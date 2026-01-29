Brněnské Kiwi.com opět propouští. Po odchodu třetiny lidí chce zakladatel Oliver Dlouhý pružnější firmu
Po velkém propouštění v lednu 2024 sahá vyhledávač letenek k další vlně redukce zaměstnanců. Cílem jsou rychlejší inovace a návrat k zisku.
Když před dvěma lety propouštěl pětinu zaměstnanců, mluvil Oliver Dlouhý o nejtěžším momentu své kariéry. Teď zakladatel Kiwi.com sáhl po dalším podobném kroku. Brněnská společnost, která pomáhá cestujícím po celém světě vyhledávat lepší trasy i ceny, oznámila další vlnu propouštění. „Naším cílem je vytvořit pružnější organizaci, která bude schopna se rychleji rozhodovat a efektivněji inovovat,“ uvedla společnost ve svém oznámení.
Aktuální vlna změn zahrnuje zeštíhlení týmů napříč všemi trhy, kde brněnský technologický lídr působí. Podle oficiálního prohlášení firmy je tento krok nezbytný k tomu, aby Kiwi.com dokázalo pružně reagovat na vysoce konkurenční trh a udržet si pozici inovátora. Společnost plánuje zjednodušit své fungování a více využívat moderní technologie, zejména umělou inteligenci, která má zajistit špičkové služby při nižších nákladech na klientskou podporu a provoz.
„Pružnější struktura zjednoduší naše fungování, umožní rychlejší rozhodování a ještě urychlí zavádění inovací,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí Daniela Chovancová, podle které má Kiwi.com růstové vyhlídky. „Úpravy organizační struktury jí zajistí, že zůstane flexibilní a optimálně nastavená pro využití mnoha příležitostí, které ji čekají,“ doplnila.
250 ze 700 zaměstnanců
Podle vyjádření Chovancové má Kiwi.com momentálně kolem 700 zaměstnanců, přesné číslo aktuálně propuštěných ale nemůže komentovat, než budou ukončené konzultace s dotčenými lidmi. „Bude to okolo 250 v několika zemích,“ upřesnila.
Rozhodnutí o další redukci stavů přichází v době, kdy se hospodaření firmy opět ocitlo v červených číslech. Podle finančních výsledků za rok 2024, které firma zveřejnila loni v srpnu, se Kiwi.com propadlo do ztráty 9,4 milionu eur (v aktuálním přepočtu zhruba 228 milionů korun). Rok předtím přitom vykázalo mírný zisk 1,1 milionu eur (27 milionů korun) a zdálo se, že se z nejhoršího období po pandemii, která ochromila celý letecký a cestovní průmysl, dostala.
Finanční tlak podtrhuje i pokles tržeb, které se v roce 2024 propadly z 293 milionů eur (7,1 miliardy korun) na 241 milionů eur (5,9 miliardy korun). Přestože objem prodaných letenek neklesá, Kiwi.com dlouhodobě bojuje s nízkými maržemi a vysokými provozními náklady. Celková kumulovaná ztráta společnosti od začátku pandemické krize v roce 2020 již překročila hranici 2,2 miliardy korun, což akcionáře v čele s fondem General Atlantic nutí k dalšímu utahování opasků.
Na dotaz, jakých výsledků dosáhlo Kiwi.com v loňském roce, firma konkrétní čísla nesdělila. „Výkonnost Kiwi.com splnila loni očekávání managementu, a firma tak dosáhla svého strategického cíle zlepšit zákaznickou zkušenost,“ reaguje Chovancová s tím, že auditovaná finanční zpráva a účetní závěrka budou zveřejněny v obchodním rejstříku od dubna 2026.
Kiwi.com však má být na růstové trajektorii s tím, že ústřední strategie firmy se nemění. „Chceme zákazníkům stále nabízet nejlepší hodnotu a služby, které jim díky inovativním produktům a službám, jako je Kiwi.com Guarantee, zajistí během cestování klid a pohodu,“ doplňuje Chovancová.
Není to poprvé, co brněnská centrála prochází takovými změnami. Naposledy v lednu 2024 muselo firmu opustit zhruba osmnáct procent všech zaměstnanců, což představovalo přes 200 lidí. Tehdy Oliver Dlouhý argumentoval transformací z „divokého“ startupu na efektivně řízenou korporaci zaměřenou na zákaznickou zkušenost. Aktuální kroky naznačují, že tato transformace stále není u konce a firma se snaží najít udržitelný model, který by ji vyvedl z chronické ztrátovosti.
Nadějí pro budoucnost Kiwi.com mělo být loňské uzavření „míru“ s leteckou společností Ryanair. Po letech právních bitev se Kiwi stalo autorizovaným prodejcem, což mělo dramaticky snížit náklady na řešení klientských sporů a reklamací. Podobné dohody s dopravci jako EuroWings měly stabilizovat byznys postavený na unikátním propojování nespolupracujících aerolinek.
Ve vlastnické struktuře se nic nemění. Majoritu stále drží americký fond General Atlantic, přičemž zakladatelé Oliver Dlouhý a Jozef Képesi ovládají dohromady necelou třetinu firmy.