Boty nemá rád nikdo, v call centru máme 200 lidí, říká šéf Notina. AI nemá nahrazovat lidi, ale dělat lepší věci
Notino není na prodej, hledáme jen minoritního partnera, říká Lukáš Havlásek, jeden ze tří šéfů e-shopu. Mluví i o expanzi, prodejnách a AI.
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Zpomalení růstu, hromadné propouštění, velká interní transformace, konec dlouholetého ředitele, kterého nahradila hned trojice nových, zrušení managementu na „úrovni C“, i hledání investora, jenž firmu i její velké expanzní plány o to víc nakopne. Čtyřicetimiliardový e-shop Notino se v posledním roce až dvou potýká se značnými výzvami a změnami, které už však mají přinášet ovoce a největšího online prodejce parfémů a kosmetiky v Evropě vrací k původní trajektorii. „Poslední rok je pro nás o návratu k tomu, co dělalo Notino Notinem. A teď se nám to vrací,“ komentuje Lukáš Havlásek s tím, že firma teď meziročně roste dvojnásobně oproti loňsku.
Havlásek se zhruba půl roku společně s Bartoszem Kliśem a Jakubem Šedým dělí o pozici tzv. co-CEO. „Podobný model má Spotify, Zalando i Netflix,“ popisuje pro CzechCrunch, když spolu sedíme v pražských kancelářích Notina. Své hlavní sídlo má ale e-shop, který v posledním roce rostl o 11,5 procenta a v obratu dosáhl 42,6 miliardy korun, v Brně, odkud obsluhuje desítky milionů zákazníků na sedmadvaceti evropských trzích.
Mediální pozornost pak v posledních týdnech vzbudily zprávy, o nichž se v kuloárech šušká už delší dobu. „Notino na prodej není,“ komentuje Havlásek s tím, že firma spíš hledá partnera, kterému by prodala malý minoritní podíl a který by pomohl financovat další expanzi zejména na západ i případně akvizice. Vlastní zdroje a bankovní financování na všechny plány nestačí. „Naše strategie je ale daná a je pro nás totálně zásadní, aby řízení zůstalo u nás,“ zdůrazňuje Havlásek s tím, že má jít jen o jednu z více možností, které vedení zkoumá.
Kromě toho v rozhovoru Havlásek mluví o tom, jak se Notino vrací ke své původní „DNA“, o pozici krále menších zemí či nevěrných zákaznících v Německu, faktorech růstu, dalším rozšiřování sortimentu i konci prodeje léků, důležitosti fyzických prodejen, ale také o umělé inteligenci: díky ní by Notino na stejný objem contentu jinak potřebovalo nejméně 65 lidí navíc. Call centrum s více než dvěma stovkami lidí jí ale přenechat nechce. Vysvětluje také, jak funguje vedení trojice CEO a jak vypadá nová struktura s viceprezidenty.
Začnu asi nejžhavějším tématem, je Notino na prodej? Nedávno o tom psaly Hospodářské noviny, na trhu se ale o něčem takovém šušká už mnohem delší dobu…
Notino na prodej není. Díky změnám z posledních dvou let rosteme stále rychleji a otevírají se nám nové možnosti, zejména na západě. Už dnes využíváme klubové financování od více bank a hledáme, jak zajistit financování další expanze nebo případných akvizic. Proto jsme ochotni přemýšlet i o odprodeji malého menšinového podílu partnerovi, který nám pomůže rozvoj ještě víc akcelerovat. Naše strategie je ale daná a je pro nás totálně zásadní, aby řízení firmy zůstalo v našich rukou. A je to jen jedna z více možností, které teď zkoumáme.
Růst bychom mohli naboostovat ještě mnohem víc. To už ale nemusíme být schopni financovat z vlastních zdrojů.
Když se o tom v kuloárech mluví už poměrně dlouho, v jakém stadiu teď jste?
