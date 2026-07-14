Brzy už doma uklízet nebudete. Přijíždí robůtek, který to udělá sám a ještě si ho zamilují děti
Isaac 1 je domácí robot, který zprocesuje nepořádek, složí prádlo a dokonce ustele postel. Po bytě se navíc umí pohybovat zcela samostatně.
Skládání, stlaní nebo uklízení asi nepatří mezi činnosti, které byste ve své domácnosti s nadšením dělali. Proto vznikl domácí robot se jménem Isaac 1, který má právě tyto povinnosti schopně převzít. Většinu věcí zvládne zcela sám, ale v případě potřeby si dokonce umí přivolat i lidskou pomoc. Akorát se budete muset rozhodnout, jestli chcete jeho, nebo ojeté auto.
Isaac 1 z dílen amerického startupu Weave Robotics má zvládat řadu běžných domácích prací. Umí skládat oblečení, rovnat polštáře, třídit rozházené hračky, ukládat je na jejich místo nebo stlát postele. Výrobce ho popisuje jako chytrého domácího pomocníka, který by měl fungovat s minimálními zásahy majitele a pohybovat se mezi jednotlivými místnostmi úplně samostatně.
K orientaci v prostoru využívá několik kamer a systémy založené na AI. Díky nim rozpoznává jednotlivé předměty, vyhodnocuje uspořádání místnosti a snaží se určit, kam by odložené věci měly patřit. K manipulaci pak slouží dvojice robotických ramen, která si poradí s oblečením, lůžkovinami i dalšími běžnými předměty v domácnosti.
Oproti předchozímu modelu s názvem Isaac 0, se kterým ve Weave Robotics přišli v únoru, jde o značný posun. Ten byl určený pouze ke skládání prádla a zůstával stát na jednom místě před stolem, kde mu člověk musel oblečení připravit. Isaac 1 je naopak vybavený motorovou základnou s koly, takže se dokáže pohybovat po bytě a plnit úkoly na různých místech.
Robot navíc umí měnit svou výšku podle toho, co právě potřebuje udělat. Teleskopické tělo se vysune z přibližně 90 centimetrů až na 175 centimetrů, díky čemuž dosáhne na postel, police, nábytek nebo koš na prádlo. Když zrovna nepracuje, může se naopak zmenšit a zabírat v domácnosti méně prostoru.
Weave Robotics zapracovalo také na vzhledu. Zatímco předchozí verze působila spíše jako prototyp sestavený z průmyslových součástek, Isaac 1 dostal zaoblenou hlavu, digitální oči a tělo pokryté měkkými textilními panely. Výsledkem je přívětivější stroj, který svým výrazem připomíná rozkošnou robotickou postavu z animovaného filmu.
Úplně bez člověka se ale zatím neobejde. Pokud narazí na úkol, který nedokáže vyřešit autonomně, může se k němu na dálku připojit operátor, sledovat situaci prostřednictvím kamer a robota dočasně převzít. Jakmile problém vyřeší, kontrolu znovu převezme automatický systém.
Právě možnost, že se do domácnosti prostřednictvím kamer dívá cizí člověk, může část zákazníků odradit. Firma proto uvádí, že robot obsahuje hardwarové ovládání, které kamery fyzicky vypne ve chvíli, kdy nejsou potřeba. Ani to ale nemusí rozptýlit všechny obavy spojené se soukromím.
Isaac 1 má stát osm tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba 170 tisíc korun, přičemž alternativnou bude měsíční předplatné za 449 dolarů (9,5 tisíce korun). Zájemci ve Spojených státech si mohou robota rezervovat složením zálohy 250 dolarů s tím, že první kusy chce startup začít rozvážet letos na podzim, nejprve v Kalifornii.