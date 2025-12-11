Botas plus Baťa rovná se Baťas. České obuvnické legendy představily společnou kolekci
Značky Botas a Baťa představily Baťasky 1897 a Baťasky 2025 v celkem šesti barevných variantách. Limitka je textilní, zbylé boty jsou vyrobeny z kůže.
Dvě známé české obuvnické značky spojily síly. Václav Staněk, zakladatel firmy Vasky, jež před časem koupila krachující značku Botas, představil novou kolekci, kterou ušil ve spolupráci s Baťou. Myšlenkou je prý navázat na historii tuzemského řemesla. „Jsem vděčný, že jsme mohli společně stvořit Baťasky,“ říká sedmadvacetiletý podnikatel.
Na sociálních sítích se už nějakou dobu šuškalo, že k něčemu podobnému může dojít. Staněk totiž před pár dny přidal na LinkedIn příspěvek, v němž ukázal „nové logo Botasu“, které ovšem bylo nápadně podobné emblému Bati. Post už je nicméně smazaný – cílem kampaně totiž nebyla změna loga, nýbrž představení spolupráce s legendárním konkurentem. S podobnými kousky mají Václav Staněk a jeho bratr Vít, jenž šéfuje Botasu, bohaté zkušenosti. Letos na jaře se třeba veřejně pošťuchovali se šéfem Footshopu Peterem Hajdučkem, aby později rovněž představili společnou kolekci.
Ve spolupráci s Baťou teď vznikly Baťasky 1897 a Baťasky 2025 v celkem šesti barevných variantách. Vlajkovou lodí kolekce jsou Baťasky 1897 v limitované textilní verzi. „Jakmile se vyprodá, stává se sběratelským kouskem,“ tvrdí šéf Bati pro střední Evropu Petr Šťastný. Zbylé varianty jsou vyrobeny z kůže. Novinka též přináší spojení dvou jedinečných tvarů obou značek. „Baťasky vznikly z hlubokého respektu k tradici. Z boty, která kdysi změnila celý obuvnický svět, a zároveň z odvahy ukázat, že český design umí být i dnes moderní, živý a aktuální,“ popisuje inspiraci designu Vít Staněk.