímco na Slovensku už portál působí od roku 2023, letos rozšířil své zahraniční mutace také do Rakouska, Maďarska, Německa, Slovinska a Chorvatska. V poslední zmíněné zemi pak Aukro navíc uskutečnilo svou historicky první zahraniční akvizici – koupilo místní aukční platformu Aukcije.hr, která funguje od roku 2006 a dnes patří k nejvýraznějším hráčům na chorvatském a částečně i slovinském trhu.
„Aukcije si vybudovalo silnou komunitu především v oblasti starožitností, umění a sběratelství, tedy v segmentech, které jsou strategické i pro Aukro. Akvizice je proto logickým krokem, který vstup na místní trh výrazně urychlí. Uživatelé díky ní získají přístup k výrazně širšímu portfoliu položek, zatímco prodávajícím se otevírá trh s více než 25 miliony potenciálních zákazníků. Aukcije aktuálně vystavuje přes 350 tisíc nabídek, navíc jde o dlouhodobě ziskovou platformu,“ říká šéf Aukra Peter Topor.
Aukro získává v Aukcije.hr stoprocentní vlastnický podíl. Dlouholetý CEO a zároveň bývalý spoluvlastník chorvatského portálu Siniša Moškov dál firmu povede. „Když nás oslovila tak silná nadregionální platforma, jako je Aukro, byl to pro nás zásadní signál, že je na čase posunout se na novou úroveň. Dosud jsme se opírali výhradně o vlastní kapitál, zatímco obdobné projekty na našem trhu už měly strategické investory. Naši uživatelé nyní budou těžit z přístupu na velký trh i ke špičkovému technologickému zázemí Aukra,“ vysvětluje.
Zásadní roli v expanzi podle Aukra hrají technologické inovace a automatizace. E-shop vyvinul vlastní platformu, která sjednocuje procesy napříč všemi trhy. Jinými slovy: ať už uživatel zveřejňuje svoji nabídku v Jablonci, nebo v Záhřebu, vystavení nabídky, jazykový překlad, možnosti platby i mezinárodní dopravy řeší systém automaticky. Uživatel tak v případě zahraničního prodeje postupuje stejně, jako by zboží posílal do vedlejšího města.
Když v roce 2019 vstoupila PFC do Aukra, obrat aukčního portálu byl kolem 1,5 miliardy. Loni to už byly tři miliardy, navíc se na e-shopu podařilo prodat šest milionů produktů a přibylo mu 213 tisíc nových uživatelů, jejichž celkový počet dnes přesahuje čtyři miliony. Tržby za prvních devět měsíců roku 2025 přesáhly 220 milionů korun, což znamená meziroční růst o více než 22 procent. Dřívější stagnaci a klesající trajektorii Aukra se po převzetí PFC podařilo zlomit pod vedením Vojtěcha Ryšánka. Hovořil o tom v loňském rozhovoru pro CzechCrunch.