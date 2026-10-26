Bojíte se, že v krizi zpanikaříte? iPhone díky české aplikaci zvládne sehnat sanitku za vás, ulehčí i videohovory
Nemůžete mluvit? Nevadí. Dispečer na 155 díky české aplikaci Záchranka z iPhonu zjistí, kde jste, co se stalo i jaké máte nemoci.
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Na silnici na hranici Královéhradeckého a Pardubického kraje stojí dvě havarovaná auta. Na volantu toho zdemolovanějšího leží zakrvácený muž v bezvědomí. Z druhého vykukuje mladá žena, natolik zmatená, že si pomoc přivolat nedokáže. Záchranku nevolá ani jeden z nich, a přesto už záchranáři vědí, kam vyrazit. Telefon raněného totiž rozpoznal náraz a sám zavolal na tísňovou linku 112.
Na dispečink se z iPhonu ozvalo automatické hlášení o vážné nehodě s upozorněním, že majitel telefonu nereaguje. Operátoři linky 112 předali jeho telefonní číslo zdravotnické záchranné službě a ta si v portálu zobrazila přesnou polohu muže, jeho zdravotní údaje i informaci o nehodě. Když na místo později dorazil svědek a zavolal na 155, mohl ho operátor požádat o sdílení živého videa z místa nehody.
Tentokrát naštěstí nešlo o skutečnou nehodu, ale o cvičnou ukázku, na které tým aplikace Záchranka novinářům předvedl, jak v Česku funguje nouzový systém Applu Enhanced Emergency Data, zabudovaný do iPhonů a hodinek Apple Watch. Česko je první zemí kontinentální Evropy, kde systém funguje v plné verzi. Dosud ho využívaly Spojené státy, Kanada, Velká Británie a Irsko, živé video od letoška také Brazílie.
Pilotní provoz proběhl ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, další krajské záchranky se k systému postupně připojují. Klíčovou novinkou je přitom funkce Emergency SOS Live Video, díky níž člověk může operátorovi jedním ťuknutím na displeji poslat živý obraz z místa události.
iPhone a tísňová volání
Kdy se funkce aktivuje?
Při volání nebo odeslání SMS na čísla 112, 155, 158 či 150, při automatickém tísňovém volání po rozpoznání autonehody nebo když Apple Watch zaznamenají pád a člověk na následné upozornění nereaguje. Pokud člověk nevolá přímo na linku 155, zdravotničtí záchranáři si údaje dohledají podle jeho telefonního čísla.
Jaké informace o poloze iPhone předá?
Zeměpisnou šířku a délku, nadmořskou výšku i takzvanou oblast pátrání, kruh, v němž se člověk s 95procentní jistotou nachází. Poloha se může aktualizovat ještě 20 až 30 minut po skončení hovoru. Pokud uživatel vyplnil své zdravotní ID a povolil sdílení údajů, záchranáři získají také informace o jeho alergiích, nemocech a kontaktech na blízké.
Kdy lze sdílet živé video?
Funkce je dostupná zatím na iPhonu 14 a novějších modelech se systémem iOS 18 nebo novějším. Chystá se ovšem i verze pro telefony spadající pod systém Android. Sdílení obrazu musí uživatel potvrdit klepnutím na displej.
Co je k tomu potřeba?
Pro fungování EED je nutné mobilní datové připojení. Pokud není dostupné, k předání polohy může posloužit systém AML, který ji odesílá prostřednictvím SMS. Satelitní SOS v Česku zatím nefunguje.
Dosud záchranáři získávali polohu volajícího především prostřednictvím systému Advanced Mobile Location, který při tísňovém volání automaticky odešle údaje o poloze formou SMS. Podle týmu Záchranky se však výjezdovým týmům podaří přesnou polohu zjistit jen zhruba v 70 procentech případů. EED naproti tomu předává údaje ve chvíli, kdy má telefon k dispozici dostatečně spolehlivou polohu, a následně ji průběžně aktualizuje. Funguje také v zahraničí, takže český iPhone může předat polohové údaje záchranářům například i ve Spojených státech.
Největší rozdíl ale přináší živý obraz. Videohovory zavedla Záchranka zhruba před pěti lety, jenže člověk musel otevřít odkaz v SMS, přejít do prohlížeče a povolit kameru. S EED stačí jedno potvrzení na displeji. Záchranáři navíc vidí stav baterie, sílu signálu i vytížení procesoru. Při jednom zásahu video například odhalilo nebezpečné prostředí plné drátů poté, co člověk spadl ze sloupu vysokého napětí.
Klíčové může být i při resuscitaci, kdy operátor po telefonu navádí, jak stlačovat hrudník. Podle studií, na které tým Záchranky odkazuje, musí v až 90 procentech případů opravovat polohu rukou, hloubku nebo frekvenci. „Plynulé sdílení živého videa mezi člověkem v tísni a operátory zdravotnické záchranné služby umožňuje týmům lépe porozumět situaci a rozhodovat o zásahu rychleji a na základě lepších informací,“ říká Jaroslava Krenčíková, operátorka královéhradecké záchranky.
Data podle týmu putují přes iCloud zabezpečeným kanálem na servery integrátora a jejich obsah nevidí ani Apple, ani tvůrci Záchranky, jen operátor tísňové linky. Integrátorem je brněnská firma Medical Information Technologies Filipa Maleňáka, která vyvíjí platformu NG-SOS. Na ní od roku 2016 běží Záchranka. Apple k EED zatím pustil jen pět partnerů na světě, čtyři americké a NG-SOS jako první evropský.
Impulz přišel od samotných uživatelů. Ti podle týmu upozorňovali, že aplikaci mají, ale v krizi si nevzpomenou, jak ji použít, nemají dokončenou registraci nebo ji nepřenesli do nového telefonu. Základní údaje z iPhonu teď záchranáři dostanou, i když člověk Záchranku nemá. Aplikace tím ale význam neztrácí: za deset let zaznamenala kolem čtyř milionů stažení a zprostředkovala asi 300 tisíc tísňových volání.
Majitelé Androidů si zatím počkají, národní řešení pro ně podle týmu vzniká s Generálním ředitelstvím HZS a hotové má být do konce roku. Základní verzi s polohou a zdravotním ID už využívá Dolní Rakousko a nyní ji tým zavádí na Slovensku.
„Nejdřív se zaměřujeme na Rakousko-Uhersko a následně budeme pokračovat dál,“ říká s nadsázkou Maleňák. Vývoj je nejdražším projektem v historii Záchranky a financovala ho Nadace Vodafone. Na provozu aplikace se podílejí i kraje a pojišťovna Generali.