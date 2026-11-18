Baví miliony lidí tím, jak zesměšňuje AI. Její tvůrci ho radši chtějí k sobě, bývalý zahradník ale odmítá
Ptá se ChatGPT, co dělat při výbuchu bomby nebo když ho spolkne velryba. Jeho videa už viděl i Sam Altman, nabídky na spolupráci ale komik odmítl.
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Ještě před rokem se živil jako zahradník, dnes jeho videa sledují miliony lidí a pozornost mu věnují i největší technologické firmy. Osmadvacetiletý Američan vystupující jako Matt Husk totiž našel nečekaný recept na internetový úspěch: pokládá umělé inteligenci absurdní otázky a s kamennou tváří sleduje, jak se do nich zamotává. Jeho videa mají takový dosah, že se ho OpenAI i firma Elona Muska pokusily získat ke spolupráci, aby jejich technologie představil svému početnému publiku. Husk ale nabídky s díky odmítl, chce zůstat nezávislý.
Možná si na to pamatujete. Po internetu se jednu dobu šířila výzva: zeptejte se svého chatbota, jestli máte do automyčky vzdálené třicet metrů dojít pěšky, nebo dojet autem. Zdánlivě banální otázka dokázala umělou inteligenci nachytat. Doporučila vám procházku, protože je to přece kousek. Že bez auta v myčce nic nepořídíte, jí nedošlo.
Právě na podobných situacích postavil svou kariéru osmadvacetiletý Američan, kterého na sociálních sítích sledují pod přezdívkou Husk nebo Husk IRL zhruba dva miliony lidí. Princip jeho skečů je jednoduchý. Husk na telefonu zapne hlasový režim ChatGPT a zadává mu různé úkoly. Chce, aby chatbot napočítal do sta nebo mu předvedl beatbox.
Právě tahle kombinace směšných chyb, kterých se AI při plnění úkolů dopouští, a přehnané Huskovy sebejistoty je tím, co diváky baví. Velké jazykové modely fungují na principu předpovídání nejpravděpodobnějšího dalšího slova a jsou trénované tak, aby působily nápomocně. Málokdy proto přiznají, že něco nevědí nebo nedokážou, a raději si vymýšlejí.
Nejúspěšnější Huskova videa nasbírala až dvaadvacet milionů zhlédnutí a dostala se i k šéfům technologických firem. I proto si na internetu vysloužil i přezdívku „nejhorší noční můra Sama Altmana“. Mimochodem právě šéf OpenAI o něm dobře ví a jeho klipy zná.
Sam Altman reaguje na Huskovo video
A jelikož se v tomto odvětví točí velké peníze a panuje v něm velká konkurence, je jasné, že velcí hráči by se bez této negativní reklamy radši obešli. I proto o spolupráci s komikem projevily zájem i samotné firmy. Husk v rozhovoru pro portál Wired uvedl, že ho oslovily OpenAI, Anthropic i xAI Elona Muska. Všechny nabídky však odmítl.
OpenAI mu prý nejprve e-mailem nabídla placenou spolupráci na videu. Navržená odměna však byla podle Huska velmi malá a odmítl. Firma ho později oslovila znovu: chtěla mu poslat dárky a požádala ho o adresu, na kterou je zaslat. I to odmítl.
Nepřijal ani nabídku, že si bude moci v předstihu vyzkoušet opravu chyby, pokud firmě poskytne údaje ke svému uživatelskému účtu. S nabídkou neuspěl ani Musk. Ten mu chtěl na týden zapůjčit teslu výměnou za to, že bude videa natáčet výhradně pro jeho firmu.
K internetové slávě Huskovi pomohla náhoda i únava. Ještě zhruba před rokem se živil úpravou zahrad a ve volném čase se snažil prorazit na TikToku krátkými rozhovory s lidmi na ulici. Jednou večer se mu už nechtělo vyrážet ven, a tak zapnul ChatGPT a oznámil mu, že za oknem právě vybuchla jaderná bomba.
Chatbot mu mimo jiné popřál hodně štěstí a poradil, ať se schová. Husk považoval video za nepovedené, ráno ale mělo sto tisíc zhlédnutí. Zkusil tedy další scénáře: tvrdil, že ho srazil vlak nebo že uvízl v břiše velryby.
Díky úspěchu na sociálních sítích mohl Husk nechat zahradničení a věnovat se naplno tvorbě videí. „Neřekl bych, že jsem bohatý. Zažívám to, čemu se říká nejhorší noční můra: lidé vás poznávají, ale bohatí nejste,“ glosoval svou situaci pro Vanity Fair.
I tak se mu ale daří. Spolupracuje s kosmetickou značkou CeraVe či značkou kuchyňských spotřebičů Ninja. Se satirickým magazínem The Onion navíc připravuje vlastní seriál, v němž se bude prostřednictvím videohovorů učit od lidí různé dovednosti, například pantomimu. „Trávím mluvením s umělou inteligencí příliš mnoho času, takže chci zkusit i něco jiného a učit se od lidí,“ dodal.