Je to dlouhodobý proces, do kterého byly zapojené i jiné firmy, asi proto se o tom šušká. Teď jsme ve fázi posuzování jednotlivých možností a hledání té nejvhodnější pro Notino. Situace se samozřejmě může postupně vyvíjet, ale v tuto chvíli žádné rozhodnutí nepadlo. Nejdůležitější je realizace naší vize a strategie, na tom máme ve vedení Notina stoprocentní shodu.
Vlastní prostředky vám na naplnění všech plánů nestačí?
Meziročně teď rosteme zhruba dvojnásobně oproti tomu, jak jsme rostli loni. Díky zaměření na některé vertikály, kategorie a trhy bychom ale mohli růst naboostovat ještě mnohem víc, klidně i anorganicky. Takový růst už ale nemusíme být schopni financovat pouze z vlastních zdrojů. Můžeme si půjčit víc od banky, ale hledáme i jiné možnosti.
Které by měly být levnější než třeba to bankovní financování?
Ano, mohou být.
Zmiňujete, že Notino letos roste dvojnásobně oproti tomu, co loni. Přináší tedy ovoce i transformace, kterou jste v minulém roce rozběhli?
Je to mix více věcí. Jednak transformace, jednak změna, kterou jsme zhruba před půl rokem udělali ve vedení, kdy dnes firmu řídíme jako tři co-CEO. Není to ale žádná radikální změna, všichni tři jsme v Notinu déle než pět let. Podobný model funguje i v dalších velkých firmách, například v Zalando. Chceme, aby zhruba 90 procent rozhodnutí mohl každý z nás dělat ve své oblasti samostatně, takže nevzniká bottleneck. To hodně věcí akcelerovalo.
Zároveň jsme se vrátili k tomu, co kdysi definovalo Notino, k naší původní DNA, kdy nabízíme bezkonkurenční zákaznický servis a férové ceny. Férové neznamená nejlevnější, ale takové, u kterých zákazník ví, že nakoupil dobře. Nemůžeme a nechceme spoléhat jen na akvizici nových zákazníků, i protože akviziční náklady na některých trzích za poslední tři roky stouply o 30 až 50 procent, což je šílené.
K tomu začínáme zásadně investovat do brandu. Abychom byli konzistentní na všech evropských trzích, spojili jsme se s agenturou Wieden+Kennedy, která pro Nike vymyslela Just Do It. Nová brandová platforma říká „calm down beauty“. Je o tom, že na Notinu najdeš, co hledáš, a nemusíš se ztrácet v nekonečném výběru. Pracujeme především se dvěma nákupními okamžiky: giftingem, kdy chci udělat radost někomu, a treat yourself, kdy chci udělat radost sobě.
Poslední rok je pro nás o návratu k tomu, co dělalo Notino Notinem. A teď se nám to vrací.
Když mluvíte o návratu, znamená to, že jste se od původní DNA v průběhu let odklonili?
Nemyslím si, to v nás je zakořeněné. Notino vzniklo díky důvěře zákazníků. Bez ní by nás tehdejší mnohem větší konkurence převálcovala. A bez masy spokojených zákazníků bychom nebyli první firma v Evropě, která si dojednala kontrakty přímo s kosmetickými značkami a beauty houses. Přeskočili jsme distributory, protože tyto značky vycítily, že u nás budou zákazníci spokojení, nepoškodí to jejich brand a získají přístup k datům o zákaznickém chování.
Posledních pět let ale bylo pro velké firmy včetně nás o vybírání jedné zatáčky za druhou. Covid, válka na Ukrajině, konflikt s Íránem, narušené dodavatelské řetězce, čínské marketplacy. Většina firem se soustředila na to, jak vybrat každou zatáčku, a trochu zapomněla na strategický směr, který ji tam dostal. Poslední rok je pro nás o návratu k tomu, co dělalo Notino Notinem. A teď se nám to vrací.
Posledních pět let jsme si mysleli, že v Česku už potenciál není, ale růst se nezastavuje.
Podívejme se tedy na jednotlivé faktory. Máte třeba v Česku ještě kde růst?
