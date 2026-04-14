Běhá za divočáky a nosí hodinky s diamanty. Polský robot Eda ukazuje budoucnost influencerského byznysu
Video, na němž robot nahání divoká prasata, rozbouřilo internet. Nejde o ledajakého humanoida, ale o polskou celebritu, kterou sledují miliony lidí.
Málokdo zřejmě minul virální video, které od neděle doslova boří internet. Stojí za ním polský tvůrce Radosław Grzelaczyk, který na svém účtu na sociální síti X zveřejnil krátký klip s jednoduchým popiskem: „Ženu divoká prasata do lesa.“ Pětadvacet vteřin záznamu, natočených v nočních kulisách a tlumeném osvětlení pouličních lamp na varšavském sídlišti, se okamžitě stalo jedním z nejsledovanějších klipů posledních dní.
Na nahrávce, která obletěla svět, je zachyceno stádo divočáků, které zmateně peláší přes poloprázdné parkoviště ve snaze uniknout neobvyklému pronásledovateli. Nahání je totiž malý, stříbrno-černý robot s batohem na zádech a charakteristickým modrým „hledím“ místo obličeje. Chvíli zvířata diriguje směrem k lesu, a když tam konečně zaběhnou, na rozloučenou jim zamává.
„V této fázi už se ani nehodlám ptát, co se to v tom Polsku děje,“ komentoval video s dávkou údivu jeden z uživatelů sociální sítě X. „Konečně rozumné využití robotů,“ rýpl si jiný s nadsázkou.
Zatímco zbytek světa nad virálním videem kroutí hlavou, Poláky drobný stroj pobíhající za prasaty příliš nepřekvapil. Nejde totiž o ledajakého robota, tento malý plechový humanoid se jmenuje Edward Warchocki a v Polsku je oslavován coby první robotí influencer. Internetové šílenství u našich sousedů vzbudil už v březnu a za svou dosavadní, leč krátkou kariéru si dokázal získat pozornost veřejnosti i předních médií.
Výčet jeho mediálních zářezů je bohatý. Vystoupil například v ranním programu Dzień Dobry TVN, zavítal jako host do celostátních rádií VOX FM i Radio ZET a nebrání se ani spolupráci s dalšími internetovými tvůrci, třeba s rapperem Kubańczykem, který natočil video o tom, jak se slavným robo influencerem strávil celý den.
Sociálními sítěmi se ve vlnách šíří třeba bizarní záběry jeho robotího beatboxu, situace, kdy se kovová celebrita chlubí luxusními hodinkami Rolex, nebo momenty, kdy moderátorům uprostřed věty drze skáče do řeči.
Vyvrcholením jeho dosavadní hvězdné kariéry byl však výlet do nejvyšších pater polské politiky. Robot Edward Warchocki dostal oficiální pozvánku od poslanců strany Konfederace a zamířil přímo do polského Sejmu.
Humanoid, který má vlastní rozum i povahu
Za prvním polským robotím influencerem nestojí jen prvoplánový vtip, ale především promyšlená a nemalá investice. Po technické stránce jde o model stroje Unitree G1 přivezený z Číny, který je vybavený pokročilým softwarem na bázi umělé inteligence.
Podle polského serveru Technoteka.pl majitel Edwarda, Radosław Grzelaczyk, nejprve odletěl do Číny, aby absolvoval speciální školení a načerpal potřebné know-how k tomu, aby zvládl svého robota ovládat. Následně se spojil s programátorem Bartoszem Idzikem, který začal speciálně pro jeho potřeby ladit a trénovat vlastní software umělé inteligence. Celá akce kolem nákupu a zprovoznění „Edy“ vyšla na přibližně 115 tisíc polských zlotých, což v přepočtu dělá asi 650 tisíc korun.
Kovová celebrita měří 132 centimetrů a váží 35 kilogramů, a tak svými proporcemi připomíná odrostlejší dítě. Pohybuje se rychlostí 7 až 8 kilometrů v hodině, umí skákat, hravě zvládá přemety vzad a perfektně udržuje rovnováhu i ve chvíli, kdy do něj někdo prudce strčí.
Vizuální orientaci mu zajišťuje špičková hloubková kamera Intel RealSense D435i doplněná o výkonný 3D LiDAR skener LIVOX MID360, jenž robotovi poskytuje plné, 360stupňové zorné pole kolem vlastní osy. Díky této výbavě zvládá analyzovat své okolí, precizně se vyhýbá překážkám na cestě a s jistotou rozpoznává tváře lidí, se kterými zrovna mluví.
