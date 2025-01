Jak prodloužit a zkvalitnit lidský život? Do nápadu šéfa Spotify investoři vložili miliardy

Uložit 0

Můžete se dát na cestu Bryana Johnsona a polykat desítky prášků denně, večeřet v poledne, trávit čas v samotě a podstupovat zajímavé experimenty, abyste vyzráli na stáří a byli na světě déle. To ale není vize, kterou si dlouhé roky potají formuloval šéf Spotify Daniel Ek. I on bere zdraví naprosto vážně a chce lidem nabízet metody, jak si ho zkvalitnit a teoreticky si prodloužit život. Jenže na to jde jinak – a protože teď na svůj plán dostal další miliardy korun, zjevně tomu věří i investoři.

Přes sto tisíc lidí čeká v pořadníku na to, až si budou moct vlézt do speciální komory a nechat na sebe z každé strany mířit senzory, které mají mapovat desítky milionů datových bodů o kůži, srdci, cévách, dýchání nebo zánětech. Chtějí totiž okusit potenciálně převratnou technologii, kterou už několik let spoluvyvíjí hlava hudební streamovací služby Spotify.

Nejprve ji držel v tajnosti, před dvěma lety ale na svůj startup Neko Health od investorů získal skoro 1,5 miliardy korun – a začalo o něm být slyšet. Daniel Ek se se svým projektem zaměřuje na prevenci, respektive včasnou detekci menších zdravotních problémů, ze kterých se ale při zanedbání péče mohou vyklubat vážné komplikace.

Považuje to za klíčovou misi na své byznysové dráze. Zatímco se Spotify změnil to, jak lidé poslouchají hudbu, s Neko Health chce změnit to, jak přistupují ke zdraví. Chce je naučit, že už nutně nemusí stačit chodit na běžné preventivní prohlídky, ale že se může vyplatit se o zdraví starat i jinak, moderně a velmi prozákaznicky orientovaně.

Ek chce společně se svým parťákem Hjalmarem Nilsonnem cílit i na problém, kdy dnešní systém primární zdravotní péče neposkytuje lékařům potřebný čas a potřebné zdroje k tomu, aby se na preventivní péči mohli zaměřovat. Na druhou stranu bývá v řadě zemí prakticky „zdarma“, zatímco Neko Health si za vyšetření účtuje okolo deseti tisíc korun.

„Velká část dnešního systému zdravotní péče byla navržena před více než padesáti lety. Současně se zdravotnictví dlouhodobě vyznačuje neudržitelným trendem nákladů a silně zatíženou lékařskou profesí. Není zvláštní, že od roku 1965 každý rok kontrolujeme svá auta, ale jakmile jde o zdraví, tak čekáme, až se nám tělo rozpadne, než s tím něco uděláme?“ ptá se Ek.

Foto: Neko Health Hjalmar Nilsonn a Daniel Ek

Zmíněná suma ale má být v očích zakladatelů pořád přijatelná s ohledem na to, čemu se pacienti mohou do budoucna vyvarovat. A aby svou technologii rozšířili dále do světa, získali teď na další vývoj a rozvoj 260 milionů dolarů, tedy přes šest miliard korun, což je dosud největší investice, kterou za šest let fungování startup nabral. Nové investiční kolo vedla skupina Lightspeed Venture Partners.

Důležitá pro něj bude expanze do Spojených států, které by se měly stát v pořadí třetí zemí po Anglii a domovském Švédsku, kde by minimálně jedna ordinace fungovala. Peníze ale poslouží i na nákup nových čipů a senzorů pro zpřesňování měřených údajů. A velmi pravděpodobně za ně budou moci koupit i menší specializované startupy.

Služby od Neko Health by se daly vnímat i jako prostředky k zajištění dlouhověkosti, která v posledních letech hýbe světem. Hlavně vlivem bohatého podnikatele Bryana Johnsona, který utrácí miliony dolarů za to, aby si prodloužil život a stal se ukázkovým příkladem, že to je možné.

„Myslíme si, že je možné prodloužit délku života lidí, pokud budeme postupovat preventivně. Ale důležitější než zaměření na délku života je pro mě prodloužení délky zdraví,“ řekl Daniel Ek v rozhovoru pro The Times a svým způsobem tak trochu zpochybnil všemožné kroky, které lidé dělají, aby žili dlouho.

Představa je to nepochybně zajímavá – i CzechCrunch ji bude řešit na svém nadcházejícím festivalu –, ale zatím neslibuje záruky, že po celou dobu svých životů budou lidé zdraví natolik, aby optimálně fungovali. „Opakem je situace, kdy sedím a možná žiji o dvacet let déle, ale toto období je hrozné a stejně během něj nemůžu moc dělat,“ dodává Ek.

Jeho startup, který rozvíjí, zatímco šéfuje největší hudební streamovací službě světa, tak chce jít spíše neinvazivní cestou pravidelných moderních prevencí, jež mohou lidem ukázat kroky, co dělat, aby jejich život byl co nejkvalitnější. Kdy tato „laboratoř“ dorazí i do Česka, je ve hvězdách, na pořadník ke kontrole se ale může zapsat kdokoliv přímo na stránkách Neko Health.