V Česku máme podíl na beauty trhu přes 40 procent a stále se zvyšuje. Posledních pět let jsme si mysleli, že tu už potenciál není, ale růst se nezastavuje. Přidáváme kategorie, brandy a služby, zlepšujeme servis a otevíráme se novým cílovým skupinám. Dřív bylo Notino pro všechny od 18 do 70 let. S novou brandovou strategií chceme s konkrétními cílovkami pracovat tam, kde jsou, v jazyce, kterému rozumějí. Díky tomu můžeme dál růst i na trzích, které jsme dřív považovali za saturované, protože oslovujeme zákazníky, kteří u nás předtím nenakupovali.
Které trhy teď rostou nejlépe?
Obrovský potenciál vidíme v Itálii, kde jsme zatím dvojka a věřím, že letos budeme jedničkou. Zajímavé je Rakousko, kde máme ve Vídni jednu z nejúspěšnějších prodejen. Hvězdičkami jsou Chorvatsko a Slovinsko, kde jsme také otevřeli vlajkovou prodejnu. Ve Švýcarsku jsme extrémně úspěšní a rozhlížíme se i dál na západ.
Jaký podíl vám aktuálně dělá náš region?
Žádná země nepředstavuje více než zhruba 15 procent celkového obratu. Největší je Polsko, pak je to relativně vyrovnané mezi Českem, Slovenskem, Rumunskem a Maďarskem. Mezi východ a západ máme tržby rozdělené zhruba 55 na 45, silnější jsme na východě. I proto, že na menších trzích se dá mnohem snáz vybudovat silná pozice.
Vždycky jsme o sobě říkali, že jsme králové menších zemí. Cíleně jsme si vybírali trhy, kde i firma z Česka s omezenými prostředky dokáže být silná – plně se lokalizovat a obsloužit zákazníky v jejich jazyce. To je pod radarem obřích nadnárodních marketplaců. A právě tohle puzzle mnoha malých zemí nám roste.
Jak se strategicky díváte na jednotlivé země a trhy?
Fungujeme s pravidlem, že na každém trhu chceme růst rychleji než e-commerce, ale obecně cílíme na mnohem rychlejší růst. Když se nám však zdá, že by investice do růstu na nějakém trhu nebyly efektivní, přesouváme investice na trhy, kde je dokážeme využít lépe.
Byly nějaké země, kde jste takovým způsobem ubrali?
Odešli jsme v historii jen ze dvou zemí, z Ameriky a z Ruska, u každé z jiného důvodu.
Myslel jsem spíš v rámci trhů, kde jste snižovali investice do růstu.
Například v Německu jsou extrémně „nevěrní“ zákazníci. Získat nového zákazníka je tam drahé a pravděpodobnost, že u nás nakoupí podruhé, je velmi nízká. Zákazníka naučíme nakupovat online, ale on to pak zopakuje při nákupu granulí pro psa na Amazonu, místo aby se vrátil k nám. V Německu proto chceme, aby náš tržní podíl ani obrat neklesaly a abychom rostli rychleji než trh, ale nejdeme tam po dvouciferném růstu.
Mobilní aplikace, kterou využívá 18 procent zákazníků, generuje 42 procent celkového obratu.
Jedním z vašich cílů je i zvyšovat retenci. Jak chcete zákazníky motivovat, aby nakupovali častěji nebo víc?
Ekonomika Notina stojí na dlouhodobé hodnotě zákazníka. Zákazníci jsou u nás relativně brzy profitabilní. Ne proto, že by šli za nejlepší cenou – takoví druhý nákup často udělají jinde –, ale protože jsou spokojení se servisem. V customer care máme přes 200 lidí pro všech 27 zemí a ročně vyřídí miliony hovorů a mailů. Zákazníci musí vědět, že se do Notina vždycky dovolají a že jim pomůžeme vyřešit jejich problém nebo reklamaci.
Hodně nám pomáhá i mobilní aplikace, kterou využívá zhruba 18 procent našich zákazníků, ale generují 42 procent celkového obratu Notina. Když jsi zákazníkovi v kapse a přijde mu notifikace, je to úplně jiný způsob nakupování, než když musí otevřít počítač a zadat Notino. A nově jsme spustili věrnostní program, i když jsme dlouho byli jejich odpůrci.