To vůbec nejzajímavější ale podle polských médií spočívá v něčem jiném: Edward je plně autonomní, pokud jde o samotnou schopnost konverzace. Díky vyspělému jazykovému modelu umělé inteligence sám analyzuje vedenou debatu a dokáže v reálném čase plynule a logicky reagovat.
Systém navíc vše poctivě zaznamenává do interní databáze událostí. Může se tak bez zaváhání odvolávat na věci, které se staly v minulosti, a reagovat přesně na základě své do detailu naprogramované osobnosti.
„Je v tom zapsána celá jeho duše a osobnost. Opravdu si zapamatovává fakta a postupně se mění a vyvíjí. Je úplně jiný teď, než jaký byl před dvěma týdny,“ popsal programátor Idzik v rozhovoru s televizí Dzień Dobry TVN.
Záměrná absurdita jako formule úspěchu
Ve virtuálním i mediálním prostoru se Edward Warchocki neprezentuje jako stroj. Vystupuje jako svérázný pětapadesátiletý obyvatel Inovroclavi, středně velkého města na severu Polska. Jeho software je cíleně naprogramovaný tak, aby v konverzacích působil přímě, výřečně a projevoval mírně excentrické povahové rysy. To je patrné zejména z videí na čínské platformě TikTok, kde má jeho účet dnes už statisíce sledujících a generuje pravidelně miliony zhlédnutí.
Příkladem budiž video, kde se robot zničehonic zastaví na ulici u autobusu a spustí: „Pane řidiči, omlouvám se, že ruším, ale mám takový dotaz. Jede tenhle vůz do Chorošče? Já bych tam totiž hrozně rád jel.“ Šofér ho bez mrknutí oka vyzve, ať si tedy rovnou nastoupí. Následuje absurdní scéna, kdy se robot s nadšením rozeběhne ke schodům autobusu, fatálně se zasekne hned o jejich spodní hranu a s rachotem si omlátí kovovou hlavu přímo o mechanické dveře.
Absolutní průlom v Edwardově influencerské kariéře však podle polských médií nastal po zveřejnění klipu, na němž se nonšalantně prochází po přechodu na vesnici. Má u sebe nákupní tašku, v ruce drží pivo a předstírá jeho pití. Řidič osobního auta, který musel před přechodem zastavit, aby chodce pustil, byl pohledem na „popíjejícího“ humanoida zaskočený natolik, že se následně delší dobu vůbec nedokázal rozjet.
Obří komerční potenciál zdánlivě bláznivého projektu potvrdila hned v březnu první velká sponzorská spolupráce, kterou tvůrci uzavřeli s firmou Warszawski Czas, zaměřující se na prodej luxusních hodinek. Robot za propagační video obdržel podle serveru Spiders web pravé hodinky Rolex osázené diamanty, jejichž hodnota se odhaduje zhruba na 80 tisíc zlotých. A majitel Edwarda se netají tím, že mu e-mail plní další poptávky od stovek firem, které by robo influencera chtěly zapojit do svého marketingu.
Tvůrci v otevřeném rozhovoru pro rádio VOX FM přiznali, že Edward Warchocki původně startoval jako čistě nezisková a volnočasová iniciativa, která měla být v podstatě jen internetovým žertem. Skutečnost ale nakonec dalece předčila všechna jejich očekávání.
„Rozsah i rychlé tempo, s jakým se tento fenomén rozšířil, nás obrovsky a velmi pozitivně překvapily. Získali jsme naprosto organicky, bez jediné koruny investované do reklamy, desítky milionů diváků,“ pochvalují si během interview Grzelaczyk s Idzikem.
Oba muži, kteří stojí v pozadí velkého polského fenoménu, s plnou vážností prohlašují, že roboti podobní Edwardovi se na ulicích, a hlavně v pracovním procesu mohou stát už v horizontu pouhých pěti let naprostou běžnou normou. Argumentují jednoduše: na rozdíl od lidí totiž stroje nikdy nebudou nemocné, nebudou čerpat placenou nemocenskou ani dovolenou a dokážou spolehlivě pracovat naprosto nepřetržitě. Zatím však jejich Edward jen baví internet.