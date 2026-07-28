Půl miliardy korun jako bonus pro zaměstnance. Plastoví vojáci vybojovali rekordní zisk, vydělávají i v Česku
Games Workshop vybudoval na značce Warhammer mnohamiliardový byznys – a prodejnu má i v Česku. Teď hlásí rekordní výdělky.
Pobočku má nově i v Praze, patří mezi stovku největších firem rodné Británie, světově platí za jednoho z lídrů herního byznysu. A hlavně stále roste. Činí tak díky ne úplně obvyklému produktu – plastovým modelům vojáků pro stolní válečné hry. Na kterých tahle společnost loni vydělala dosud rekordní částku, z níž už tradičně těžili i její zaměstnanci. Ve srovnání se ziskem celé firmy jsou ale jejich štědré bonusy jen kapičkou v plastovém oceánu.
Loni oslavila padesát let na trhu. Právě teď slaví svůj nejúspěšnější rok vůbec. Britská firma Games Workshop, která za svůj úspěch vděčí herní značce Warhammer, za účetní rok ukončený letos v květnu oznámila tržby ve výši 660 milionů liber. V přepočtu na koruny je to úctyhodných 19 miliard. Stejně tak oznámila i rekordní zisk. Na prodeji plastových modelů vesmírných mariňáků, elfích válečníků či tanků a draků získala před zdaněním 276 milionů liber neboli 7,8 miliardy korun.
Zisk Games Workshopu je i ziskem pro jeho zaměstnance, firma mezi ně rozdělí v přepočtu půl miliardy korun. Každý z více než tří tisíc pracovníků tak dostane odměnu ve výši pěti tisíc liber, téměř 150 tisíc korun. Nutno zmínit, že navzdory meziročnímu růstu tržeb i zisku o několik procent je to o tisíc liber nižší bonus, než na jaký zaměstnanci dosáhli loni. Počítá se totiž dle metrik ovlivněných vyššími investicemi firmy – třeba do otevření vůbec prvního oficiálního obchodu v Česku.
V Praze se figurkový byznys Games Workshopu rozjel letos v květnu a v den slavnostního otevření se fronta na Warhammer táhla až na Václavské náměstí. Zájemce tam přilákaly nejen plastové modely armád ze sci-fi a fantasy univerz, ale také barvy, štětce a nástroje, s jejichž pomocí si nenabarvené figurky hráči namalují buď podle svých vlastních představ, nebo podle předloh z nespočtu povídek a románů, které Games Workshop také vydává. Anebo z animovaných seriálů z jeho vlastní streamovací služby. Warhammer je totiž nesmírně pestrý koníček.
Jeho jádrem je sice válčení na modelových stolech, při kterém měříte dostřely zbraní, hážete kostkami na zásah a uplatňujete různé taktické triky, ale kromě toho nabízí spoustu dalších možností záábavy. Včetně té videoherní, například v podobě akčního hitu Space Marine 2 či strategie Total War: Warhammer. Té mimochodem propadl i herec Henry Cavill, jenž s Amazonem tvoří hranou adaptaci Warhammeru. Ale pozor, licencované produkty tvoří pouhou dvacetinu tržeb Games Workshopu, největší zisk generuje prodej figurek vlastní výroby.
Otevření prodejny Games Workshopu každopádně zdaleka nebylo prvním proniknutím Warhammeru do Česka. Vesmírné mariňáky, hrůzné mutanty, mocné rytíře i mystické mágy prodávají i velké popkulturní obchody jako Imago a Xzone. V Praze se nachází specializované prodejny či herny Ogří doupě, Rubikon, Golden Axe, Najáda a Černý rytíř nebo Fyft, v Brně mají Black Oil a Plastic Wargaming. V Ostravě kromě zmíněného Imaga také Black Lotus, Kladno nabízí Herní prostor, Plzeň pak Colours of Warriors.
Za zmínku stojí, že čeští prodejci obchod značky Warhammer v Praze vítají, protože oproti němu mají jednu značnou výhodu – obvykle totiž fungují nejen jako obchody, ale i prostory s možností hraní zdarma. Což je možnost, kterou oficiální prodejna nenabízí. A jestli vás tenhle koníček zaujal, pusťte si naši reportáž ze slavnostního otevření Warhammer storu v Praze. Navštívíte v ní i videoherní vývojáře z Warhorse Studios, kteří Warhammeru také propadli.