Jakým způsobem věrnostní program budujete?
Není založený na sbírání bodíků a jejich výměně za slevy. Zaměřuje se na konkrétní segment zákazníků, u kterého víme, že může mít největší přínos – pro málo věrné nebo naopak ultra věrné zákazníky body motivační být nemusí. Odměňujeme i požadované chování. Největším zdrojem bodů jsou recenze, v Polsku jsme za první měsíc nasbírali víc recenzí než předtím za celý rok. Ty pomáhají novým zákazníkům i AI asistentům, pro které je user generated content jedním z hlavních zdrojů doporučení. Dopad to má i na to, jak nám klesá podíl placené návštěvnosti.
Další oblastí je rozšiřování kategorií. Kam Notino směřuje?
Notino bylo, je a bude beauty destination. Nikdy nebudeme marketplace, vedle parfémů se neobjeví pneumatiky a doufám, že ani granule. Potřebujeme ale rozšiřovat hloubku i šířku portfolia. Před pár lety jsme přidali kategorie jako matka a dítě nebo nutrition, teď hodně šlapeme do luxury. Zalistovaly nás i značky, které nikdy nechtěly prodávat přes e-shop, a brzy přidáme další, na které máme v Evropě exkluzivitu. Jsme jedna z mála online firem na světě, se kterými se nikové brandy baví, protože jim dokážeme ukázat, že umíme jejich značku správně prezentovat a chránit.
Lidi se nás pořád ptají, jestli jsme voňavkáři, k čemuž vybízí i náš původní název.
Můžete prozradit nějaké nové kategorie? Před lety jste řešili například zdraví či léky.
Léky jsme po covidu měli, ale řekli jsme si, že kdo je chce prodávat online, měl by mít skutečnou expertizu a nést za tuto oblast plnou odpovědnost. Naši zákazníci nehledají jen rychlé doručení, ale i radu a jistotu, že nakupují správně, proto se soustředíme na kategorie, které známe nejlépe. Nutrition – nikoliv zdraví – je fajn, stejně jako cokoliv spojeného s wellbeingem. Jinak porosteme spíš směrem k luxusním brandům a lokálním portfoliím.
A jak si u vás stojí parfémy, na nichž jste vyrostli?
Lidi se nás pořád ptají, jestli jsme voňavkáři, k čemuž vybízí i náš původní název Parfums. Parfémy dnes ale dělají zhruba 40 procent. Chceme ale postupně posilovat i ostatní beauty kategorie, aby jejich podíl byl s parfémy vyrovnanější.
Když jsme u sortimentu, jak je pro vás strategicky důležitá vlastní značka?
Strategií Notina není být výrobcem, ale beauty destination. Díky desítkám milionů zákazníků a datům o jejich nákupním chování jsme ale vytvořili Notino Collection, která spojuje skvělou kvalitu, dobrou cenu a to, co víme, že zákazníci chtějí. Zjednodušujeme tím zákazníkům cestu ke kráse a pomáháme jim snadněji si vybrat.
Kolik vám privátky zhruba dělají?
Zatím jen velmi malou část obratu, ale naším cílem není prodávat hlavně vlastní privátky, Notino Collection je především nositelem naší značky. Nemusíte mít na výběr 10 tisíc rtěnek, řasenek a deodorantů, protože když si vezmete tyhle, je to cajk. Z pohledu tržeb to není nosná noha, ale naplnění brandové strategie.
Spousta e-commerce hráčů si prodejnu otevřela kvůli egu, offline retail ale stojí na jiných principech.
Zároveň stále otevíráte nové prodejny. Jak moc je pro vás důležitá fyzická přítomnost?
Prodejny jsou fyzickým vyjádřením Notina a významně posilují důvěryhodnost značky. Pobočka ve Vídni byla první roky velmi nákladná, až skoro iracionální, ale díky ní nás rakouský trh bral vážně: mají obchod ve Vídni, není to nějaký pofidérní e-shop. Jsou také místem každodenního kontaktu se zákazníky, kteří si tam můžou věci vyzkoušet. A fyzickou přítomnost vyžadují i luxusní značky, které chtějí mít kontrolu nad tím, jak je jejich značka prezentována.
