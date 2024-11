Groupon? Když ho zvládneme vzkřísit, bude to pro Česko obří úspěch, říkají Šenkypl a Fryc

Uložit 0

Americká společnost Groupon má své zlaté časy za sebou. Po roce 2016 začal tehdy úspěšný praotec slevových portálů klopýtat – a klesly jeho příjmy i hodnota. Zašlou slávu mu teď chtějí vrátit Češi v čele s investiční skupinou Pale Fire Capital, za kterou stojí Dušan Šenkypl a Jan Barta. Ozdravná kúra Grouponu je ale nakonec náročnější, než očekávali.

„Naše cesta začala jako standardní investiční záležitost. Firma procházela významnou proměnou podobně jako kdysi Slevomat, navíc jsme předpokládali, že se svět vrátí do předcovidových kolejí. To se nakonec ukázalo jako mylný předpoklad,“ říká Šenkypl. Kdysi výdělečný slevový portál zůstává dál ve ztrátě, kterou se Čechům daří pomalu snižovat. Šenkypl ale stále věří, že se Groupon nakonec podaří vzkřísit. „Důvěřuji jeho byznysovému modelu. Je udržitelný, jen se musí ještě trochu upravit,“ prohlásil na investiční konferenci Money Maker, kterou třetím rokem pořádá CzechCrunch.

Pale Fire Capital, která ve slevovém portálu drží více než čtvrtinový podíl, nelenila a již dříve obměnila vedení Grouponu. „Bylo to ale těžké rozhodnutí,“ potvrdil Šenkypl. Kromě něj figuruje v nejvyšším managementu firmy, který je teď převážně česko-slovenský, například bývalá šéfka Slevomatu Marie Havlíčková, jeden ze zachránců Aukra Vojtěch Ryšánek či Zdeněk Linc, který sbíral zkušenosti v Rohlíku a Keboole. Finančním ředitelem Grouponu je pak Jiří Ponrt – jde prý o nejtěžší práci, kterou kdy dělal.

Byť je ale nyní Šenkypl výkonným ředitelem Grouponu, do Spojených států nelétá zas tak často. Veškeré své ostatní aktivity ovšem omezil na maximálně hodinu a půl týdně – a zbytek času věnuje své nové štaci. „Ta firma je nesmírně komplexní a zevnitř opravdu složitá. Zvenčí to člověk obvykle vůbec nevidí. Komunikuji s lidmi z celého světa, je tak velmi časově náročné všechno tohle odřídit,“ popsal Šenkypl.

Tomu, že se Groupon podaří otočit, věří i Ondřej Fryc. Muž, který prodal Mall a nyní investuje přes svůj fond Reflex Capital, považuje celé toto tažení za super příležitost, jak z Česka zachránit velkou zahraniční firmu. „Celá ta situace je pro mě velmi inspirativní. To, že se do managementu dosadí lidé ze západních zemí, je zcela běžné. Když si ale někam najednou sedne partička z Čech, tak všichni koukají. Pokud uspěje, bude to pro Česko velký úspěch,“ podtrhl.

Fryc tedy vsadil na akcie Grouponu i na tým Pale Fire Capital. „Je to moje osobní investice mimo Reflex, aktivněji se tomu nevěnuji. Zvedla se ve mně ale taková vlna patriotismu. A uznávám, že část téhle investice je tak trochu ‚vychcaná‘ – kluci to odmakají a já se svezu na jejich úspěchu,“ přiznal. Na konferenci Money Maker zároveň uvedl, že z povzdálí sleduje situaci kolem Mallu, který teď vlastní polský kolos Allegro. E-shop pod ním dál krvácí, loni jeho ztráta přesáhla miliardu. „Samozřejmě mě vůbec netěší, co s tím Poláci vyvádějí,“ dodal Fryc.

Češi začali kolem Grouponu kroužit v roce 2021, kdy investoři z Pale Fire Capital koupili první akcie firmy. Šenkypl se šéfem slevového portálu stal loni v březnu, zatím se mu však nepovedlo vrátit firmu na výsluní. Ostatně i výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku ukazují na zhoršení většiny finančních ukazatelů, byť čistý zisk činil 14,5 milionu dolarů. Loni ve stejném období přitom Groupon vykázal ztrátu 40,8 milionu dolarů. Po oznámení výsledků přesto akcie firmy klesly o 20 procent. „Management dokolečka tvrdí, že je optimistický a že brzy přijdou lepší časy. Jenže investoři jsou už sliby unavení,“ hodnotí situaci Jakub Blaha z Patria Finance.