Jeden šéf odchází, nahrazuje ho trojice nových. Český e-shop přitom loni poprvé překonal obrat 40 miliard
Notino loni prošlo transformací, kvůli čemuž klesla rychlost jeho růstu. Nyní ukázalo hospodářské výsledky a představuje změny v nejvyšším vedení.
Minulý rok se v Notinu nesl ve znamení velkých interních změn, které zahrnovaly i propuštění několika stovek zaměstnanců. Největšímu online prodejci produktů pro krásu a zdraví v Evropě kvůli tomu v loňském fiskálním roce částečně klesla i rychlost růstu. Ta meziročně dosáhla 11,5 procenta a obrat firmy vystoupal na celkových 1,76 miliardy eur, v aktuálním přepočtu 42,6 miliardy korun.
V rámci loňské transformace, která zahrnovala propuštění asi tří stovek ze dvou tisíc zaměstnanců, se Notino pod vedením ředitele Zbyňka Kociána zaměřilo na těžkopádnost procesů, řízení i rozhodování včetně pomalého doručování výsledků. „Děláme pořádek, ke kterému jsme se dlouho nedostali,“ komentoval před rokem létě Kocián v otevřeném rozhovoru pro CzechCrunch.
Podle výsledků, které Notino nyní poskytlo redakci CzechCrunche, dosáhlo v posledním fiskálním roce od května 2025 do dubna 2026 zmíněného obratu 1,76 miliardy eur (42,6 miliardy korun) a meziročně vzrostlo o 11,5 procenta. Největším trhem přitom zůstává Polsko s podílem nad 15 procent na celkovém obratu, následuje Česko s podílem 12 procent, Itálie a Rumunsko.
I samotné Notino ale přiznává, že navzdory dvojcifernému růstu byl pro něj závěr kalendářního roku 2025 náročnější. V období Black Friday a vánočních nákupů vykázalo meziroční růst jen v jednotkách procent. Obrat přišel až v prvních měsících roku 2026, kdy se tempo růstu zvýšilo na 27 procent.
„Transformace nebyla jednoduchá a krátkodobě se promítla i do našeho tempa růstu,“ popisuje Jakub Šedý, jeden ze tří ředitelů Notina. Podle něj si firma udržela silnou finanční kondici, díky které může pokračovat v investicích do dalšího rozvoje. „V prvních měsících roku 2026 se navíc ukázalo, že změny byly správným krokem. Dnes máme efektivnější organizaci, která nám dává pevný základ pro další růst,“ komentuje Šedý.
Kocián se již na růstu firmy dále přímo nepodílí. Po necelých šesti letech se stáhl z pozice CEO, na níž jej vystřídala hned trojice dřívějších vysoce postavených manažerů. „Nejde o žádný experiment s externími manažery. Všichni tři mají v nejvyšším vedení Notina dlouholeté zkušenosti, firmu roky spoluvytvářeli bok po boku a znají ji do detailu. Každý z ředitelů vede svou doménu, ve které patří ke špičce na trhu, o strategickém směřování celého Notina ale rozhodují společně,“ uvedla na dotaz CzechCrunche firma.
Kocián v Notinu působil od roku 2015, nejdřív jako finanční a poté komerční ředitel, od října 2019 převzal řízení celé firmy po jejím zakladateli a majiteli Michalu Zámcovi (ten loni oznámil, že se bude věnovat developmentu a nájemnímu bydlení). Kocián se má zaměřit na širší budování projektů kolem Notina, tedy vyhledávání investičních a akvizičních příležitostí. Skupina totiž historicky byla a pořád také je rozkročena: například držela podíl v logistické Zásilkovně, investovala do HR startupu Talentpilot, nedávno naopak prodala erotický e-shop Flagranti konkurenčnímu Růžovému slonovi.
Trojice šéfů (co-CEO) Notina
Lukáš Havlásek má na starosti značku, digitální kanály, zákaznickou zkušenost a technologické zázemí.
- V posledních pěti letech stojí za vývojem e-shopu Notina, který dnes obsluhuje 30 milionů zákazníků ve 27 zemích.
- Pod jeho vedením odstartovala mobilní aplikace, jež se dnes podílí na 40 procentech obratu firmy, a vznikl věrnostní program Notino Club.
- V posledním roce se zaměřuje také na značku Notina a její směřování.
Bartosz Kliś vede komerční oddělení, digitální reklamu a média, síť kamenných poboček a nově také celou síť partnerských salonů Notino Partner.
- Jako komerční ředitel rozvíjí sortiment a spolupráci s velkými světovými značkami.
- Pod jeho vedením navázalo Notino řadu exkluzivních partnerství s luxusními brandy a výrazně rozšířilo síť kamenných prodejen, které dnes provozuje už v 8 evropských zemích.
Jakub Šedý jako dosavadní finanční ředitel rozšiřuje působnost o lidské zdroje, logistiku a strategii.
- Vybudoval finanční organizaci, zajistil dlouhodobé financování od největších českých i mezinárodních bank a dohlížel na kapitálovou stabilitu během let rychlého růstu.
- V posledním roce navíc pod jeho vedením došlo na propojení finančního a právního týmu, které posílilo firemní governance a připravenost na další fázi.
Větší personální změny v Notinu proběhly také na nižších manažerských úrovních. Do čela nově vytvořeného oddělení Customer, nastoupil Matěj Kapošváry, dlouholetý ředitel společnosti Shopsys stojící za vývojem e-shopových platforem. „Zaměříme se na to, aby se zákazníci do Notina vraceli i proto, že jim rozumíme, usnadňujeme jim výběr a přinášíme jim dlouhodobě férovou hodnotu,“ komentuje Kapošváry.
Další posilou je také Jan Hanuš, jenž historicky řídil firmy pro Petra Kellnera, před prodejem čistil skupinu Mall Group a stál i v čele dnes již zkrachovalého topenářského startupu Woltair. S Notinem Hanuš externě spolupracoval poslední rok a půl, teď nastupuje do interního týmu. „Jdeme vyvíjet nový způsob, jak mohou velké a rychle rostoucí firmy zapojit moderní technologie přímo do svého fungování,“ popsal na LinkedInu s tím, že Notino přes svoji sesterskou firmu zároveň investovalo do platformy Clync, za níž stojí právě Hanuš.
Vedle transformace pokračovalo Notino v investicích do zákaznické zkušenosti, mimo jiné do zjednodušování nákupního procesu, personalizace zákaznického prostředí a spuštění nového věrnostního programu. Klíčovou roli v této strategii hraje také mobilní aplikace, přes kterou už vzniká 40 procent všech objednávek.
Notino pokračovalo v rozvoji svého omnichannel modelu, který propojuje online nákup, kamenné prodejny i beauty služby. Retailovou síť dále rozšiřovalo, mimo jiné otevřelo svou vůbec první kamennou prodejnu v Chorvatsku a celkem provozuje 27 prodejen v osmi evropských zemích. Letos na podzim přitom otevře také svou první prodejnu ve slovinské Lublani.