Spousta e-commerce hráčů si prodejnu otevřela kvůli egu, offline retail ale stojí na jiných principech a výsledovka brzy přestane vycházet. Pak se začne šetřit na personálu, materiálech i prostoru a vznikne spirála, kdy je to horší a horší. U nás se to zlomilo, až když jsme si řekli, že prodejna musí být samostatnou beauty destination – krásná, velká, se skvělým personálem. Najednou se to otočilo a prodejny jsou dnes v černých číslech. Navíc pomáhají onlinu. Skoro 30 procent objednávek v Česku se vyzvedne na našich prodejnách, přitom je máme jen v Praze, Brně a Ostravě. A když někde prodejnu otevřeme, výrazně vzroste online návštěvnost v jejím okolí.
Kolik máte prodejen a kam se chystáte?
Máme aktuálně 29 prodejen. Novinkou bylo Slovinsko a teď bychom se rádi podívali i na větší trhy západní a jihozápadní Evropy.
Jedním z nejdůležitějších témat je pak umělá inteligence. Vnímáte, že ovlivňuje nákupy i ve vašem segmentu?
Beauty je specifické tím, že lidi často potřebují poradit. To, co jsme dřív dělali prostřednictvím personálu na prodejnách a obsahu na webu, dnes kvalitně dokážou i AI asistenti. Třeba v péči o pleť nebo dermokosmetice může člověk díky AI asistentovi zjistit, jaký produkt mu pomůže vyřešit konkrétní problém, i když původně vůbec neplánoval nakupovat.
Nevnímáme to ale jako revoluci, spíš jako evoluci. Za posledních deset let jsme zažili změny reklamních formátů, nástup influencerů i brutální proměnu sociálních sítí, AI je další trend, kterému se musíme přizpůsobit. AI asistenty bereme jako další zdroj návštěvnosti a transakcí. V Evropské unii v nich zatím nejde nakupovat přímo, takže chceme být připravení, až to půjde. Do té doby chceme být v každé zemi mezi třemi nejdoporučovanějšími e-shopy v kategorii beauty.
AI asistent vám pořád jen vybere zboží. Nedoručí vám ho a nezabalí. Rozhodovat tedy bude kvalita e-shopu.
A daří se to?
Ano, ve všech zemích, kde jsme. Měříme to třemi nástroji – jedním českým, jedním zahraničním a jedním vlastním.
Kam to může vést dlouhodobě? Někteří experti a nejen z e-commerce straší tím, že zákazníci už nebudou chodit na e-shopy a nakupovat za nás budou agenti.
AI asistent vám pořád jen vybere zboží. Nedoručí vám ho a nezabalí. Rozhodovat tedy bude kvalita e-shopu. Pokud nebudete budovat kvalitní obsah a uživatelské recenze, nebudete se v doporučeních AI asistentů objevovat. A pokud AI asistent několikrát doporučí e-shop, který zboží doručí pozdě či špatně, může ho přestat doporučovat, protože by u uživatele ztrácel důvěryhodnost. E-shopy by tedy měly dělat dál to, co dělají, a zároveň zajistit, aby jejich obsah byl dobře dostupný a srozumitelný i pro AI nástroje.
Efektivita tvorby obsahu se zvýšila asi o 35 procent, na stejný objem bychom potřebovali minimálně 65 lidí navíc.
Vraťme se k AI z vnitřního pohledu. Už jste říkal, že na call centru máte přes 200 lidí. Jsem překvapený, že nesázíte víc na AI, právě v této oblasti to e-shopy obvykle pushují nejdřív.
Zeptejte se ale kohokoliv, kdo někam volal a měl na druhé straně automat. Neznám jediného člověka, který by to měl rád. Součástí DNA Notina je být zákazníkům k dispozici, když nás potřebují.
