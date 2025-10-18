Bojové brýle budoucnosti? Pentagon vsadil tři miliardy na vizionáře, který se tím vrací ke kořenům
Z vývojáře herních brýlí se stal zbrojař. Palmer Luckey chce, aby vojáci viděli na bojišti víc než kdy dřív díky helmě, která myslí spolu s nimi.
Palmer Luckey znovu přepisuje hranice mezi virtuální realitou a skutečností. Muž, jenž před více než deseti lety stál za headsetem Oculus Rift a odstartoval éru moderní virtuální reality, se po letech vrátil s projektem, s nímž sice má podobný princip, ale už nemíří na herní svět, nýbrž na armádu. Jeho společnost Anduril totiž oficiálně představila systém EagleEye, chytrou helmu, která spojuje umělou inteligenci a rozšířenou realitu, aby vojákům proměnila pohled na bojiště. Na projekt už v září dostala zakázku od americké armády.
O projektu se mluvilo už od letošního jara, kdy Anduril oznámil partnerství s Metou, firmou Marka Zuckerberga. Právě tehdy Luckey naznačil, že spolu chystají vojenský headset pro vojáky budoucnosti. A EagleEye tak skutečně působí, jelikož jde o zařízení, které v sobě kombinuje počítač, displej, senzory, komunikační systém i balistickou ochranu.
Helma má vojákovi promítat mapy, směr postupu nebo pohyb ostatních členů jednotky přímo do zorného pole, zároveň má dokázat vyhodnocovat hrozby a ovládat drony. Zjednodušeně řečeno by měla udělat z jednotlivce přenosné velitelské centrum. „Nechceme vojákům dávat další nástroj, dáváme jim nového parťáka,“ prohlásil Luckey.
EagleEye stojí na softwarové platformě Lattice, která propojuje data z dronů, senzorů a kamer do jediného obrazu. V praxi tak má voják vidět i to, co by jinak zůstalo skryté, třeba pohyb nepřítele za budovou nebo situaci na vzdáleném místě díky přenosu z bezpilotního letounu.
Zajímavé je, že neexistuje jen jedna helma, ale celá řada verzí podle způsobu použití. Pro techniky nebo jednotky v zázemí má podobu lehkých brýlí. Pro přímý boj se z ní může stát plně uzavřená přilba s balistickou ochranou, vnitřním displejem a senzory, o kterých již byla řeč. Všechna zařízení sdílí stejný software a propojení, takže vojáci budou používat stejný systém bez ohledu na to, v jaké situaci se ocitnou.
Meta do projektu dodává zobrazovací technologie z oblasti rozšířené reality, Anduril zase přináší zkušenosti s vojenským softwarem a senzory. „Teď mám zpátky všechny svoje hračky,“ poznamenal Luckey s typickým sebevědomím.
Pro Pentagon přichází EagleEye v pravou chvíli. Armáda Spojených států se stále zotavuje z neúspěchu programu IVAS, který měl vojákům dodat chytré brýle s rozšířenou realitou od Microsoftu. Kontrakt v hodnotě 22 miliard dolarů (459 miliard korun) skončil zklamáním, vojákům působily testovací brýle nevolnost, systém se zasekával a světlo z displeje bylo viditelné na stovky metrů.
Letos v dubnu proto Pentagon svěřil Andurilu správu celého programu a vývoj jeho nástupce. Nová dohoda už má menší rozsah: firma získala kontrakt za 159 milionů dolarů (3,3 miliardy korun) na výrobu a testování prvních prototypů EagleEye, které by měly dorazit do armády v roce 2026. „Tohle mám v malíku. Dělal jsem to už dřív, v podstatě perfektně,“ narážel Luckey na brýle Oculus.