Podniká od 17 let, teď zakladatel miliardového Notina vystoupil ze stínu. A jde do realit
V mládí prodával mobily, poté založil kosmetické impérium Notino. Teď se Michal Zámec rozhodl, že se bude věnovat nájemnímu bydlení.
Pravidelně se objevuje v žebříčcích nejmajetnějších Čechů, v posledních letech však o sobě nedával příliš vědět a médií se stranil. Michal Zámec, zakladatel jednoho z největších tuzemských e-shopů Notino, je poměrně tajemný podnikatel – a vlastně ani není zcela jasné, zda firmu vůbec vlastní. On sám říká, že ne, protože prý kosmetické impérium vložil do nadace, kterou spravuje rakouský právník Gerd Hermann Jelenik. Stále však zůstává členem jeho dozorčí rady. Buď jak buď, teď ukázal, jakým dalším projektům se věnuje. A rozhodl se na český developerský trh poslat nového hráče.
Společnost Urbaneo aktuálně připravuje několik developerských projektů v Praze a Brně. Například v Karlíně dokončuje projekt s názvem Sovova 3, jenž kombinuje historickou architekturu s novodobými prvky – a nabídne byty od garsonky až po čtyřpokojové jednotky. „Zrekonstruovali jsme prvorepublikovou budovu a přetvořili ji v moderní rezidenční dům, ve kterém je pouze 15 bytů. Díky tomu poskytne nájemníkům dostatek soukromí,“ říká Zámec. Projekt se nachází jen pár kroků od Fora Karlín a první nájemníci se budou moci nastěhovat od 1. října letošního roku.
Urbaneo spadá pod společnost Congruent Services, jejímž nepřímým skutečným majitelem je opět Jelenik. Kromě karlínské nemovitosti připravuje bydlení i v Rezidenci Cyril na brněnském Králově Poli, kde vznikne 25 bytů. Dalších šest jednotek nabízí v nedaleké Rezidenci Devadesátka. V červenci také developer zahájil výstavbu v pražských Holešovicích, kde v rámci projektu Dělnická 11 vyroste polyfunkční dům se 60 byty, podzemním parkováním a obchodním patrem.
Za Urbaneem stojí kromě Zámce ještě Jan Zeman ze společnosti Redma Europe, která developerům nabízí mentoring, konzultace nebo digitální marketing. Podle něj je jednou z hlavních přidaných hodnot karlínského projektu jeho flexibilita. Klient se totiž může mezi nabízenými byty libovolně stěhovat, když jsou volné – podle životní situace. Navíc je každá jednotka plně vybavená. „Málokdo si uvědomuje, kolik času berou podobné starosti, zvlášť v dnešní době, kdy běžná elektronika vydrží jen pár let. Veškeré opravy a nákupy v rámci vybavení bytu jdou za námi,“ říká. Developer si nechává pod vlastní kontrolou i správu objektů.
Urbaneo se ovšem nehodlá věnovat pouze rezidenčním projektům. Do budoucna plánuje rozšíření i do dalších segmentů. V centru hlavního města se chystá příští rok otevřít butikový hotel s 81 pokoji a restaurací, v Praze 3 pak o rok později wellness centrum. „Prostě nás baví stavět hezké a udržitelné budovy, které mají přesah,“ doplňuje Zeman s tím, že Urbaneo hodlá prozatím zůstat jen v Praze a Brně.
Dnes dvaačtyřicetiletý Zámec se, jak už bylo naznačeno, developmentu původně vůbec nevěnoval. Podnikat začal ve svých sedmnácti letech, kdy prodával mobilní telefony. E-shop Notino, tehdy ještě pod názvem Parfums, pak rozjel o tři roky později, konkrétně v roce 2004. Obrat společnosti, která dnes působí na 27 evropských trzích, činil v posledním fiskálním období přibližně 33 miliard korun. Letos ovšem propustila zhruba 300 lidí, prý kvůli reorganizaci, která ji má zjednodušit.
Notinu také patří 60procetní podíly v erotickém e-shopu Flagranti nebo dodavateli hotelové kosmetiky Alda. Loni pak oznámilo, že investovalo desítky milionů korun do startupu Talentpilot stojícím za platformou pro tvorbu lepšího pracovního prostředí. Dříve naopak společnost i ostatní akcionáři prodali svoje podíly v logistické skupině Packeta, matce Zásilkovny. Notino v ní drželo téměř 21 procent a na prodeji podle odhadu vydělalo kolem 1,5 miliardy korun.