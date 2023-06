Barta a spol. prodali mediální byznys v čele s Extra.cz. Chtějí dělat hlavně mnohamiliardové projekty

Přes deset let funguje bulvární server Extra.cz, který patří dlouhodobě do dvacítky nejnavštěvovanějších webů na českém internetu. U jeho zrodu stál Tomáš Kačena spolu s investory ze skupiny Pale Fire Capital (PFC). Vedle toho, že se jim podařilo vybudovat projekt, který každý měsíc navštíví zhruba tři miliony lidí, přišli také s funkčním byznys modelem, díky čemuž byla celá mediální společnost Extra Online Media zisková. Vedle Extra.cz do ní patří také Toprecepty.cz nebo Lifee.cz. Společná cesta Kačeny a PFC nyní po dekádě skončila. Mediální byznys prodali společnosti Burda International CZ.

Portfolio Extra Online Media začalo vznikat v roce 2013, kdy odstartovalo Extra.cz. Jako první šéfredaktor ho tehdy vedl známý bulvární novinář a současný starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. Tomáš Kačena projekt od začátku budoval s investory z Pale Fire Capital v čele s Janem Bartou a postupně přikoupili také další weby. Dnes pod Extra Online Media (EOA) patří také nejnavštěvovanější web o vaření Toprecepty.cz, ženský web Lifee.cz a také G.cz, Extralife.cz a OneTv.cz. Celkem všechny weby navštíví měsíčně téměř pět milionů uživatelů.

„Z Extra Online Media jsme společně s Tomášem Kačenou vybudovali jeden z nejziskovějších vydavatelských domů v Česku se signifikantní EBITDA marží,“ říká Jan Barta, který je spolu s Dušanem Šenkyplem, Davidem Holým a Petrem Krajíčkem partnerem investiční skupiny Pale Fire Capital. Konkrétní čísla hospodaření prozradit nechce, jen to, že tržby EOA přesahují sto milionů korun. O kolik už neříká. Nicméně podotýká, že na české mediální podnikání byl celý projekt ziskový skutečně signifikantně. Veřejná není ani informace, za kolik celou společnost koupila Burda.

Tuzemská pobočka německého holdingu Hubert Burda Media stojí za značkami jako Elle, Marianne, Svět ženy, Apetit nebo Chip a původně šlo zejména o časopisové vydavatelství. Akvizicí Extra Online Media teď posílí také v onlinu. „Akvizice Extra Online Media dále posiluje naše online aktivity a zvyšuje zásah našeho publika oslovováním nových cílových skupin. Tato transakce velmi dobře doplňuje naše současné, dobře etablované portfolio značek se silným vlivem a dosahem v oblasti fashion a lifestylu a činí z Burda International CZ vedoucího hráče na trhu v segmentu online foodu,“ říká Petra Fundová, CEO Burda International CZ.

V Extra Online Media měla dosud 75procentní podíl skupina Pale Fire Capital, čtvrtina patřila Tomáši Kačenovi. Novým stoprocentním vlastníkem je Burda International CZ a zatímco investoři Barta a spol. byznys opouští, Kačena dál pokračuje v roli generálního ředitele. „Když jsme před deseti lety zakládali Extra Online Media, naším cílem bylo vytvořit nové vydavatelství, které bude hrát významnou roli v mediálním sektoru. Spojením s jedním z největších evropských vydavatelských domů se nám nyní daří tohoto cíle dosáhnout,“ doplňuje jednačtyřicetiletý Kačena.

V Pale Fire Capital se teď primárně soustředí na záchranu americké společnosti Groupon, do níž již investovali několik miliard korun a v rámci krizového plánu převzali její řízení. Další podobně velké projekty prý mají následovat. „Pale Fire Capital se postupně zaměřuje čistě na větší věci, takže průběžně probíhá takový fine-tuning našeho portfolia. Chceme se zaměřovat čistě na věci, které jsme schopní dovést k několikamiliardové hodnotě. Zároveň Tomáš Kačena to dělá deset let,“ doplňuje pro CzechCrunch Jan Barta s odkazem na zaslouženou odměnu pro spoluzakladatele mediálního projektu. „Myslím, že u nás časem bude přibývat víc takových ‚grouponů‘,“ dodává Barta.