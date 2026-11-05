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Až svatý Martin dorazí, buďte připraveni. Kam zajít na ta nejzajímavější husí jídla a co k tomu pít?

Blíží se svátek svatého Martina, a to znamená jediné: pražské hospody a restaurace se chystají na husí hody. Kam zajít letos?

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: CzechCrunch
Kam letos vyrazit na svatomartinské hody?
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Na bílém koni letos Martin do Prahy zase nejspíš nepřijede a kdo ví, jestli to bude aspoň na šálu a čepici, ale hodovací tradice plné nejrůznějších husích lahůdek zůstávají. Husí nabídku najdete snad všude a čeští vinaři hlásí, že letošní svatomartinské víno by mohlo být, i přes sucho a nižší úrodu, velmi povedené. Přinášíme proto několik našich tipů na to, kde a s čím si svatomartinské období vychutnat nejlépe.

Každé dva týdny vám ukážeme tipy na zajímavé restaurace, bary i kavárny.

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Pokud chcete luxusnější zážitek

V Zátiší

V jednom z nejstarších pražských fine diningů si můžete svatomartinské speciality vychutnat od 6. do 15. listopadu, kdy doplní stálou à la carte nabídku. Na menu se objeví husí kaldoun s raviolou, husími srdíčky a libečkem nebo pečená husa s fermentovaným červeným zelím, bramborovými noky a černým rybízem. Sladkou tečkou bude klasický jablečný štrúdl, ovšem v méně klasickém provedení.

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Foto: V Zátiší
V Zátiší bude husa podávaná elegantně

Mlýnec

V Mlýnci patří huse rovnou celý listopad. Do à la carte nabídky přibylo několik specialit, jako krémový husí kaldoun s palačinkou a marmeládou z kořenové zeleniny nebo kombinace pečeného husího prsa a konfitovaného stehna s dýňovým nokem, zelím, perníkem a ciderem. Podzimním dezertem je máslová brioška s tvarohem a švestkami.

O víkendu 7. a 8. listopadu se pak na Novotného lávce bude konat svatomartinský brunch. Vedle husí paštiky s portským vínem, hruškou a brioškou se na stole objeví například uzený pstruh s jablkem a křenem nebo pošírovaný siven se zadělávanou kapustou. Hlavní roli ale bude mít pečené husí prso a konfitované stehno s červeným zelím, brusinkami a bramborovými šiškami. Sladkou tečku obstarají povidlové koláčky a linecké rohlíčky.

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Foto: Mlýnec
Mlýnec sází na husu celý listopad

Kuchyň

V restauraci na Hradčanském náměstí do svatomartinského hávu obléknou své hradní hostiny. To znamená, že si budete moct z nabízených jídel sestavit dvou- nebo tříchodové menu podle sebe a případně ho doplnit vinným párováním. Jako studený předkrm si můžete dát buď husí paštiku na mléčném chlebu s hruškovým pyré, nebo uzené husí prso s červeným pomerančem a uzenou majonézou. Teplý předkrm je k mání buď v podobě pečeného červeného zelí s husími foie gras a karamelizovanými ořechy, nebo husích drobů s černým lanýžem s husí omáčkou se smetanou. Hlavní chod pak může být buď konfitované husí stehno s bramborovým knedlíkem plněným červeným zelím, nebo grilované husí prso s pyré z červeného zelí a lokšemi. Nabídka je k mání už teď a dostupná bude až do vyprodání.

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Foto: Ambiente
V Kuchyni mají husí hradní hostinu

Pokud chcete trendy místo

Le Petit Beefbar v hotelu W

Hotel W Prague, který se čím dál víc propisuje na pražskou gastromapu, netroškaří a připravil si rovnou program nazvaný Made the List – Holiday 2026 Edition, který zahrnuje svatomartinskou husu, adventní brunche s ústřicemi a šampaňským i vánoční večeře v Le Petit Beefbar au Grand Café a končí silvestrovskou oslavou. Pokud byste si chtěli dát husu a užít si u toho moderní interiér i pulsující mezinárodní atmosféru, vyrazte právě sem. Od 11. listopadu se tu otevírá svatomartinský týden a podávat se bude pomalu pečená husa se všemi klasickými přílohami. K mání bude vždy v době večeří.

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Foto: W
V Le Petif Beefbaru se propojí česká tradice s mezinárodním prostředím

Biskup

V jednom z nejnovějších podniků Ambiente, který se specializuje na jídla z drůbeže a kde se stoluje jako v japonské izakaje, si budete moci od konce tohoto týdne dát svatomartinský sezónní set. Ten bude obsahovat husí kaldoun s drůbky, nadívaný husí krk, husí prso, červené zelí s povidly, žemlové knedlíky a kysané zelí. Menu bude v restauraci do vyprodání, během obědů i večeří.

Kdybyste si chtěli husu udělat doma, můžete vyzkoušet v Biskupovi jeho další nabídku, a sice box se vším, co je na její domácí přípravu potřeba. Na speciálním webu si můžete objednat buď balíček s celou syrovou husou a surovinami k dokončení, nebo půlky husy konfitované s lokšemi a kaldounem, které si jen ohřejete. Anebo pokud máte vlastní recept, tak samozřejmě i „jen“ celou husu.

