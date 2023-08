Bitcoin je jako Warren Buffett. Jsme opět v býčím trhu a ceny rostou, říká kryptopionýr Jedlinský

Jakub Jedlinský se s bitcoinem seznámil před více než deseti lety, když studoval měnové systémy a to, že v sobě mají zakódované tendence k chybám. V kryptu uviděl něco, co by mohlo fungovat lépe. Rozjel pravděpodobně první vysokoškolský kurz na světě a sám začal investovat i radit těm, kteří do kryptosvěta chtějí vstoupit. Nevyhnuly se mu ani karamboly, což k byznysu patří. Teď říká, že z nejhoršího je krypto venku. Tedy skoro.

Hned za dveřmi visí na zdi kanceláře malovaný obrázek. Takový lehce naivistický dvojportrét vytvořený umělou inteligencí. Jsou na něm dvě odlišné tváře jednoho muže. „To je SBF dnes a po třiceti letech ve vězení,“ ukazuje prstem Jakub Jedlinský, který si tam dílo pověsil. SBF jsou iniciály Sama Bankmana-Frieda, zakladatele zkrachovalé kryptoburzy FTX. „Byl to obří tunel. I my jsme při něm přišli o část prostředků,“ krčí rameny šestatřicetiletý byznysmen a dodává: „Měli jsme u nich účet a používali je při shortování (sázení na propad ceny – pozn. red.) jiných kryptoměn.“

Jedlinský o zkušenosti s FTX hovoří otevřeně a nestydí se za ni. Bylo to poučení, že není radno důvěřovat ani těm největším hráčům na trhu. Jedlinského taková lekce zabolela i proto, že se svou firmou Altlift radí jiným investorům, jak se ve světě blockchainu nespálit. „Rozumíme vnitřní dynamice a tokům peněz uvnitř jednotlivých kryptoprojektů,“ popisuje, co dělají, a dodává, že s kolegy radí jak těm, kteří někam peníze chtějí vložit, tak těm, kteří s projekty přicházejí na trh. Jejich klientem je například platební služba Tent.com.

Každopádně pád FTX loni na podzim, po kterém zmizelo kolem devíti miliard dolarů, byl podle něj zlomovým okamžikem. „Dá se říct, že se ukázalo, kde je dno. A od té doby jsme v bull marketu.“ Bull marketem čili býčím trhem se v investorské hantýrce myslí období, kdy rostou ceny. Pohled na vývoj hodnoty bitcoinu nebo etherea mu dává za pravdu, od ledna posílily o 80, respektive 50 procent. Současně ale připouští, že takzvané altcoiny, tedy menší alternativní tokeny jako Solana, Cardano nebo Polkadot, na jejichž analýzu se – jak i její název napovídá – firma zaměřuje, zatím výkonnost dvou hlavních kryptoměn nekopírují.

Bitcoin se už druhý měsíc drží kolem 30 tisíc dolarů a Jedlinský, který se s ním potýká už přes deset let, jej připodobňuje k Warrenu Buffettovi: „Buffetta během posledních let také kdekdo odepisoval, ale podívejte se, jak se mu teď daří. Opět překonává trh. A s bitcoinem to je stejné.“

Příměrem k legendárnímu investorovi mladý český ekonom odkazuje k tomu, co se dělo v době covidové pandemie, kdy byl trh zaplavený levnými penězi a akcie především technologických společností dramaticky rostly. Fondy, které se na ně specializovaly, například Ark Invest Cathy Woodové, měly tehdy fantastické výsledky, a naopak se spekulovalo, zda už není Buffett se svým Berkshire Hathaway definitivně za zenitem. Jenže dnes se situace otočila a je to opět dvaadevadesátiletý burzovní matador, kdo má kapsy plné peněz.

A podobné to tehdy bylo s bitcoinem, jehož cena sice stoupala kvůli velkému zájmu retailových investorů o krypto, ale méně než u menších projektů, jako byla třeba Luna od Terraform Labs nebo všelijaké shitcoiny typu dogecoin, jejž si oblíbil Elon Musk. Podobně jako s Buffettem ale došlo k nevyhnutelnému – jakmile se trh ochladil, bitcoin z něj vyšel jako nejdůvěryhodnější a nestabilnější digitální aktivum. Navíc se ukazuje, že trh s ním (a s ethereem) dospívá a přitahuje čím dál víc seriózních institucionálních investorů.

