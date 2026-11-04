Nové brněnské nádraží se zpozdí, jeho okolí se ale dramaticky mění už teď. A láká i pražské developery
Průvodce po developerských projektech v části Brna známé jako Trnitá ukazuje, jak se i tato dříve přehlížená část rychle rozvíjí a láká investory.
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Brno prochází nejdramatičtější proměnou ve své novodobé historii. Ano, nekonečná debata o přestavbě hlavního nádraží sice konečně získala jasnější kontury a stanice se posune blíž k řece do místa dnešního dolního nádraží, se stavbou se ale nejspíš nezačne dřív než kolem roku 2030. Jenže město mění tvář i jinde: na výstavišti vyrostla nová multifunkční hala pro třináct tisíc diváků, poblíž centra roste nový koncertní sál a do pohybu se dávají i věci kolem fotbalového stadionu Za Lužánkami. A ta největší proměna? Ta se děje v centru a především na jeho jižním okraji.
Prostor mezi stávajícím a novým nádražím se postupně mění v živou městskou čtvrť, která by výhledově měla pojmout až patnáct tisíc lidí. Protne ji nový bulvár rozměrů pražského Václavského náměstí. Území známé jako čtvrť Trnitá je dnes tvořené z velké části prázdnými industriálními plochami, ale už se brutálně mění a měnit bude – právě sem míří hned několik velkých developerů.
Po pražských čtvrtích Karlíně, Bubnech, Libni, Žižkovu a Michli či středočeském Kladnu proto developerský průvodce CzechCrunche míří právě sem, do centra Brna. Vybrali jsme sedm projektů, které ukazují, jaký má lokalita potenciál. A že přitahuje pozornost nejen lokálních hráčů, ale i největších developerů z Prahy.
Kde a co se staví v centru Brna?
Na Promenádě
V brněnské čtvrti Trnitá vyrůstá rezidenční projekt Na Promenádě developerské společnosti C&S Developia, která v Praze staví Michelské údolí a HOYT Zenklova. Z celkových 125 bytů se už prodala více než polovina. V aktuální nabídce převažují prostornější byty vhodné pro rodiny. K dispozici jsou také dva penthousy s rozlehlými terasami a panoramatickými výhledy na Brno. Jeden stojí přes 25 milionů korun, druhý přes 32 milionů. Nabídku doplňují plně vybavené ateliéry o výměře od 19 m² s cenami od 4,6 milionu korun. V přízemí komplexu jsou čtyři komerční jednotky se samostatnými vstupy a výlohami o celkové ploše 766 m².
Nová Zbrojovka
Z chátrajícího továrního areálu v Židenicích na severovýchodním okraji brněnského středu vzniká pod taktovkou CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka čtvrť pro deset tisíc lidí a jde nejspíš o největší projekt svého druhu v novodobé historii Brna. Aktuálně se staví klíčové objekty, na podzim se chystá předprodej další etapy se 160 byty a první obyvatelé se mají stěhovat na přelomu let 2026 a 2027.
Bloq
Na pozemku jižního centra mezi starým a novým nádražím chystá svůj projekt Bloq také skupina J&T, celkem půjde až o 1 700 bytů. Lemovat ho bude ústřední bulvár s tramvají, který spojí historické centrum s novým nádražím. Investice se blíží jedenácti miliardám, první etapa tří městských bloků už má pravomocné územní rozhodnutí a stavět se začne v příštím roce.
Brno Jedna
Už i Pražská správa nemovitostí, která má hlavní město přímo ve jménu, vstoupila na brněnský trh, a to projektem Brno Jedna. Na někdejším brownfieldu chystá novou čtvrť pro bydlení i kanceláře a je zářným příkladem toho, jak pražští developeři míří za objemy a maržemi stále častěji právě do Brna. Kolaudace proběhne závěrem roku 2027 a roste tam bezmála 200 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk.
Dornych a Nová Amerika
Na místě socialistické „krabice“ bývalého Prioru u nádraží staví developerská skupina Crestyl multifunkční areál Dornych za sedm miliard korun: šest budov kolem částečně zastřešeného veřejného prostoru s nájemními byty, kancelářemi, obchody i ordinacemi, otevření je naplánováné v roce 2027. Nedaleko něj v lokalitě Nové Sady navazuje rezidenční Nová Amerika s 243 byty v newyorském stylu za více než dvě miliardy, včetně penthousů s výhledem na Petrov.
Byty Křenová
V širším centru města na ulici Křenová roste výškový dům s ostrou siluetou kolem 60 metrů, který mění panorama města a autoři ho přirovnávají k londýnskému skleněnému mrakodrapu The Shard. Navazuje na první etapu dokončenou v roce 2019. Ceny bytů se pohybují od šesti do 18 milionů korun a pár volných ještě zbývá.
Rezidence Veveří
Na nároží ulic Veveří a Pekárenská staví společnost Veveří Centre komplex podle návrhu Evy Jiřičné: 390 bytů, vysokoškolské koleje se 120 lůžky a nákupní centrum o 10 tisících m², dokončení je plánované do roku 2029. Dominantou zůstane přes sto let starý chráněný platan, podle něhož ponese jméno i obchodní centrum. Stejný developer chystá i nedaleký projekt Burešova.