Greenhouse

Svatomartinské hodování dorazí také do jedné ze spodních restaurací v hotelu Fairmont. V Greenhousu, který si zakládá na tom, že si v něm dáte skvělé maso i plzeň, si připravili od 11. do 15. listopadu čtyřchodové menu, které se skládá z husí teriny s hruškou a husími škvarky, consommé s husí raviolou, konfitovaného husího stehna a sekané s lokši, bramborovými noky, kapustou a pyré z červeného zelí, a nechybí ani svatomartinské ořechové rohlíčky.

Pokud chcete klasiku, co nezklame

Lokály

Vyrazte do Lokálů. Sváteční porce, tedy husí čtvrtka s červeným zelím a variací knedlíků, bude k dostání na svatého Martina napříč všemi devíti Lokály v Praze, Brně a Plzni. Nabídka platí od 11. listopadu do vyjedení zásob, někde se však husí hody protáhnou i přes víkend. Ve vybraných Lokálech si pak můžete svou porci nemražené drůbeže z rodinné Farmy Tůmovi zarezervovat předem.

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Foto: Ambiente
Husa v Lokálu je klasika

Červený Jelen

Červený Jelen si přichystal svatomartinské menu na dobu od 11. do 15. listopadu. Těšit se můžete na husí rillettes s kaštanovým pyré, husí stehno s červeným zelím, vídeňským knedlíkem a bramborovými noky a taky buchtičky s husím sádlem, povidly a rumovou omáčkou.

Výčep

Ve Výčepu na Korunní, který platí za jedno z nejlepších míst, kam vyrazit na českou kuchyni, se můžete 11. a 12. listopadu těšit na konfitované husí stehno s červeným a bílým zelím, knedlíky a šulánkem, k tomu kaldoun, srdíčka grilovaná na ohni, rillettes a valašský frgál.

Pokud chcete husu k pivu

Pult Tusarova

Husí hody budou mít i v druhém (holešovickém) Pultu, kam můžete vyrazit na husí paštiku s višňovkou a demi glace, husí terinu se sušenou šunkou a chutney z hroznů a vlašských ořechů z Piemontu, husí prso na grilu, červené zelí a místní skvělou bramborovou omeletu tartiflette nebo trhané husí stehno se švestkovým chutney, lokší a smaženou šalotkou. Ke všemu budou napárovaná piva, některá na čepu, některá z lednice, a startuje se 11. listopadu, menu bude k mání do vyprodání zásob.

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Foto: Jan Zima
Nový Pult právě otevřel v Holešovicích

Automat Matuška JZP

Od 11. listopadu do vyprodání budou husí hody v Automatu Matuška na Jiřího z Poděbrad. Tvořit je bude husí kaldoun s bylinkovými krutony, husí paštika se švestkami a slivovicí, husí stehno s červeným zelím, karlovarským knedlíkem a kaštanovými noky a opět ořechový svatomartinský rohlíček. Na čepu bude speciální Svatomartinské pivo.

Pokud chcete husu jinak

Diskotéka Pizza

Jestli vás neláká husa se zelím, vyrazte do dejvické pizzerie Diskotéka a chtějte pizzu jménem Oca Bianca neboli svatomartinskou pizzu s husou, kterou na menu najdete od 9. do 15. listopadu. Základem je kváskové těsto pokryté krémem z artyčoků, voňavými hříbky a rozpuštěnou mozzarellou. Na to přijde husí maso, které se nejprve hodinu a půl šetrně peče při nízké teplotě, potom se krátce osmahne a následně se rozpéká na pizze, kde se jeho tuk a chuť krásně propojují s hříbky a artyčoky. Vše se nakonec zakápne extra panenským olivovým olejem infuzovaným estragonem a černým pepřem.

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Foto: Diskotéka Pizza
Netradiční husí pochoutku si přichystala Diskotéka Pizza

A k tomu svatomartinské víno?

Někdo nemůže mladému vínu přijít na jméno, někoho zvyk kupovat si speciální lahve vázané k jednomu datu jednoduše baví. Je pravda, že svatomartinská vína nikdy nebudou ze své podstaty oplývat kdovíjakou vytříbeností, letos ale Vinařská unie, která značku Svatomartinské zaštiťuje, hlásí, že by nás mohl čekat „mimořádně dobrý ročník“. A to i přesto – nebo spíš právě proto – že vinaři za sebou mají z hlediska počasí náročný a suchý rok, který vyústil v menší výnos i hrozny s menším množstvím šťávy.

Mnoha odrůdám ale právě tyto podmínky svědčí a zní to i z českých vinohradů. Zvlášť dobré mají být pak červené odrůdy, kterým suché počasí nadělilo vyzrálé hrozny, spoustu chutí a intenzivní barvu. Do obchodů, barů a restaurací ve středu 11. listopadu tak zamíří 1,6 milionu lahví od 67 vinařství. Jako vždy to smí být pouze vína a cuvée ze šesti povolených odrůd, kterými jsou Müller Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské červené rané, Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Modrý Portugal.

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Související témata:Diskotéka PizzaSvatý MartinhusaLokálV ZátišíAutomat MatuškaBiskup
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