Foto: Altlift Tým společnosti Altlift, Jakub Jedlinský sedí uprostřed, po pravé ruce má spolumajitelku Dianu Vacíkovou

„Nejsem přímo bitcoinový maximalista, ale je racionální investovat do bitcoinu. Snažit se překonat jeho výkonnost je těžké. Nám se to sice podařilo loni i předloni, ale třeba letos zatím ne,“ popisuje Jedlinský, který vedle Altliftu, jejž spoluvlastní s Dianou Vacíkovou a Františkem Kudrnou, také vyučuje na VŠE.

Tam dokonce v roce 2014 rozjel pravděpodobně světově první ekonomický univerzitní kurz o kryptoměnách. A letos na podzim k němu přidá další, tentokrát online lekce, které budou zaměřené na využití blockchainu v byznysu a na ekonomiku tokenových projektů. V minulosti se pak ve svých akademických pracích (studoval mimo jiné v Londýně u slavného ekonoma Steva Keena) zabýval například tím, co by se dělo, kdyby eurozóna nahradila euro bitcoinem.

Loni na jaře Jedlinský a spol. zkusili posunout o úroveň dál i své investorské úsilí a v Nizozemsku otevřeli fond s cílem nabrat do něj několik milionů eur a ty pak spravovat pomocí investic do krypta. Teď, po roce a půl, ale přiznávají, že loňský kryptovýplach jim zhatil jejich vize. „Třeba na krachu Terraform Labs a Luny jsme dokázali vydělat. I jsme správně odhadli, kdy se začne propadat Axie Infinity. Ale sentiment byl čím dál negativnější, a prostě se nám nepodařilo shromáždit tolik peněz, kolik jsme potřebovali a chtěli. K tomu nás na podzim poznamenal i pád FTX. Takže jsme fond nakonec zlikvidovali. Je to další poučení,“ přiznává Jedlinský.

To, co aktuálně nejvíc hýbe kryptokomunitou, je jednak plán největší investiční skupiny světa BlackRock otevřít bitcoinový ETF fond, druhak ostrý kurz, který vůči kryptu zaujala americká komise pro cenné papíry SEC.

Ta aktuálně utrpěla porážku u soudu ve sporu se společností Ripple Labs. Regulátor ji chtěl exemplárně potrestat za to, že její token XRP je prý ve skutečnosti cenný papír, a protože nebyl řádně registrovaný a certifikovaný, měla by zaplatit obří pokutu.

„Že SEC prohraje, se očekávalo už pár týdnů. Je to velké vítězství, které vlilo oboru zase krev do žil,“ upozorňuje Jedlinský, který se netají poměrně libertariánskými názory, podle nichž by role státu a státních úřadů měla být co nejmenší. „Regulaci vnímám jako potřebnou, jenom by neměla sloužit jako nástroj osobních zájmů konkrétních regulátorů. A především si myslím, že to, co někteří regulátoři – a zejména SEC – dělají, nepřispívá k právní jistotě.“ Americká komise vedená Garym Genslerem totiž kromě Ripplu útočí i na burzy Coinbase a Binance, pokutu za desítky milionů dolarů uvalila i na Kraken. „Regulované subjekty nedostávají srozumitelný návod, jak legálně provozovat svůj byznys,“ krčí rameny Jedlinský.

Foto: Depositphotos Největší kryptoměna bitcoin

Současně ale připouští, že se úřadům za oceánem podařilo získat v blockchainových technologiích velkou kompetenci, což ve finále pomůže přijetí bitcoinu či etherea. Prý by do nich mohly jednou investovat i centrální banky, jak ostatně nedávno navrhl českému guvernérovi Aleši Michlovi prorektor Univerzity Karlovy Ladislav Krištoufek. A jak hodnotí ČNB Jedlinský? Neujíždí nám opět vlak? Nejsou tuzemští byrokraté na rozdíl od těch amerických pozadu?

„Asi vás překvapím, ale já s nimi mám dobrou zkušenost. Přijde mi, že kdykoli s nimi něco řešíme nebo když se na nás obrátí, jsou velmi rozumní a kompetentní,“ říká překvapivě spolumajitel Altliftu. A dodává: „Já od úřadů z principu nic neočekávám, tak možná proto jsem vlastně spokojený.“