Práci si ale díky AI zjednodušujeme. Přes 45 procent hovorů dnes automaticky odbaví voice bot. Nejvíc lidí volá kvůli stavu objednávky, takže bot řekne: „Dobrý den, jestli voláte kvůli své objednávce, odeslali jsme ji na výdejnu.“ Pětačtyřiceti procentům lidí to stačí. Zákazník se ale může kdykoliv nechat přepojit na operátora. Živí lidé nám také pomáhají rychle odhalit problémy, například když stávkují dopravci ve Francii. Často se to dozvíme právě od prvního zákazníka, který nám zavolá. Kdyby to zvedl automat, nedozvěděli bychom se to.
Co pak další oblasti uvnitř firmy?
AI nám funguje jen při soustavném experimentování. Výborně nám funguje automatizace tvorby produktového obsahu. Když jsme ale na začátku řekli, že budeme generovat texty a překlady, výsledky byly stokrát horší než od lidí. A samotní lidi byli naštvaní, protože opravovat hnusný text je horší, než si ho napsat sám. Dnes máme soustavu agentů se stabilními verzemi modelů, víme, ze kterých zdrojových jazyků se překládá nejlépe, a funguje to velmi dobře. Efektivita tvorby obsahu se zvýšila asi o 35 procent, na stejný objem bychom potřebovali minimálně 65 lidí navíc. Náklady na překlady klesly asi o 50 procent a na SEO nám to šetří také 50 procent.
Nahrazuje u vás AI zaměstnance?
Díváme se na to tak, že AI by neměla nahrazovat lidi, ale měla by nám umožnit dělat nové a lepší věci s větší přidanou hodnotou. Uvedu příklad. Díky věrnostnímu programu nám přibývá recenzí včetně fotek, které AI automaticky schvaluje. Zákazníci také často píšou do objednávek poznámky typu: „Je to dáreček, ať to dorazí zítra.“ Neuvědomují si ale, že tím mohou objednávku zdržet, protože tyto poznámky musí někdo přečíst. AI dnes vyhodnotí 50 procent těchto poznámek a objednávky rovnou předá k vyřízení do skladu. Nejdůležitější pro nás ale bude vytvořit spolehlivé a bezpečné prostředí, ve kterém mají lidé k dispozici nástroje a data, aby mohli sami přicházet s novými řešeními.
Závěrem bych se chtěl zeptat, jak se vám daří na pozici co-CEO?
Dobře, stejně jako mým dvěma kolegům Bartoszi Kliśovi a Jakubovi Šedému. Té příležitosti si strašně vážíme. Jsme tři rovnocenné pilíře byznysu a každý má konečnou odpovědnost za svou oblast. Dřív jsem jako člen boardu strategii spoluurčoval, dnes je naše a jsme zodpovědní za její naplnění. A přestože má každý z nás na starosti jinou oblast, fungujeme jako jeden tým.
Jak teď vypadá vaše řízení? Máte vůbec board?
Board v původní podobě už nemáme. Nejvyšší vedení dnes tvoříme my tři co-CEO, přičemž každý z nás odpovídá za jednu ze tří hlavních oblastí – Growth, Customer a Operations. Zároveň jsme vytvořili novou úroveň vedení v podobě viceprezidentů. To je pro nás poměrně zásadní změna. S velikostí, do které Notino vyrostlo, už nedává smysl, aby se všechna důležitá rozhodnutí koncentrovala u několika lidí. Viceprezidenti proto přebírají odpovědnost za klíčové oblasti firmy, jako jsou finance, logistika, HR, digitální produkty, zákaznická zkušenost nebo produktové portfolio. Nejde ale jen o nové tituly. Mají vlastní rozhodovací pravomoci, určují priority a odpovídají za výsledky svých týmů.
Naším cílem je, aby se rozhodnutí dělala co nejblíž místu, kde vznikají, a nemuselo se na všechno čekat na nás tři. To je důležité nejen pro rychlost a efektivitu firmy, ale i pro další inovace a využívání AI. Pokud chceme, aby lidé mohli experimentovat a přicházet s novými řešeními, musí mít jasnou odpovědnost, potřebné pravomoci a vědět, v jakých hranicích se mohou pohybovat.