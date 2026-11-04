Brno čeká velká proměna. U budoucího nádraží vznikne čtvrť pro 15 tisíc lidí, zapojí se také J&T
Zanedbané průmyslové plochy postupně vystřídá městská zástavba. Území má propojit historické centrum s budoucím nádražím i nábřežím Svratky.
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Dlouho opomíjené území jižně od historického centra Brna čeká zásadní proměna. Na ploše 140 hektarů v sousedství budoucího hlavního nádraží a nábřeží řeky Svratky postupně v příštích desetiletích vznikne nová městská čtvrť Trnitá, která má nabídnout domov až 15 tisícům obyvatel. Svou rozlohou překonává i další známá středoevropská rozvojová území, například pražské Bubny-Zátory, okolí vídeňského hlavního nádraží nebo bratislavské Nové Lido.
Jedním z prvních rozsáhlých rezidenčních projektů v brněnské čtvrti bude projekt Bloq, který nabídne tři městské bloky a dva tisíce bytů. Developerská společnost J&T Real Estate do něj plánuje investovat přibližně 15 miliard korun. Celkem 28 domů vyroste na pozemku mezi ulicemi Opuštěná a Trnitá, v těsné blízkosti plánovaného padesát metrů širokého bulváru, který letos v září získal oficiální název Evropská třída.
Výstavba bude probíhat po etapách. První z nich zahrnuje čtyři domy a stavební práce mají začít v první polovině příštího roku. Aby soubor nepůsobil jednotvárně, zapojilo se do návrhu úvodního bloku několik architektonických kanceláří – brněnské ateliéry RAW, Jura et Consortes a Burian-Křivinka i pražské studio Unit architekti.
„Rozvoj jižního centra představuje pro Brno příležitost, kterou lze svým významem přirovnat k bourání městských hradeb v 19. století, kdy se město otevřelo dalšímu rozvoji. Dnes má možnost podobným způsobem rozšířit své centrum směrem na jih,“ říká Jan Kočí, vedoucí brněnské pobočky J&T Real Estate. Dodává, že projekt nabídne jak kompaktnější, tak prostornější byty, přičemž vnitrobloky poslouží jako klidné zelené zóny určené k odpočinku.
Území známé jako nová čtvrť Trnitá dnes z velké části tvoří prázdné industriální plochy, které se však postupně proměňují v plnohodnotné pokračování centra města. O tom, jak se prostor mezi současným a budoucím nádražím mění v živou lokalitu, kterou protne bulvár o šířce pražského Václavského náměstí, si můžete přečíst v našem nejnovějším vydání developerského průvodce.